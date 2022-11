Bozzano: “La falta de viviendas en Junín no es por una cuestión de autonomía municipal”

La concejal del Frente de Todos Junín Clara Bozzano aseguró que “la falta de viviendas en Junín no es por una cuestión de autonomía municipal”. En los últimos días, el titular de la Agencia Municipal de Tierras y Vivienda, Juan Mucciolo, dejó entrever que en Junín no se están construyendo viviendas sociales porque la gestión del intendente Pablo Petrecca no tiene una “autonomía municipal” que lo respalde.

Ante el planteo de Mucciolo, Bozzano afirmó: “Junín es uno de los distritos de la cuarta sección electoral que tiene alrededor de 40 tasas. Estamos hablando de una recaudación muy importante. Por ejemplo, en la factura de luz, donde está la tasa de alumbrado público, el Municipio recauda alrededor de 15 millones de pesos por mes, y en lo que respecta a seguridad, se recaudan entre 15 y 17 millones”.

Y amplió: “Entonces no es una cuestión de autonomía municipal, sino que es un tema de prioridades en la gestión. La falta de viviendas sociales en Junín no tiene nada que ver con el pedido de autonomía municipal. En casi siete años de gestión, el intendente Petrecca no construyó una sola vivienda social. No le interesó nunca y hoy tampoco. Como tampoco le interesa mejorar la calidad de vida de los miles de vecinos y vecinas que viven en los barrios”.

“Y acá no hay una cuestión de colores políticos. Eso también terminó de ser una excusa del intendente Petrecca, porque en muchos municipios, con intendentes de su mismo color político, las obras de planes de viviendas sociales se están ejecutando”, señaló. “También tenemos que recordar que, en su momento, con el apoyo de Macri como presidente y de Vidal como gobernadora, Petrecca tampoco construyó una sola vivienda. Hoy las cosas son muy distintas y, sin desviarnos del tema, en más de 120 municipios de la Provincia de Buenos Aires se están construyendo planes de viviendas sociales”, finalizó Bozzano.

Discusión sobre los fondos

La edil también se expresó sobre el tema de los fondos municipales y al respecto dijo: “Hoy es muy importante debatir sobre la distribución de los fondos municipales. Y en ese debate le tenemos que preguntar al Intendente dónde están los fondos de los CAPS que siguen cerrados, dónde están los fondos para mejorar la infraestructura en los barrios, o dónde están los fondos para incentivar la radicación de empresas”.

Relacionado al tema de los fondos municipales también en los últimos días el Departamento Ejecutivo presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza promoviendo la construcción de consorcios.

Sobre esta iniciativa, Bozzano opinó: “Los consorcios que pretende crear el Intendente van a generar una brecha entre el que puede y el que no. Es decir que los barrios pudientes de la ciudad van a poder juntarse y generar obras, mientras que en los sectores populares esto no va a suceder”.

Redondeó: “Entonces, aquellos vecinos que no tengan poder adquisitivo para acceder no van a poder contar con las obras que tanto necesitan. Eso es injusto y además para eso debería estar el Estado, para ayudarlos y brindarles los servicios básicos”.

Las obras de Nación y Provincia

Por último, Bozzano habló sobre la asistencia de Nación y Provincia en Junín y comentó: “En contraposición a la escasa capacidad de Petrecca para gestionar, por suerte los juninenses hoy nos sentimos respaldados por las gestiones del Gobierno Nacional y Provincial”.

“Hoy los juninenses vemos que la mayoría de las obras son del Gobierno Nacional y del Provincial, como las 149 viviendas del Procrear, las 25 viviendas sociales en La Celeste, la nueva terminal, el espigón, el puente peatonal ferroviario de calle Rivadavia, el pavimento en el Parque Industrial o las escuelas públicas que vemos con el cartel de ‘Escuelas a la obra’”, afirmó.

Y cerró: “Me parece que las gestiones de Nación y Provincia están haciendo muchísimo, y, en cambio, en la gestión municipal hay una falta de compromiso y trabajo con los recursos propios de la ciudad que es cada vez más notoria”.

“Por eso insistimos en el debate sobre hacia dónde van los fondos municipales ya que, como concejales de la oposición, ni siquiera tenemos acceso a la famosa clave RAFAM para ver en qué se gasta el dinero que se recauda”, finalizó Bozzano.