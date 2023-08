En Junín ya se han otorgado más de 1.800 nuevos préstamos a jubilados y pensionados

A partir de la puesta en marcha del nuevo beneficio, en las dos oficinas de ANSES Junín se trabaja para el asesoramiento y realización de la tramitación para acceder a los préstamos que otorga la entidad a jubilados y pensionados desde el 12 de julio último.

Se trata de los nuevos créditos, que el gobierno nacional anunció el 11 de julio último, para titulares de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor, con una Tasa Nominal del 29 por ciento anual y a devolver en 24, 36 o 48 meses, según el plazo elegido.

Los montos de cada préstamo ANSES pueden ser de hasta 400 mil pesos para jubilados y pensionados, y de hasta 150 mil para beneficiarios de pensiones no contributivas y pensión universal para adulto mayor.

ANSES en Junín

Junín tiene dos oficinas de ANSES que están trabajando a destajo dada la masiva demanda lo cual obligó a la atención de los días sábados incluso desde Winter 84 (UDAI 1) y en Rioja 539 (UDAI 2).

En la UDAI 1, cuya titular es Carolina Echeverría, se atiende un promedio de 100 personas por día hábil, desde la implementación de la nueva medida. Se estima que ya se otorgaron alrededor de 1250 préstamos. Por otra parte, en la UDAI 2, dirigida por Lucía Astudillo, se habrían dado hasta ayer, 591 préstamos.

El total de los nuevos créditos ANSES a jubilados y pensionados es de aproximadamente 1850 en Junín, lo cual es una cifra muy significativa, tal como destacaron las titulares de las UDAI a Democracia.

Gran demanda de créditos ANSES a jubilados y pensionados

Al respecto, Carolina Echeverría, titular de la UDAI 1, en diálogo con Democracia explicó: “Es una constante el tema de los créditos de Anses, lo que se realizó ahora fue una ampliación del cupo, que era de 240 mil y ahora es de 400 mil pesos a la tasa más baja del mercado, del 29 por ciento”.

“Hay aproximadamente 100 turnos por día. Los que tienen jubilaciones y pensiones, el préstamo que se otorga es hasta 400 mil. Para los que tienen Pensión no contributiva es hasta 150 mil. A la cantidad de personas que ingresa para obtener los turnos se incrementa los que van para otras consultas. Lo cierto es que se atiende entre 400 a 500 personas por día por diferentes temas en la UDAI 1”, dijo.

Respecto a la UDAI 2, a cargo de Lucía Astudillo, también da turnos para la otorgación de este tipo de préstamos aunque en número menor. “Hay una demanda muy grande.

Estamos trabajando muchísimo, abriendo los sábados hasta el mediodía, atendiendo a las personas que ya han sacado previamente su turno. Es un beneficio que es muy valorado y utilizado por los jubilados y pensionados, la mayoría para refacción de la vivienda, viajes en algún fin de semana largo, para ayudar a familiares. Es lindo y se lo merecen. El Estado hace un gran esfuerzo para poder brindarlo”, afirmó a TeleJunín.

“Es mucho dinero que el Estado Nacional invierte que queda en Junín, que se gasta aquí, en los comercios de Junín. No solo mejora el poder adquisitivo de las personas que lo reciben sino que es una inyección económica a nuestra ciudad, millones y millones de pesos que se quedan en nuestra ciudad”, apuntó.

Cabe remarcar que las dos UDAI de Anses también abren sus puertas los días sábados, hasta las 12, para la atención de los turnos dados.

“En agosto se conocerá el informe final de julio, que emite la Jefatura regional de Anses, con la cantidad exacta de créditos de Junín y lo que eso implica en millones de pesos que el Estado Nacional deja en la ciudad a través de esos créditos”, destacó Lucía Astudillo.

Requisitos para créditos ANSES a jubilados y pensionados

Los requisitos para acceder a dichos préstamos son:

-Residir en el país.

-Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

-Las y los titulares de Créditos Anses no podrán comprar moneda extranjera.

-La documentación a presentar es DNI; CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Monto: Desde $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Para tramitar un Crédito Anses se necesita tener el último ejemplar de tu DNI. Además, los datos personales y de contacto actualizados. Se pueden revisar en mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Operativo “Abordaje territorial”

En la plazoleta del ferrocarril, Parque Central, ubicada en Rivadavia y Jean Jaures, se realizará mañana el operativo “Abordaje territorial” con la atención de varios organismos provinciales y nacionales.

Será este miércoles, a partir de las 16 y hasta las 19, en la mencionada plazoleta donde van a participar varios organismos nacionales y provinciales como PAMI, Región Sanitaria III y su puesto de vacunación, Ministerio de Trabajo, IPS, la Agencia Nacional de Discapacidad, Renaper, Servicio Zonal, Patronato y Defensoría del Pueblo.

Al respecto, Lucía Astudillo, titular de la UDAI 2 de Anses, durante la entrevista de TeleJunín explicó: “La idea es estar durante la tarde y creemos que habrá buen clima así que podremos aprovecharlo, al servicio de los vecinos y las vecinas de Junín, que anden por la zona y puedan realizar sus consultas, sus trámites. Se trata de desburocratizar los procedimientos, que la persona tenga asesoramiento y que pueda sacar turno para los diferentes trámites”.

“Nosotros venimos desarrollando estos abordajes desde hace mucho tiempo. Desde el momento que asumimos, en el 2020, incluso durante la pandemia con todas las medidas de seguridad estuvimos atendiendo. Creemos en el estado al servicio de la comunidad en la calle, en territorio, para que de esa manera las personas que anden por la zona en un mismo momento quizás pueda resolver distintas inquietudes o pendientes que tengan que por ahí a veces se les dificulta acercarse a una oficina por el trabajo y demás podrán resolverlo ahí mismo”, manifestó la funcionaria.

Es importante mencionar que esta atención que será mañana es libre, sin turno previo.

“Son jornadas que aprovechamos mucho para difundir los derechos. Siempre decimos que no se hacen efectivos derechos que la gente no conoce. Tampoco tiene sentido tener políticas públicas que no lleguen a la población a la que están destinadas. Entonces trabajamos mucho en la difusión, en la promoción de derechos”, apuntó.