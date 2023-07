Petrecca ponderó la “unidad” en Junín para “ganarle al kirchnerismo y a La Cámpora”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, compartió un desayuno con los principales referentes de los distintos espacios políticos que conforman Juntos por el Cambio. En el café estuvieron presentes Danya Tavela y Mariela García, de Evolución Radical; Javier Prandi, de la Coalición Cívica; Gustavo Rosas, del MID; Alejandro Franco, del Peronismo Republicano; y Laura Ricchini y Yamila Alonso, del PRO.

"Desde hace mucho tiempo venimos trabajando juntos en esta transformación profunda que estamos llevando adelante en Junín. Estamos convencidos de que esta es la única manera de trabajar: unidos, para ganarle al kirchnerismo y a La Cámpora y así transformar el país y la Provincia y continuar creciendo en Junín", afirmó Petrecca.

En este sentido, el Intendente sostuvo que, pese a las diferencias internas, las distintas líneas de Juntos por el Cambio comparten objetivos y que sólo las diferencia el "cómo", pero no el "para qué".

"Lo más importante es que el 14 de agosto, pasadas las internas, estemos todos juntos para poder ganarle al kirchnerismo, que ha hecho un desastre durante su gestión", expresó.

En consonancia con Petrecca, Tavela expresó: “Desde los distritos y las provincias tenemos que propugnar porque las PASO sean complementarias y no opuestas”. “Son una herramienta para conformar candidaturas de síntesis de los distintos espacios que conformamos esta enorme coalición que es Juntos por el Cambio. Si miramos la lista de diputados que encabeza Horacio Rodríguez Larreta vamos a encontrar la pluralidad que esperamos tenga el frente”, amplió.

“Lo que hay que tener en claro es que esas discusiones que intentan llamar la atención mediáticamente no sean disruptivas ni generadoras de conflictos a nivel local o provincial, porque lo que importa es la mañana del 14”, cerró.

Por su parte, el referente del Peronismo Republicano, Alejandro Franco, dijo: "Los dos candidatos que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional nos representan. Puede haber alguna tensión, pero siempre va a ser dentro del marco de la democracia".

"En Junín venimos trabajando los mismos actores, tenemos la misma visión y estamos orgullosos de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer".

“No se puede volver atrás”

“Queremos que Junín sepa que no se puede volver atrás; que con el liderazgo de Petrecca se creó un nuevo paradigma de gestión, junto a los fomentistas, a los vecinos y a las instituciones. Y eso lo hemos logrado juntos", cerró.

A su turno, el presidente de bloque de concejales de Juntos y titular de la Coalición Cívica de Junín, se refirió a la particularidad de la PASO en Junín donde deberá enfrentar a compañeros de bancada y expresó: “Coyunturalmente se ha dado así en esta instancia, pero venimos trabajando muy bien dentro del bloque y más allá de las diferencias partidarias no hemos tenido ninguna dificultad y no la vamos a tener ahora”. “Siempre hemos priorizado el trabajo común y el conjunto más allá de las PASO. La agenda legislativa no cambia”, cerró.

Finalmente, Gustavo Rosas, presidente del MID, afirmó: “En Junín apoyamos a Pablo Petrecca desde antes de ser intendente, porque estábamos convencidos de que sería un gran intendente y no nos equivocamos”.

“Petrecca ha hecho una gestión fantástica. Se preocupa por la ciudad y es el que mejor representa los intereses de todos los sectores, los medianos y los más humildes". "Además, estamos acompañando a Diego Santilli en la provincia porque será central ganar el gobierno bonaerense para poder cambiar la realidad del país con Horacio Rodríguez Larreta”.