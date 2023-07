Seguridad, vivienda y empleo, los ejes claves del debate político en campaña

A menos de 40 días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inseguridad, la falta de vivienda y la cuestión del empleo, vinculada también a la producción y el turismo, aparecen como los tópicos centrales del debate político que se avecina en Junín, de cara al inicio de la campaña electoral.

En diálogo con Democracia, los ocho precandidatos a intendente de esta ciudad expresaron sus propuestas y puntos de vista para estos comicios, que tendrán varios datos salientes: prácticamente ninguno de los postulantes a la intendencia es de extracción peronista ni radical; y por primera vez desde su implementación, se espera una Primaria reñida en Juntos, un correlato del escenario nacional, donde se medirán Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Petrecca: “Llevar a Junín a una etapa superior”

Con el acento puesto en la experiencia acumulada en la gestión, la conformación de equipos de gobierno, la seguridad, las obras y la premisa de llevar a Junín “a una etapa superior” -especialmente si se repitiese un eventual alineamiento entre el municipio, la Provincia y la Nación-, el intendente Pablo Petrecca, que aspira a un tercer mandato, se prepara para competir en la interna contra el bullrichismo.

“La comunidad va a elegir con una mirada local muy importante, sabiendo las cosas que hemos logrado, que hay un equipo que tiene coherencia. La sociedad de Junín nos conoce, sabe que no es lo mismo construir equipos, valores, que cualquier aventura que puede aparecer por allí. Estoy convencido de que la gente va a seguir apostando a la transformación profunda que venimos realizando”, afirmó en una entrevista con Democracia.

Y amplió: “Estamos muy entusiasmados con los proyectos que tenemos en carpeta y queremos llevar a Junín a una etapa superior. Está en juego no retroceder, no perder este valor de la coherencia y seguir avanzando para que Junín siga creciendo”.

“Hablamos de Mostaza, que va a generar empleo, de un parque industrial que nos ha quedado chico y estamos proyectando otro, está el proyecto terminado y listo para comenzar, junto a inversores locales, que tienen mucha experiencia en la materia. Además, el 10 de julio comenzarán los trabajos en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que va a ser un antes y un después para Junín y va a generar muchísimo movimiento económico y desarrollo productivo”, resaltó.

En el área de vivienda, el alcalde anunció: “Vamos a anunciar Proyectar 4 en las próximas semanas, porque tenemos muchos más pedidos de privados que tienen sus macizos dentro del casco urbano, para no generar barrios fuera de la ciudad, ya que después se complica llegar con los servicios”.

Con respecto a la posibilidad de un eventual alineamiento político con Nación y Provincia, expresó: “Es una situación que me entusiasma muchísimo, hemos podido estar los primeros cuatro años con un gobierno provincial y nacional que nos acompañó, estamos transitando los segundos cuatro años con un gobierno que hace todo lo posible para ponernos palos en la rueda, pero con la experiencia, con buena administración, con equipos, hemos podido avanzar”.

En materia de seguridad, se espera la inauguración de la oficina de Investigaciones de Cibercrimen, que funcionará en el destacamento de Villa del Parque y se abocará tanto a la investigación y resolución de delitos cibernéticos, como a brindar apoyo a las distintas dependencias que requieran evidencias tecnológicas.

Otro anuncio importante será el de Ojos en Alerta, un programa de seguridad ciudadana diseñado para luchar contra el delito utilizando las nuevas tecnologías. Además, el Intendente mostrará los avances en la obra de la Secretaría de Seguridad; y se espera que continúe recorriendo los distintos barrios y espacios públicos en los que el municipio está colocando cámaras de seguridad conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) -se colocaron más de 400- y luces LED (7300 que se suman a las 3100 luces de sodio).

La Agenda Estratégica por los 200 años y el trabajo en conjunto con las 38 instituciones que forman parte de la Junta Promotora también marcarán la agenda de las próximas semanas, así como las distintas actividades de la Escuela Municipal de Robótica, en la que comenzarán nuevos cursos gratuitos abiertos a la comunidad.

