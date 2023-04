Regularizan dominios en viviendas sociales

Funcionarios del Municipio se hicieron presente en Agustín Roca con el fin de trabajar cara a cara con los vecinos de allí para avanzar en los trámites de regularización dominial de sus correspondientes viviendas. Desde la delegación destacaron el apoyo permanente del Gobierno de Junín y la importancia de la presencia frecuente de oficinas municipales para resolver problemas y solicitudes.

Silvina Díaz, de la Agencia Municipal de Vivienda y Tierra, comentó al respecto que "en el marco de lo que es escrituración social de barrios de viviendas sociales, lo que estamos haciendo son reuniones en los pueblos del Partido de Junín, ya que, en las localidades, hay algo más de 100 viviendas que están en condiciones de realizarse la prescripción administrativa y avanzar en la escrituración correspondiente"

"Cuando se realizaron los barrios en cuestión, entre los años 1990 y 2000, el Instituto de la Vivienda, al hacer convenio con el municipio, no exigía que las tierras estuvieran a nombre del Municipio, entonces se hacían los barrios de viviendas de autoconstrucción, solidaridad, etcétera, en terrenos que no contaban con la documentación correspondiente. Ahora el Instituto exige que las tierras estén a nombre del municipio para que no haya problemas y los titulares puedan escriturar", explicó.

Díaz agregó que "la manera de poder escriturar, es hacer una prescripción administrativa. Es un trámite municipal y del que participa también la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Por eso se hacen las reuniones con los vecinos, les explicamos la situación en la que están y quién está en condiciones de hacer este trámite".

Para finalizar, Silvina Díaz expresó que "es una decisión política del Gobierno de Junín empezar a trabajar toda esta cuestión y resolver situaciones que tienen más de 20 o 30 años para que los vecinos puedan regularizar la situación dominial de sus viviendas. En esto estamos trabajando conjuntamente las áreas municipales de Vivienda, la subsecretaría Legal y Técnica y la secretaría de Gobierno, llevando a cabo estas reuniones informativas.

Empezamos con Agustín Roca, este jueves vamos a tener una reunión con los vecinos de Agustina y después vamos a seguir trabajando con Morse, Fortín Tiburcio y Saforcada".

Sobre la reunión llevada a cabo en la localidad de Agustín Roca, el delegado Mauricio Mansilla, declaró: “Como titular de la delegación del pueblo agradezco la preocupación de la Dirección de Vivienda del Gobierno de Junín, especialmente al intendente Pablo Petrecca por el apoyo de siempre, en este caso por tomar el compromiso de trabajar en algo tan importante para los vecinos de aquí como es la regularización dominial de las escrituras de viviendas que ya fueron construidas en su momento”.

“Son personas que hace tiempo merecen tener una solución sobre esta temática en particular, por lo que para nosotros es sumamente importante aportar nuestro granito de arena gestionando para que dicha oficina municipal se haga presente en el pueblo”, afirmó Mansilla.