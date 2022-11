Destacan el crecimiento y el trabajo en red del servicio municipal de adopción

En el marco del Día Mundial de la Adopción, que se celebró, ayer, el Servicio de Orientación para la Adopción del municipio de Junín destacó el crecimiento del área y remarcó la importancia de continuar trabajando con dedicación sobre las familias que buscan adoptar, teniendo como prioridad las necesidades de los niños y niñas.

Además, sostuvieron que Junín es uno de los pocos municipios que cuenta con dicho servicio, y el objetivo es visibilizar la realidad de la adopción, como también desandar los prejuicios y los mitos.

En este contexto, Gabriela Parino, psicóloga y coordinadora del servicio, expresó: “La visión de la adopción está centrada en el niño, en el adolescente que necesita familia y para el cual es necesario que las personas tengan una preparación especial, que puedan entender las necesidades que ellos van a requerir en el marco familiar, de reparar situaciones muy dolorosas, que habrían sufrido previamente”.

“En nuestro país no hay niños huérfanos, no se trata de niños que perdieron a sus padres por fallecimiento, hay muy pocos casos de bebés que no pueden ser criados por su familia de origen, la mayoría de los casos se trata de medidas de abrigo que se toman para tratar que ese niño continúe viviendo en su ámbito familiar de origen, que sus familias puedan revertir esa situación para que él pierda menos su lugar, su ámbito de vida, al resto de su familia, sus amigos, sus hermanos en muchos casos; entonces llega la adopción una vez que fracasaron muchas situaciones desde los organismos del Estado”, explicó.

Seguidamente, Parino agregó: “Somos quienes tenemos la responsabilidad de velar por el interés superior del niño, esto hace que cuando llegue la adopción, los chicos que quizá ya sufrieron pérdidas y rupturas, tengamos que rearmar esa trama familiar respetando su origen, sus costumbres y acompañando sus dolores, sus duelos, sus necesidades”.

Al respecto del funcionamiento del área, la psicóloga manifestó: “El Gobierno de Junín es uno de los pocos municipios que tiene servicio de adopción, el cual está funcionando desde el 2017 a partir de un proyecto que presenté en la Secretaría de Salud, y este año se sumaron muchos municipios de la provincia a tener también servicios especializados. Si bien hay muchas creencias de la sociedad sobre las dificultades de la adopción, con lo que tiene que ver con el trámite, los cuales no son para nada engorrosos, simplemente es necesario que las familias sean evaluadas y acompañadas, que puedan construir su realidad adoptiva”.

“Cada familia debe pensar bien y tener total compromiso con qué niños, o qué situaciones de niños o adolescentes pueden llegar a adoptar, quizá también tienen que definir, a diferencia de lo que pasa con un embarazo o que llega por biología, es qué cantidad de niños pueden adoptar simultáneamente, ya que a veces se trata de que los hermanos convivan en la misma familia adoptiva”, subrayó.

Charlas informativas

A su vez, sobre el servicio destacó que “este año se realizaron muchas charlas para postulantes, y el servicio creció un montón, se trabaja en red con otros profesionales que trabajan en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y participo además de la Mesa de Adopción, donde vemos problemáticas y situaciones para resolverlas, se trabaja con las familias en talleres semanales a través de una plataforma virtual”.

Contacto

Centro de Salud Mental (Lavalle 929). Teléfono: 0236 444-4429. https://www.junin.gob.ar/