En cuanto a las obras públicas, la principal será el pavimento en avenida La Plata, aunque también habrá recorridas por Almirante Brown, Capilla de Loreto y Bicentenario, en donde avanzan las obras de cordón cuneta y base estabilizada.

A ellas se suman la bicisenda, la Escuela de Innovación y Tecnología y la nueva secretaría de Seguridad, entre otras obras.

Chami: “Reconstruir el sistema de seguridad”

Luis Chami, precandidato a jefe comunal por la línea de Patricia Bullrich, afirmó en diálogo con este diario: “El eje principal, la problemática que hay en toda la ciudad es la seguridad, desde que me fui, como todos saben, no le encuentran el agujero al mate. Y están haciendo peligrar la vida de los vecinos. El secretario de Seguridad que voy a tener va a ser una sorpresa, como fue el primer precandidato a concejal (el ex fiscal Javier Ochoaizpuro). Estamos trabajando para reconstruir el sistema de seguridad, volver a poner a Junín entre las mejores ciudades, para recuperar la tranquilidad y correr al narcotraficante, para que no les joda la vida a los pibes, porque hoy hay barrios tomados”.

Y agregó: “Otro punto importante es que estamos elaborando un proyecto para la quita de tasas y quitarle presión tributaria al vecino, que va a redundar en una mayor recaudación”.

“En salud, las salitas sanitarias todos sabemos que no están dando respuesta, que no se cumplen los horarios, la gente no tiene una salita dándole respuesta, por eso vamos a trabajar en revalorizar al personal, para ponerlo a trabajar en las horas necesarias y en lo que hace falta para dar respuesta en los distintos barrios”.

“Estamos trabajando también para generar viviendas, más allá de lo que se pueda pelear en Provincia y Nación”, anticipó. Chami se mostró entusiasmado también sobre una posible visita a Junín de la precandidata a presidente del espacio, Patricia Bullrich, que podría ocurrir en los próximos días, aunque falta la confirmación.

Arata: “Que los juninenses puedan vivir mejor”

Por su parte, la precandidata a intendenta de Unión por la Patria (UxP), Valeria Arata afirmó a Democracia que, además de haber logrado una lista de unidad, también se arribará a un consenso sobre el programa de gobierno. “No se trata sólo de cargos, si no de cómo vamos a hacer que los juninenses puedan vivir mejor”, expresó la legisladora bonaerense por el massismo.

“Las problemáticas de Junín que sufren los vecinos son muchas. El municipio hizo muy poco. Lo poco que hizo lo hizo bastante bien. Pero es insuficiente. Es un municipio muy alejado de la realidad y del día a día de vecinos y vecinas, es un municipio de puertas cerradas”, cuestionó.

“La política pública que más muestra es la de acompañamiento a emprendedores y esa política pública es una ordenanza que creó nuestro espacio político, que le generó los recursos para llevarlo a cabo, y que además le exige el marco legislativo que lo haga. No la lleva a cabo porque cree que es lo necesario y lo que tiene que hacer. Lo hace porque una ordenanza se lo exige”, punzó.

“En el marco de nuestro espacio político ya estamos iniciando un proceso de debate interno para definir las prioridades y desarrollar los programas o proyectos a llevar a cabo, los demás espacios integrantes de UxP están también trabajando. Sin dudas, la salud, la falta de vivienda, la falta de mantenimiento de la ciudad, la inseguridad, el tránsito, el turismo, el nulo apoyo a la producción son todos temas que hay que abordar y ofrecer soluciones”, consideró.

“El municipio debe liderar, junto a las organizaciones intermedias, todas estas problemáticas. Por eso vamos a generar un municipio activo, que no busque excusas ni responsables, sino soluciones. Y eso lo vamos a hacer escuchando y proponiendo. Haciendo más eficiente el uso de los recursos públicos y con transparencia. Seguramente en los próximos días haremos una jornada de debate entre los equipos técnicos para darle forma y realidad al programa de gobierno”, anticipó.

