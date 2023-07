Comerciantes afectados se reúnen con el municipio y reclaman ayuda estatal

Comerciantes damnificados por la obra del paso bajo nivel, más precisamente, por el corte de tránsito en Rivadavia y las vías, mantendrán un encuentro, el miércoles próximo, con funcionarios municipales, para avanzar en la gestión de medidas de alivio de Nación y Provincia.

“Es una dificultad que, sin dudas, sabemos que están enfrentando los comerciantes, sobre todo aquellos que están más cerca del paso a nivel. Es una obra que es importante para Junín, creemos que, en el mediano y largo plazo, va a generar un cambio muy importante en la movilidad. Pero es una obra que está en el corazón de la ciudad y que, durante el proceso de construcción, genera consecuencias e impactos negativos en la movilidad”, afirmó el intendente Pablo Petrecca a Democracia.

“Tenemos que entender que esto va a llevar un tiempo con el paso a nivel cortado y eso requiere cambios de hábitos en nuestra forma de manejarnos; ya no es lo mimos llegar en cinco minutos a la escuela, tenemos que tomarnos un tiempo mayor para poder movilizarnos de la mejor manera”, advirtió.

“Lógicamente, también hay un impacto negativo en el comercio, que nosotros lo hemos dicho. Las herramientas que están al alcance del municipio ya las hemos ejecutado, el miércoles hay una nueva reunión con funcionarios locales, y esperamos que vengan también funcionarios nacionales. Necesitamos que estos esfuerzos sean hechos por los tres niveles del Estado”, dijo.

Y añadió: “Sabemos del impacto negativo, sabemos que esto se traduce en bajas ventas y que es una gran preocupación de los vecinos, por eso ya hemos firmado un decreto con la eximición de tasas, no sólo Seguridad e Higiene, sino también CVP y la sanitaria, en un ciento por ciento, además de los microcréditos que pusimos a disposición”.

“Sé que esto no alcanza y que hacen falta mayores esfuerzos, por eso nuestros concejales han pedido a Provincia y Nación que acompañen, que se exima de Ingresos Brutos, Ganancias, que haya prórrogas en las cargas sociales, pero probablemente tampoco alcance. Bueno, el Estado nacional también tiene herramientas como el IFE o los ATP, esperamos que acompañe”, remarcó.

“Voy a estar del lado del comerciante para acompañarlos en cada pedido, durante este tránsito que va a ser duro para ellos”, expresó.

Como publicó este diario, el bloque de concejales de Juntos presentó un proyecto de ordenanza para solicitar a los gobiernos nacional y provincial medidas de acompañamiento para los comercios afectados.

"La ejecución de la obra, que comenzó este mes, hizo necesario el corte de Rivadavia, por lo cual se debieron realizar cambios en los sentidos de circulación que afectarán el normal tránsito de la zona", dijeron los ediles

"En la Sesión Ordinaria del 22 de junio, nuestro bloque presentó un proyecto de ordenanza que, lamentablemente, no fue acompañado por el bloque de Unión por la Patria, el cual busca lograr que los gobiernos nacional y provincial implementen medidas, como exenciones impositivas, compensaciones por pérdidas y capacitaciones a aquellos comerciantes que requieran reconvertir su modalidad comercial durante el plazo de ejecución de la obra", afirmó Mariano Spadano.

Una caída “estrepitosa”

Jerónimo Torres, abogado que representa a un sector de los comerciantes perjudicados por el corte del tránsito, afirmó en diálogo con TeleJunín Noticias: “Se veía venir lo que está ocurriendo hoy, que es una baja estrepitosa de las ventas. Y en el caso de muchas empresas pone en riesgo su existencia misma”.

El letrado consideró que la última reunión, realizada en la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) fue importante “por la cohesión y unificación de las distintas problemáticas, un rol fundamental que tuvo la cámara”.

“Uno puede ver hoy la magnitud del corte, que hace que, quien tiene un comercio, ve afectadas las ventas”, reiteró. “Nadie sabe qué es lo que van a hacer, cuánto tiempo van a tardar, cuál es el plan de obra, ese es el planteo que los comerciantes le hicieron al municipio, se presentaron notas, pero hasta el momento no hubo una respuesta”, cuestionó. “La audiencia pública tuvo una función formal, que es requerida para este tipo de proyectos. Se abordaron ciertas inquietudes, pero otras quedaron sin respuesta, como por ejemplo cuánto va a tardar la obra; hay muchas dudas y pocas respuestas”, afirmó.

Y amplió: “El gran problema que tienen muchos vecinos es que no saben si la obra va a terminar en frente de su vereda o no. En ese punto es donde podemos ver el enojo, no solo hacia el Estado nacional, sino también hacia el municipio por no brindar la información adecuada”.

