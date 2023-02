Sequía: la ola de calor golpeó a la soja y volvió a desmejorar su condición

La ola de calor de fines de la semana pasada y principios de ésta generaron mermas adicionales en la soja implantada en plena etapa de definición de su rendimiento y aumentó ocho puntos porcentuales hasta 56% la superficie con cultivo en situación de regular a mala, informó, ayer, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). Además, en los últimos días finalizó la siembra de maíz con 7,1 millones de hectáreas implantadas, lo que significó una caída de 600 mil hectáreas respecto a la campaña anterior.

"Temperaturas por encima al promedio durante los últimos siete días continúan condicionando el rendimiento potencial de los cuadros de soja mientras un 43,5 % del área se encuentra en etapas críticas para la definición de los rendimientos", indicó la BCBA. Según un relevamiento realizado por la entidad bursátil, se registraron "muerte de plantas, lotes machoneados y cuadros con síntomas de golpe de calor sobre el centro del área agrícola".

Esta situación generó un empeoramiento en el estado del cultivo, el cual pasó de 48% en malas condiciones la semana pasada a 56% en la actualidad, mientras que los cuadros normales pasaron de 39% a 35% y los buenos a excelentes cayeron de 13% a 9%. Al mismo tiempo, se prevé un marcado descenso de la temperatura durante los próximos días que podría afectar a los cuadros sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa mientras los cuadros más adelantados se encuentran definiendo rendimientos.

Por otro lado, se dio por terminada la implantación de maíz tras un avance semanal de 0,9 puntos porcentuales en las labores de siembra hasta alcanzar las 7,1 millones de hectáreas.

En paralelo, la cosecha de planteos tempranos avanzó a buen ritmo en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos con rindes por debajo de las expectativas iniciales. "A medida que los productores cosechan los planteos sembrados durante la primavera, las productividades continúan descendiendo. La falta de lluvias durante el periodo de definición de rinde provocó un fuerte impacto que se ve reflejado en los valores arrojados por las cosechadoras", detalló la BCBA.

Girasol

Por su parte, la cosecha de girasol tuvo un progreso de 1,7 puntos y alcanzó a cubrir 23,5% del área implantada con un rendimiento promedio de 15,2 quintales por hectárea y una producción acumulada de 707 mil toneladas.

Las lluvias registradas en los núcleos girasoleros del sur del área agrícola mejoran la situación hídrica de los cultivos y 75% del área presenta una condición de cultivo entre normal y buena.

Precio

El precio de la soja operó en alza en el mercado de Chicago impulsado por un recorte en la proyección de producción de la oleaginosa en Brasil, mientras que el maíz marcó bajas por las lluvias registradas en zonas productoras de la Argentina. El trigo, por su parte, cayó 0,55% (US$ 1,56) en US$ 281,09 la tonelada, por el dinamismo que muestra la venta de cereal ruso y el nivel bajo de las exportaciones del cereal desde EEUU.

El contrato de marzo de la soja subió 0,04% (US$ 0,28) hasta los US$ 560,89 la tonelada, mientras que la posición de mayo avanzó 0,11% (US$ 0,64) para posicionarse en US$ 558,96 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un nuevo recorte en la estimación de producción de Brasil por parte de una consultora por la sequía en el sur del país. De esta manera, los privados esperan una trilla de 150,9 millones de toneladas, lo que implicó una caída de dos millones de toneladas respecto a la estimación previa.

Las lluvias en Argentina y el bajo nivel de las exportaciones semanales de Estados Unidos limitaron las subas. Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista, con una mejora en el aceite del 1,07% (US$ 14,55) hasta los US$ 1.364,64 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,06% (US$ 0,33) y se posicionó en US$ 541,67 la tonelada.

Por su parte, el maíz bajó 0,03% (US$ 0,10) y cerró a US$ 266,13 la tonelada, por las lluvias en Argentina y en el sur de Brasil.