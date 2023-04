Destacan que el partido de Junín está “muy posicionado” en materia de salud y prevención

En el marco del Día Mundial de la Salud, el cual conmemora el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el lema “Salud Para Todos”, la secretaría de Salud del Gobierno de Junín valoró el continuo accionar del servicio local en materia de prevención con lo que respecta a la salud pública y destacó el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Además, recordaron el rol que cumplieron dichos espacios físicos en la época de pandemia y la actual labor en referencia al esquema anual de vacunación; las consecuencias que dejó el Covid-19 y, en ese sentido, la relevancia que cobró el área de Salud Mental en este marco.

"Desde siempre Junín tuvo claro que la mejor manera de garantizar el acceso a la salud era tener cercanía, que no haya un solo lugar en donde atenderse, es por eso que a lo largo de los años se extendieron los CAPS dando respuesta a todas las necesidades en materia de atención primaria que es lo que tiene que ocuparse y garantizar el Municipio ,y otros con algunas actividades básicas que son las postas y esos lugares tendientes a la prevención”, afirmó la titular del área, Gabriela Franchi.

“Por supuesto que la prevención está atravesada en todos los programas que se manejan, algunos bajan de Provincia, algunos bajan de Nación, y por supuesto hay muchas acciones que se generan por iniciativa propia del municipio”, detalló. Seguidamente, la profesional destacó que “en este momento nosotros tenemos en todos los CAPS los programas de vacunación, que es uno de los ejes principales en la atención primaria, la inmunización y prevención de enfermedades”.

“Si nosotros miramos la vida como un ciclo en lo que hace atención primaria podemos ir por etapas, desde el embarazo nosotros hacemos el cuidado de la mujer y del niño que está por nacer, se hace control de niño sano a través de nuestras obstétricas; cuando es embarazo por fuera del límite de la normalidad, entonces ahí se articula con el hospital para hacer el control de lo que sería un embarazo de alto riesgo”, indicó en principio sobre la atención.

En continuidad, contó que “luego nacido el niño la madre vuelve a sus cuidados dentro de lo que es el cuidado de la mujer y el niño tiene acceso al control del niño sano y a todos los esquemas de vacunación, acceso a todas las vacunas del calendario oficial del plan de vacunación que está en todos los CAPS; alguna vez hay algún faltante que no depende de nosotros, pero se trata de completar siempre los calendarios, junto con el servicio de pediatría para hacer el control de los niños”.

“También tenemos el paso a la adultez, con lo que sería el médico generalista y el clínico, que allí ya se encarga desde el adulto joven hasta el adulto mayor, que es cada vez más mayor porque la expectativa de vida es grande, y en ese sentido si bien los vecinos algunos tienen cobertura social nosotros hacemos hincapié en que damos prioridad y que la esencia del sistema público de salud es garantizar que se pueda atender a aquellos que no tienen cobertura”, añadió la Dra.

“A esto sumémosle la salud mental que es realmente un tema muy importante y que está muy en agenda últimamente, desde el consumo problemático de sustancia, hasta la secuela que dejó la pandemia y también las condiciones económicas en la que está el país; esto hace que la gente a veces presente más alteraciones dentro de su salud general y mental en particular, y también tenemos respuesta para eso”, dijo.

A su vez, la subsecretaria explicó: “Últimamente descentralizamos el Centro de Salud Mental y tenemos atención en más CAPS más allá del edificio central de la Secretaría de Salud, ubicado en Primera Junta y Alvear, en planta baja donde el Centro de Salud funciona con mayor intensidad”.

Sobre los servicios que brinda la Secretaría de Salud, continuó: “Tenemos el cuidado de la salud bucal con toda tecnología de muy buen nivel en casi todos los CAPS, y a veces no hay atención diaria, pero si hay atención y cuando una cosa no se puede solucionar en un CAPS, se deriva a otro y cuando no se puede solucionar en el primer nivel de atención se articula con el segundo nivel de atención”

“Yo creo que en Junín podemos estar orgullosos y muy conformes, podemos dar respuesta y eso lo vemos primero en cómo funciona, a veces con más dificultades tratando de pasar los obstáculos que se nos presentan, pero cuando nosotros tenemos reuniones con otros equipos de la región y del resto de la Provincia, Junín está muy bien posicionado”, reflexionó la subsecretaria.

En este sentido, sobre la labor en pandemia indicó que “trabajamos muy bien y eso nos lo hicieron saber desde afuera en todo lo que fue la gestión de la pandemia, recordemos que se generaron centros de testeos que fueron creciendo a medida de las necesidades, luego cuando fue la vacunación Covid-19 nosotros pusimos a disposición en un principio dos vacunatorios porque había requisitos importantes por el tipo de vacuna que daban en ese momento, y siempre fuimos dando la respuesta necesaria e incluso fuimos más allá con nuestro llamado call center, realizando seguimiento de los pacientes con el virus”.

Y seguidamente destacó: “Eso impuso la presencia o la formalización de un equipo de epidemiología, que si bien no está estructurado y no figura en ningún lado, verdaderamente lo está, la gente que está haciendo seriamente epidemiología y dando pasos adelante, por ejemplo con esta problemática que está vigente que es el dengue, y en su momento cuando hubo intoxicación alimentaria de la cual se habló mucho en este verano, teníamos atrás el equipo de epidemiología y siempre nuestro equipo bromatología”.

También agregó: “Y mencionar a zoonosis, que interviene en esto de dengue, podemos decir que salud está dando la mejor respuesta posible y el mayor problema que tenemos, que no es solo nuestro, sino que es un problema nacional y diría mundial, es el recurso humano de salud; es una problemática que preocupa mucho y es eje de conversación actualmente en todos los congresos”.

Con respecto a las campañas de prevención, la Dr. reafirmó: “Siempre se hacen a través de los CAPS, más allá de lo que se hace a través de los medios, pero nosotros en cada centro, que es donde la gente va, tratamos de hacer educación para la salud y se articula también con el área de Educación específica en campañas de concientización, en las escuelas”.

“Otra de las cosas que estamos haciendo, que se retomó porque habían sido suspendidas en la pandemia, fueron las extracciones de laboratorio para el seguimiento de las enfermedades crónicas porque, por un lado están las enfermedades transmisibles y que a veces funcionan como brotes, o las que no son brotes pero las trabajamos a través de las inmunizaciones”, dijo sobre el servicio mencionado y continuó: “Hay una realidad que son las enfermedades crónicas no transmisibles como son la hipertensión la obesidad las enfermedades respiratorias, todo eso se está abordando de las distintas áreas porque tenemos también nutricionista, como para trata por ejemplo los trastornos alimentarios, ya sea obesidad como desnutrición, que después generan otras enfermedades, pero para eso hace falta hacer un seguimiento de laboratorio muchas veces”.

Para finalizar, detalló que “desde la secretaría en pandemia tuvimos que suspender la extracción de muestra para lleva al hospital, y en cuanto pudimos retomar ese servicio lo hicimos despacio, y ahora en este momento estamos dando varias respuestas en diferentes CAPS. No hacemos extracciones en pueblos por cuestiones operativas, nosotros tenemos un horario en que podemos entregar y no llegamos por esta cuestión, se han hecho convenios con laboratorios para que hagan ese tipo de servicio, pero no podemos dar nosotros esa respuesta porque no damos con el tiempo”, concluyó.