“Concretamente, la presentación al municipio es para que arbitre los medios para generar algún nexo con la empresa o con el Estado nacional para gestionar soluciones, puede ser abrir un tramo de Rivadavia o cómo resarcir el daño y perjuicio que está causando la obra, que es concreto, porque ante la baja de las ventas el comerciante no solo está siendo privado de un lucro, sino que no puede desarrollar su actividad”, explicó.

“En las primeras reuniones que tuvimos con los comerciantes que representamos, los primeros planteos que se hicieron fueron que, dentro del costo de la obra, que se prevea el daño que se iba a hacer, entonces ya se podía prevenir esta situación y este descontento. Evidentemente no estaba previsto en el presupuesto de la obra y eso hace que las cosas sean más complejas y complicadas”, señaló.

Marcos Maroscia, presidente de la SCIJ, afirmó en diálogo con Democracia: “La idea de hacer la reunión fue contar con la institución, que es por donde tenemos que canalizar los reclamos, para así aunar todos los problemas en un solo lugar”.

“El planteo lo veo bien y, obviamente, lo apoyo. Son muchos los problemas, no solo el corte de Rivadavia, hay problemas de información, no se iba a cortar Rivadavia y después se cortó completamente, se cambian las reglas y no se sabe el final. Y el primer ejemplo que todos llevan es la obra de la nueva terminal de ómnibus, que ya lleva trece años”, graficó.

“El que tiene empleados está complicado. Hay comerciantes que se quisieron mudar, pero no pudieron por una cuestión económica. Y la realidad es que ya están siendo perjudicados”, afirmó.

En primera persona

En diálogo con TeleJunín Noticias y Democracia, comerciantes expresaron su malestar. Gustavo Cannarozzo, propietario del kiosco situado en Rivadavia, entre España y Newbery, afirmó: “Se cayó más del 50% la venta, pero lo más triste es que esto es una movida política, porque la plata para la obra no está, no se va a hacer por el momento. Tendrían que haber esperado que pasaran las elecciones y que el nuevo presidente decida si se va a seguir o no con la obra”.

Y agregó: “Sabemos que la plata no está y que va a quedar cortado durante 30 años el paso a nivel, porque llevamos 13 años con la nueva terminal de ómnibus y no se puede terminar, así que el futuro es muy negro”.

Y amplió: “Está circulando muy poca gente, la pasarela metálica, que es larguísima, baja en Roque Sáenz Peña, por lo que la gente sigue por Sáenz Peña caminando, no viene para Rivadavia. Hasta los últimos días de noviembre vamos a estar con la Unnoba y la escuela, pero cuando terminen las clases y dejen de venir chicos a la Universidad, va a ser un desierto Rivadavia”.

“Soy socio de la Sociedad Comercio e Industria, crucé algunos mensajes, porque hasta ahora el municipio lo único que ofreció es Seguridad e Higiene, pero es un porcentaje muy ínfimo de lo que se recauda a nivel mensual”, indicó.

En la misma vereda, Fernando Mercado, de la YPF Di Marco, situada en Rivadavia y Uruguay, afirmó: “Desde el primer día desconocíamos que iba a haber un corte total, porque al principio se dijo que iba a ser parcial. El primer día tuvimos una reducción del 30% en las ventas, van pasando los días y es cada vez peor. La estación, donde antes había varios autos, ahora no tenemos nada, está vacía”. Y agregó: “Los daños son grandes, el perjuicio económico es muy significativo, y no sabemos comercialmente cómo seguir”.

“Nunca nos informaron, nunca nos llamaron, declaran a los medios que escuchan a los comerciantes, pero en nuestro caso nadie nos llamó ni nos consultó”, señaló. “Como pasa con todas estas obras, además del costo económico, son obras que se proyectan para un tiempo, habían hablado de dos años, pero sabemos, por hechos que suceden en Junín, que obras como la nueva terminal, que habían dicho un plazo y ya lleva 13 años”, afirmó.

“Estamos viendo cómo paliar la situación en lo comercial, pero sobre la obra no tenemos información de nada”, completó. En tanto, Sebastián García, del comercio de fiambres Alma Criolla, situado en Jean Jaures y Roque Sáenz Peña, expresó: “Realmente es un problema, porque tenemos una menor circulación de gente y la mayoría de los vecinos que vienen se quejan por las vueltas que hay que dar y, aparentemente, por la mala organización del tránsito. A nosotros nos afecta mucho, así que vamos a ver qué pasa más adelante”.

Y agregó: “Hay un grupo de comerciantes que se encargó de hablar con las autoridades, pero no obtuvieron una respuesta acorde, así que vamos a buscar que se preste atención a los comerciantes de la zona”.

“Desde que se cortó Rivadavia, se nota un montón, la circulación bajó al menos un 40%, más allá de que por Jean Jaures hay circulación”, señaló.