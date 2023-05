Pese a la incertidumbre, la política de Junín toma impulso rumbo a las PASO

Si bien aún prima la incertidumbre sobre las definiciones en la política nacional y provincial, en Junín los distintos espacios políticos aceleran sus actividades preelectorales, al tiempo que intensifican los recorridos barriales, la inauguración de locales partidarios y los encuentros partidarios de cara a las PASO.

Juntos

En el oficialismo comunal las definiciones siguen atadas a los acuerdos de cúpulas y aún es una incógnita qué esquema se implementará, si una o dos listas de Pro.

En este sentido, un funcionario que habla a diario con el intendente Pablo Petrecca afirmó a este diario: “Tanto Larreta como Bullrich dieron respaldos a los intendentes, pero todavía falta. Hay varias demostraciones de diálogo y acuerdos”.

Sin embargo, en el sector de Patricia Bullrich insisten en que habrá internas. Por esta vertiente, se mantienen firmes las postulaciones de Luis Chami y Ricardo de la Fuente, aspereza que se limará seguramente a través del veredicto de las encuestas.

En este contexto, Chami continúa recorriendo los barrios. “Los vecinos me reciben bien, pero están cansados de la inseguridad, de los robos, de que muchas cosas dejan de funcionar y el municipio no las repara. Pero lo que más noto es la desilusión. Barrio al que voy, barrio que veo la falta de compromiso para cumplir con las promesas, falta una luz acá, una cámara allá, no se hace mantenimiento. Y eso hace que el vecino viva mal, angustiado y preocupado”, aseguró.

“En el Barrio Las Delicias está hace muchos años la promesa del gas natural, algo que no sucedió y muchos vecinos han gastado lo que no tenían en dejar las conexiones listas, eso es muy triste”, cuestionó.

“En la sociedad de fomento del barrio La Celeste me comentaron la necesidad de tener el barrio más limpio, más ordenado. No se limpian los lotes baldíos y la limpieza de las calles y su mantenimiento no son frecuentes”, advirtió.

Por su parte, De la Fuente inaugura su local partidario, el viernes, a las 19, en Arias 30, donde, según se anunció, se compartirán empanadas y música, y habrá sorpresas para los concurrentes.

Allí, De la Fuente y su equipo de trabajo aguardarán la asistencia de los vecinos, para conocer cada una de sus necesidades y a la vez transmitirles el programa de gobierno que se está elaborando.

“La fuerza del cambio” es el lema del empresario “para hacer realidad la mejora de la calidad de vida de los vecinos, que tendrán en este local de Arias 30 un lugar donde arrimar cada una de sus necesidades e ideas para hacer un Junín mejor”.

“El viernes vamos a compartir esta ilusión que estamos construyendo juntos, mientras seguimos con la tarea de recorrer barrios, instituciones, clubes y cualquier lugar donde se requiera nuestra presencia, y al que asistiremos con mucha alegría para seguir difundiendo nuestro mensaje de esperanza para Junín”, señaló.

Por el radicalismo, el precandidato a intendente por la UCR Juan Pablo Itoiz confirmó a Democracia que, el próximo 27 de mayo, tendrá lugar en Junín el plenario de Evolución Radical.

El precandidato a intendente del radicalismo José Molinari visitará, hoy, la localidad de Morse, y mantendrá, a su vez, un encuentro en el Colegio de Médicos. Durante esta semana también prevé visitar el Parque Industrial y recorrer algunos comercios en los barrios.

Frente de Todos

En el Frente de Todos (FDT) hay dos datos salientes: en primer término, la realización de “Luche y vuelve, la cuarta con Cristina”, que tendrá lugar el sábado, a las 10, en el Complejo del Sindicato Municipal “Rulo Alberti”, en esta ciudad. El evento seccional, convocado por el kirchnerismo, contará con la participación de varias líneas internas del FDT, como La Cámpora, el PJ, Unidad Ciudadana, entre otros.

Por otro lado, toma fuerza la postulación a la intendencia de la diputada massista Valeria Arata, que ayer obtuvo el respaldo del referente meonista y ex presidente del Concejo Deliberante Patricio Fay.

“La política es cercanía, diálogo y consenso, y sobre ello, trabajar incansablemente para aportar soluciones a los problemas de la ciudad y de su gente. Es el fuerte legado de Mario Meoni a todos quienes entendemos la política sin condicionamientos y con el claro objetivo de volver a tener una ciudad grande, cabecera de región, en donde el municipio tenga una alianza estratégica con la generación de riqueza, el trabajo y la calidad educativa. Valeria cree en eso, es quien mejor garantiza el modelo de recuperación de la ciudad", afirmó.

Y agregó: "Tiene experiencia política y también en gestión y un firme compromiso con la gente, pero sobre todo tiene el coraje que a algunos hombres le falta para defender los intereses de la ciudad. Las elecciones de este año nos darán la oportunidad de cambiar para sacar a nuestro Junín de este estancamiento que arrastra desde hace años".

"La intención de perpetuidad en el cargo del actual intendente es una triste novedad. Por ello, de confirmarse la candidatura de Valeria, sería una gran noticia para Junín", señaló.