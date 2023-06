Petrecca: “La comunidad no va a perder, por una aventura personal, ocho años de trabajo”

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, participó del ciclo televisivo Reporte Especial, por TeleJunín, y envió un mensaje “picante” a la interna local. “La comunidad no va a perder, por una aventura personal, ocho años de trabajo”, punzó, en un tiro por elevación a Luis Chami, competidor por el espacio de Patricia Bullrich.

“En el ámbito local se pone en juego la transformación que venimos realizando desde 2015, con hechos concretos. La ciudad ha crecido muchísimo y se pone en juego también la forma de trabajar en equipo, un equipo que guarda coherencia, de buena gente, con valores, que entiende a la política como un verdadero servicio”, comparó.

“Estamos muy entusiasmados con los proyectos que tenemos en carpeta y queremos llevar a Junín a una etapa superior. Está en juego no retroceder, no perder este valor de la coherencia y seguir avanzando para que Junín siga creciendo”, completó.

“El Gobierno actual ha fracasado rotundamente, no ha cumplido ninguna promesa de campaña. Necesitamos un cambio profundo y para eso hace falta que la sociedad recupere la esperanza”, dijo.

“Soy un impulsor de la unidad. Para mí es más importante la mañana del 14 de agosto que la noche del 13. Creo que es fundamental la unidad, porque es la única forma de ganarle al kirchnerismo y a La Cámpora. Claramente hay ciertas discusiones que no contribuyen, pero a mí me van a encontrar siempre del lado de la unidad. Tenemos que trabajar en una Argentina de propuestas constructivas”, dijo.

“Un mismo equipo”

“Es un solo modelo de país. A veces una discusión por Twitter o una frase es lo que hace mucho más ruido, pero somos parte de un mismo equipo, están las fundaciones de los distintos espacios trabajando en conjunto para el proyecto de país. No hay diferencias, hay una claridad contundente sobre qué país queremos, cómo nos tenemos que relacionar con el mundo. Sí hay matices, por eso hay una interna, pero el proyecto es uno solo y eso no está en duda”, remarcó.

“Tenemos que generar más riqueza y no distribuir pobreza, eso se va a lograr por medio del trabajo y acompañando a todo aquel que invierte. Y para que el cambio sea profundo tiene que ser sostenido en el tiempo”, consideró.

“La comunidad va a elegir con una mirada local muy importante, sabiendo las cosas que hemos logrado, que hay un equipo que tiene coherencia. La sociedad de Junín nos conoce, sabe que no es lo mismo construir equipos, valores, que cualquier aventura que puede aparecer por allí. Estoy convencido de que la gente va a seguir apostando a la transformación profunda que venimos realizando”, analizó.

“Hemos tenido interna en 2015, tuvimos internas en las últimas elecciones legislativas, con un candidato muy fuerte, como Facundo Manes -en la Cuarta solo perdió en Junín y Pehuajó-, hemos pasado por internas difíciles, pero estamos convencidos de lo que somos, de nuestra coherencia. La coherencia es un valor fundamental y a la sociedad no le da lo mismo”, sostuvo.

“Saber administrar”

“Hemos pasado momentos de mucha dificultad, crisis de pandemia, crisis económica actualmente, un gobierno provincial y nacional contrario. Y, sin embargo, la crítica que recibimos de la oposición es que tenemos dinero en la caja; para mí eso es una virtud de saber administrar en la crisis, saber administrar en la dificultad, saber administrar cuando lo que hoy vale diez pesos, mañana vale 15. Esta administración transparente nos permite poder cumplir con cada promesa que realizamos. La comunidad esas cosas las ve y no va a perder, por una aventura personal, ocho años de trabajo, de consistencia y coherencia”, señaló.

“Prometimos asfaltar avenida La Plata, una obra que tenía un presupuesto de $130 millones, pero hoy va a salir más de $200 millones, por la inflación y el mal manejo de la economía del superministro que nos dice que va a resolver la economía que, hoy, no puede resolver”, cuestionó.

“Escuchaba el otro día a la precandidata a intendenta de Unión por la Patria decir que ‘por suerte la inflación bajó al 7,8%, desde que Massa es ministro de Economía la inflación acumulada es del 77%. Prometió una inflación del 3% mensual, pero estamos casi en ocho. El 19 por ciento de los trabajadores formales son pobres; el 45% de los informales son pobres; reservas netas negativas, que empiece a dar soluciones ahora. Espero que nos explique por qué no baja la inflación ahora. Massa es otro títere de Cristina y es la continuidad de este gobierno”, punzó.

A propósito de las advertencias de Unión por la Patria, sobre un eventual gobierno de Juntos, el alcalde “amarillo” afirmó: “El ajuste es el que está ocurriendo todos los días, la Argentina tiene el segundo salario mínimo vital más bajo en dólares de América Latina, las jubilaciones mínimas no alcanzan, los jubilados no tienen dónde atenderse, no pueden comprar sus medicamentos”.

Empleo y producción

“Hablamos de Mostaza, que va a generar empleo, de un parque industrial que nos ha quedado chico y estamos proyectando otro, junto a inversores locales. Además, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que va a ser un antes y un después para Junín. El 10 de julio arrancarán las máquinas y es un proyecto que va a generar muchísimo movimiento económico y desarrollo productivo”, dijo.

“Vamos a anunciar Proyectar 4 en las próximas semanas, porque tenemos muchos más pedidos de privados que tienen sus macizos dentro del casco urbano, para no generar barrios fuera de la ciudad, ya que después se complica llegar con los servicios”, afirmó.

Con respecto a los comerciantes de la zona del paso a nivel de Rivadavia, que ven mermar sus ventas por el corte de Rivadavia y las vías, anticipó que el miércoles próximo habrá una nueva reunión para gestionar ante Provincia y Nación un resarcimiento económico.