Souto: “La prioridad es la inseguridad”

Javier Souto, precandidato a intendente por La Libertad Avanza, afirmó a Democracia: “Hoy la prioridad es la inseguridad, se está prendiendo fuego Junín, digamos las cosas como son, y nadie hace nada, ni los veinte concejales ni el equipo de gobierno. Hubo una pueblada en Saforcada”.

Y prosiguió: “El tema vivienda es un desastre, si vas atrás del Velódromo, todas casitas hechas de nylon, a esa gente hay que ayudarla, contenerla, asistirla”.

“Y el tema trabajo, no generan trabajo, están haciendo una bicisenda que no genera ningún puesto de empleo, se nos están riendo en la cara. Esa plata la hubiesen invertido para terminar el autódromo y hubiesen gestionado más de cien puestos de trabajo. No hay gestión, es una máquina de facturación, nada más”, criticó.

Montanaro: “Solo pensamos en nuestra ciudad”

Juan Pablo Montanaro, precandidato a alcalde por el vecinalismo, afirmó a este diario que basará su campaña en cinco puntos claves. “Viviendas, aumento de trabajo, seguridad, violencia de género y problemática animal”, enumeró.

“Son cinco problemáticas dentro de las muchas que tiene Junín, en las cuales trabajaremos arduamente para que ya dejen de ser una problemática a partir del 10 de diciembre”, prometió.

“Dentro del vecinalismo, solo pensamos en nuestra ciudad, y en nada más, no depender de un partido político o de un líder político es una gran ventaja que tenemos, no importa el gobierno que esté en Nación o Provincia, el vecinalismo puede sentarse con cualquiera, ya que está en la avenida del medio y eso es una gran ventaja que el vecino de Junín tiene que evaluar a la hora de emitir su voto el 13 de agosto”, afirmó.

“En esta campaña que nos toca atravesar solo escucharan de nosotros proyectos realizables, promesas cumplibles, nada más. Nuestro trabajo desde lo social habla por sí solo, ahora sumaremos los proyectos que daremos a conocer en los próximos días”, sostuvo.

Urcola: “Un plan integral de viviendas”

María Fernanda Urcola, precandidata a intendenta por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), afirmó a este diario que pondrán el acento en la “precarización laboral, medio ambiente, vivienda, salud pública y educación”.

Y sobre el déficit habitacional, desarrolló: “Proponemos llevar a cabo la publicación y difusión de la disponibilidad de terrenos fiscales (Nación, Provincia o municipio) y estadística de la necesidad de vivienda. Un plan integral de viviendas bajo gestión de trabajadores y familias beneficiadas (Ley de acceso justo al hábitat 14.449); expropiación de la vivienda ociosa; plan de urbanización, asfalto, luminarias y desagües que beneficien a los barrios de los trabajadores; otorgamiento de escrituras a beneficiarios de viviendas sociales”.

Delgado: “Luchar contra estructuras mafiosas”

Norberto Delgado, precandidato a intendente por “Hacemos por Nuestro País” (responde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti), declaró que el espacio se propone luchas contra la vieja política del “arreglo y el negociado”, que hace que el país se encuentre en condiciones desastrosas. “Siempre jugué por Junín, quiero un Junín mejor, y por eso hay que luchar contra estas estructuras mafiosas que afectan al ciudadano, eso es lo que más me duele”, expresó.

Ridolfi, por el partido de Moreno

Por el espacio que a nivel nacional lidera el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno (Principios y Valores) se presenta en Junín Leonardo Ridolfi, que en su perfil de Instagram se define como “peronista, profesor de Historia y Geografía, e hincha de Sarmiento”. Tierra, techo y trabajo aparecen como los ejes centrales de este espacio político.