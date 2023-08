Darío Golía: “En los últimos años, Chacabuco creció muy poco y hoy tiene muchas necesidades”

El próximo domingo 13 de agosto, se llevarán a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los Pre Candidatos a Intendentes de la Región se encuentran en plena campaña antes de que la veda electoral los impida continuar con sus caminatas y presentaciones en público.

Así, Rubén Darío Golía, pre candidato a Intendente de la ciudad de Chacabuco mantuvo una entrevista con Democracia y habló sobre su actual campaña y los proyectos en los que está trabajando en caso de ser elegido para conducir el distrito a partir del 10 de diciembre. “Estoy muy contento, muy entusiasmado, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos trazado al principio de la campaña. Una campaña positiva, sin agresiones, sin descalificaciones, y que tiene que ver con la discusión de ideas y de proyectos superadores para Chacabuco”, sostuvo el pre candidato de Unión por la Patria y resaltó que “la gente nos recibió con mucho cariño, con un gran recuerdo del paso por la gestión pública. Nos reencontramos con muchos vecinos y uno siente el calor de esa calidez que te brindan”.

En ese sentido, el actual Concejal y también Vicepresidente de Trenes Argentinos aseguró que las principales necesidades que los vecinos le manifestaron están relacionadas con la iluminación, las mejoras de calles, la falta de pavimento y el acceso a tierras y viviendas. “Hay necesidades generales que tienen que ver con lo poco que ha crecido Chacabuco y otras particulares según el barrio y las familias”, expresó y agregó “son varios los temas. Nosotros estamos trabajando en un plan estratégico de desarrollo local y queremos ejecutarlo para salir de la improvisación que hoy está operando en Chacabuco para pasar a un nivel de planificación estratégica con los nuevos temas que se incorporen en la gestión y que tiene que ver la participación ciudadana, la transparencia, la temática de género, de discapacidad y con una perspectiva ecológica.

Nuevas caras

En cuanto al armado de la lista y la incorporación de profesionales ajenos a la cuestión política, Golía remarcó que se debe a que “escuchamos a la gente” y en las últimas elecciones, los votantes expresaban la necesidad de una unidad y renovación de caras en el peronismo. “Convocamos a muchos vecinos que se habían alejado de la política y muchos otros que nunca habían estado. También es importante la incorporación de jóvenes y a muchos profesionales que decidieron dejar su lugar de confort en el consultorio para aportar sus conocimientos a la comunidad”, destacó y agregó “venimos trabajando con toda la impronta y con las ganas de transformar Chacabuco. Tenemos muchos proyectos, ideas y equipos de trabajo. Hace tres años que nos estamos formando, la gestión pública no es para aprender, sino para para entregar lo mejor. Por eso, esperamos una oportunidad para que Chacabuco vuelva a crecer y se pueda desarrollar”.

Campaña electoral

Respecto a la actual campaña que viene llevando a cabo y de los distintos hechos de vandalización en carteles y pasacalles, Golía remarcó: “nos propusimos una campaña lo más constructiva posible de no agresión y de no descalificación. Y creo que la democracia se fortalece de esa manera, discutiendo ideas y proyectos, respetando al otro, con tolerancia. Esos actos no contribuyen a nada”.

Por otro lado, en cuanto al gasto económico de las campañas expresó que “en el año 2019, en la campaña de la reelección del actual intendente, decían que estaba todo ordenado. Y vimos un gran desplazamiento de recursos y subsidios las últimas semanas. Se contrataron maquinarias privadas para brindar los servicios, motoniveladoras, camiones regadores y camiones recolectores. Y después de la elección, a los 15 días declararon su propia emergencia económica. Por lo tanto, fue un fraude a la gente. En el 2021 sucedió el mismo desplazamiento y ahora están haciendo exactamente lo mismo, es de manual”, y añadió “desde nuestro lugar, lo que hacemos es denunciarlo, explicarlo y comentárselo a la gente, para que sepan que esa motoneveladora, esa maquinaria que hoy está brindando servicio, después de octubre se van a ir porque son privadas y porque se venció el contrato. Es recurso público a disposición de una campaña electoral”.