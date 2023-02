Más de 15.000 personas disfrutaron de la primera noche del Junín Cumbia Fest

Este sábado comenzó a disfrutarse Junín Cumbia Fest, un evento organizado por el Gobierno de Junín que se desarrolla en el Parque Borchex (Circunvalación y Lartigau). Mambo´s, Jimena Gaitán, Osvaldo "Corazón" Gaitán, Los Chicos Piratas y Ráfaga fueron las bandas del género tropical que le pusieron música a la noche.

La jornada que reunió a más de 15.000 personas, contó además con un patio integrado de foodtrack’s con una amplia gran oferta gastronómica y de bebidas. También artesanos y productores locales fueron parte de esta primera edición con un espacio de exposición.

Hoy domingo, se llevará a cabo la segunda jornada, desde las 18:30 horas, con la presentación de "La Bonita"; Banda Joker; Miguel Ángel y su banda, Rubén "Sensación" Citterio y Los Reyes del Cuarteto.

El intendente Pablo Petrecca estuvo presente en la jornada, observando el desarrollo del evento y como es habitual, aprovechando para dialogar con los vecinos, saludar a los artistas y hacerles entrega de un reconocimiento.

Al respecto del evento, Osvaldo “Corazón” Gaitan, referente local del género tropical, agradeció al Municipio por el homenaje y declaró: “La verdad que estoy muy contento y esto es algo distinguido, me emociona que se hayan acordado de mí y de mi música, la que traje en aquella época, allá en los años '80”.

“Llegue desde Córdoba y Junín me aceptó con mi estilo, con mi música, y hoy la gente del Gobierno de Junín, me tuvo en cuenta y yo agradezco un montón este gesto, me pone muy contento”, contó el artista.

A su vez, agregó que “ojalá la gente en general disfrute de nuestra música, son muchos temas los que se han bailado y disfrutado, hace un momento estuvo hablando con los vecinos presentes y la comunidad me manifestó los temas que quieren escuchar, eso es gratificante”.

“Es excelente esta idea y a nosotros obviamente nos viene muy bien, pienso que es para la familia, para divertirse, es una música muy sana, viene muy bien porque es para todos, para chicos y grandes que se unen y la pasan bien, estoy agradecido con este incentivo para mí y me pone muy contento, cómo a toda la gente”, opinó Gaitán para cerrar.

Seguidamente, Jimena Gaitán, artista local e hija de Osvaldo, también agradeció al Municipio por la convocatoria y expuso que “este es un evento muy importante, yo lo vivo como un reconocimiento a mi padre, después de tantos años de carrera, me emociona mucho”.

“Me siento muy feliz de poder mostrar mi música, mi carrera, para que me conozcan más personas y los que siempre me siguen, me van a ver una vez más dándolo todo como siempre”, dijo minutos antes de subirse al escenario.

Además, en este sentido, la artista sostuvo que “la importancia de esta propuesta del Gobierno de Junín es que ofrece a los vecinos y visitantes la posibilidad de pasar un momento muy lindo, en familia y con amigos, pero sobre todo, para los artistas locales, los que somos de Junín y que todos los fines de semanas salimos a trabajar a todas las provincias, a todas las ciudades representando a nuestro querido Junín”, y luego añadió que “es muy lindo ser reconocido en tu ciudad y que te tengan en cuenta con semejante escenario e iluminación, hay mucho trabajo detrás, la verdad que el Municipio se la jugó entera y estoy sumamente agradecida”.