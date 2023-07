Piden informes sobre la liberación de presos en las cárceles de Junín

El Concejo Deliberante de Junín sesiona, mañana, a las 12, con el foco en la problemática carcelaria. De hecho, el bloque de Juntos pide a las autoridades y organismos de la Provincia que informe sobre cantidad, control y seguimiento de personas liberadas en las unidades penitenciarias de la ciudad.

“Aún no dimos despacho, lo vamos a dar mañana, porque estamos por presentar un proyecto, queremos abordar el tema con seriedad, propusimos en comisión citar a los funcionarios encargados del tema, al juez de ejecución, al patronato de liberados, pero ellos no quisieron, solo quisieron que se apruebe o no el pedido de informes. Queremos trabajar el tema seriamente y que vengan al Concejo los encargados del tema”, afirmó a Democracia Lautaro Mazzutti, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria.

De los mensajes de Presidencia

• Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas: Expte. N° 10-275/2022- Solicitando al D.E. realice gestiones ante organismos provinciales a fin de requerir el dragado y limpieza de lagunas y canales del Pdo. de Junín, en el marco del plan lanzado por el Gobierno de la Pcia. de Bs.As - Comunicación N° 62/2022.

• Dirección de Cultura: Expte. N° 10-385/2022- Proyecto de Ordenanza “Cultura Móvil”- Comunicación N° 17/2023.

De los mensajes del Departamento Ejecutivo

• Promulgación de Ordenanzas Nros. 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178 y 8179, mediante Decreto del D.E. N° 1715 del 28/06/2023.

De los asuntos ingresados al Concejo con estado parlamentario Conforme Anexo I que forma parte integrante del Orden del Día.

Despachos de comisión

1) 4059-2767/2023 Modificación inciso 27) del art. 11° de la Ordenanza N° 3180/93.

2) 10-157/2023 Solicitando a la H. Cámara de Diputados de la Pcia. de Bs.As., consideración y pronto tratamiento del Proyecto de Ley de Sensibilidad Central - Expte. D-1078/23-24.

3) 10-135/2023 Declarando de interés municipal, educativo y cultural las actividades llevadas a cabo en el marco del programa educativo “Liga de Debate”, en la H.C. de Diputados de la Nación.

4) 10-137/2023 Ref/ difusión y publicidad en edificios municipales y espacios públicos de la Línea Nacional 145 (línea de denuncias s/ casos de trata y/o explotación de personas).

5) 4059-3259/2020 Alc. 13) ASHIRA S.A.- Redeterminación de precios Licit. Púb. Nº 7 – Provisión del servicio de recolección de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín- Licit Púb. N° 13/2012 Redeterminación de precios.

6) 4059-3259/2020 Alc. 14) Ashira S.A. - Redeterminación de precios Licit. Púb. Nº 7 – Provisión del servicio de recolección de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín- Licit Púb. N° 13/2012 Redeterminación de precios.

7) 4059-3749/2012

Alc. 23) Ashira S.A. – Redeterminación de precio – Licit.Pública N° 13/2012.

8) 4059-3749/2012

Alc. 24) Ashira S.A. – Redeterminación de precio. Licit. Pública N° 13/2012.

9) 4059- 2337/2023 Provisión de juntas para conexiones de agua- Lic. Privada N° 25/2023.

10) 4059-2705/2023 Aceptación donación de obra – Rosana Guardia.

11) 10-401/2022 Modificación tarifa de taxis.

12) 10-152/2023 Solicitando al D.E. Municipal se tomen medidas conducentes a resolver el problema de picadas ilegales de motos, en zona aledaña a Plaza 9 de Julio, de esta ciudad.

Despacho único

1) 10-160/2023 Solicitando a autoridades y organismos de la Pcia. de Bs.As. informe sobre cantidad, control y seguimiento de personas liberadas en Unidades Penitenciarias de Junín.

Departamento Ejecutivo

1) 4059-2767/2023 Modificación del inciso 27) del artículo 12° de la Ordenanza N° 3180.

2) 4059-2579/2023 Solicitud de permiso de uso de dependencia municipal en localidad de Agustín Roca.

3) 4059-2705/2023 Donación de Obra- Rosana Guardia.

4) 4059- 2337/2023 Lic. Privada N° 25 – Provisión de juntas para conexiones de agua.

5) 4059-3259/2020- Alc. 13) ASHIRA S.A.- Redeterminación de precios Licit. Púb. Nº 7 – Provisión del servicio de recolección de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín- Licit Púb. N° 13/2012 Redeterminación de precios.

6) 4059-3259/2020- Alc. 14) Ashira S.A. - Redeterminación de precios Licit. Púb. Nº 7 – Provisión del servicio de recolección de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín- Licit Púb. N° 13/2012 Redeterminación de precios.

7) 4059-3749/12 –Alc.23) ASHIRA S.A.- Redeterminación de precios Licitación Pública 13/2012.

8) 4059-3749/2012- Alc.24) ASHIRA S.A.- Redeterminación de precios Licitación Pública 13/2012.

Juntos

1) 10-160/2023 Proyecto de Comunicación solicitando a autoridades y organismos de la Pcia. de Bs.As. informe sobre cantidad, control y seguimiento de personas liberadas en las Unidades Penitenciarias de Junín.

2) 10-166/2023 Proyecto de Comunicación dirigido al Gobierno Nacional y Provincial solicitando facilitar el acceso a programas “REPRO” Y “PREBA” a comerciantes de calle Rivadavia, afectados por la obra del paso bajo nivel.

Unión por la Patria

1) 10-151/2023 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. obras necesarias para el arreglo y mejoramiento de calles de tierra en B° San Antonio de esta ciudad.

2) 10-152/2023 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. Municipal se tomen medidas conducentes a resolver el problema de picadas ilegales de motos, en zona aledaña a la Plaza 9 de Julio, de esta ciudad.

3) 10-156/2023 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. constate la falta de luminarias en calles de B° “Martín Miguel de Güemes”, de esta ciudad.

4) 10-157/2023 Proyecto de Comunicación solicitando a la H. Cámara de Diputados de la Pcia. de Bs.As. pronto tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley Sensibilidad Central de la Pcia. de Bs.As. –Exp. D-1078/23-24.

5) 10-159/2023 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. Municipal se realicen obras para mejorar el estado de calles e iluminación en inmediaciones del edificio de la E.E.S. N°12 y E.E.P. N° 49, sita en calles Pasaje de la Democracia, Av. La Plata, Padre Ghío y Azcuénaga, de esta ciudad.

6) 10-165/2023 Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. Municipal se realicen tareas de mantenimiento, e iluminación en calles del B° San Juan, de esta ciudad.

7) 10-167/2023 Proyecto de Ordenanza ref/ participación de teloneros locales en espectáculos musicales y festivales en la ciudad de Junín, conforme art. 31° de la Ley Nac. de Música.

8) 10-168/2023 Proyecto de Ordenanza modificación capítulo 2° de la Ordenanza N° 7724 (Fondo Municipal de Fto.,Asistencia y Apoyo Destinado a Microemprendimientos y Comercios Afectados Transitoriamente por Situaciones de Fuerza Mayor).

Peticiones particulares

1) 4059-2813/2023 Álvarez, María Cecilia- Solicita cumplimiento del Decreto 218/2023 y de Ley 27.196, modif. de Ley 26588 (Ley de Celiaquía).

2) 10-401/2022 Asociación de Taxistas Unidos Junín (ATUJ) – Solicita aumento de tarifas.

3) 10-158/2023 Agencia de Remises “La Nueva”- Solicita modificación de Ordenanza de remises para ampliar habilitación de unidades.