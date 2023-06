Chami: “Cuando Larreta quiere cazar al cocodrilo, Patricia ya anda paseando con la cartera”

El precandidato a intendente de Pro por el espacio de Patricia Bullrich, Luis Chami, afirmó en una entrevista con Democracia que “es posible” imponerse en las PASO ante la boleta que encabeza el intendente Pablo Petrecca, que se presenta por un tercer mandato por el larretismo.

“Estamos teniendo reuniones en casas de familia, en clubes, con industriales, comerciantes, tratando de armar una propuesta acorde a las necesidades de la gente”, comentó el ex funcionario de Seguridad del municipio.

“Creo que la campaña está muy peleada en los niveles nacional y provincial, hay una puja muy grande, pero en Junín va a ser más tranquila, en tanto y en cuanto los distintos espacios sean inteligentes. La gente no quiere peleas, quiere propuestas, que la escuchen y le den respuestas, qué vas a hacer con el alumbrado, seguridad, salud, limpieza y mantenimiento de la ciudad, poda. Hoy tiene grandes problemas, que no llega a fin de mes y no quiere escuchar peleas”, consideró.

Sobre la dura interna que se avecina en Pro, desafió: “El Intendente es permeable, se le puede ganar. Y nosotros estamos haciendo todo para dar una pelea muy fuerte, con una presencia en el territorio y preparándonos para ganar, trabajamos para ganar, así que es posible ganarle al Intendente; sobre todo teniendo a Patricia Bullrich a la cabeza”.

“La diferencia de Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta es la fuerza y el coraje que tiene, el empuje, es una mujer que viene preparándose desde hace muchos años, en distintos ámbitos, y la diferencia está a la vista”, afirmó.

Y graficó: “Cuando Rodríguez Larreta quiere cazar al cocodrilo, Patricia ya anda paseando con la cartera”.

“Di respuesta a todos”

“Con el peronismo tengo una muy buena relación, tengo relación con todos, con los gremios, con los comerciantes, con el Poder Judicial, he sido un trabajador nato dando respuestas a todos, nunca les pregunté el color político ni cómo pensaba, ni la religión que tenía, siempre les di respuesta a todos, a los curas, a los pastores, al peronismo, al radicalismo, al Pro, trabajé para todos”, destacó.