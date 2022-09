Fuerte movilización en Junín en repudio al ataque con un arma a Cristina Kirchner

Tras el ataque con un arma de fuego a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el Frente de Todos de Junín convocó a una movilización, ayer al mediodía, frente a la Fuente del Milenio, para repudiar el atentado y defender la democracia. Desde allí, una nutrida columna de manifestantes se dirigió hasta la Plaza 25 de Mayo de esta ciudad, en línea con la marcha principal a la Plaza de Mayo, en Capital Federal.

La convocatoria, que surgió desde las bases del peronismo juninense, rápidamente contó con la adhesión de sindicatos, agrupaciones políticas, sociales y vecinos. Uno de los principales oradores fue el exsenador bonaerense Gustavo Traverso, que señaló: “No se bancan que haya líderes populares como Cristina, que representen los intereses de los más necesitados. Por eso el pueblo debe estar organizado y movilizado. A la violencia le contestamos con el pueblo en la calle, a las agresiones les respondemos con amor”, expresó el dirigente de Unidad Ciudadana.

Cristina sufrió este jueves un intento de asesinato por parte de un hombre que le gatilló con un arma de fuego y luego fue detenido por personal policial. El ataque se produjo en momentos en que la titular del Senado saludaba a militantes que se habían concentrado en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.

TeleJunín Noticias y Democracia realizaron la cobertura de la marcha y dialogaron con los manifestantes. En este sentido, el concejal de Unidad Ciudadana Rodolfo Bertone afirmó: “El hecho es repudiable. Nos manifestamos para acompañar a la vicepresidenta, pero también para defender la democracia, que es el valor más importante. Creo que en ese punto hay una unificación de todos los partidos políticos, ya que entre todos tenemos que contribuir a que esto no vuelva a suceder”.

En sintonía, Lautaro Mazzutti, concejal Por Peronismo Juninense, aseveró: “Todavía estoy conmocionado con lo que pasó, porque es de una gravedad inusitada. Por supuesto que lo repudiamos y nos solidarizamos con Cristina. Es un hecho que atenta contra nuestra democracia”. Y consideró que “este acto tiene que llevar a todas las fuerzas políticas a reflexionar”. Cabe recordar que el líder camporista local y titular del PJ de Junín, Andrés Merani, había convocado a un plenario en la sociedad de fomento del barrio Evita, que fue suspendido por el llamado a Plaza de Mayo, hacia donde viajaron muchos dirigentes y militantes juninenses.

Mario Scorsetti, funcionario de PAMI Junín, afirmó: “Lo que sucedió el jueves representa uno de los días más tristes de toda la democracia en nuestro sistema institucional. Lo tenemos que tomar como un día de reflexión y de convocatoria a toda la dirigencia, en general, a todos los representantes de las instituciones para bajar un cambio y para no contribuir a discursos que lleven a estas acciones. Este es el momento de parar la pelota y reflexionar de qué manera llegamos a esto”.

En la misma vereda, Francina Sierra, secretaria general de Suteba Junín, opinó: “Lo que sucedió es la gota que rebasó el vaso, es un proceso que se viene acumulando de persecución judicial y política y culpa de una catarata de expresiones de odio. Todas esas cosas crearon un combo que hoy nos tiene a todos en estado de alerta”.

La marcha se confirmó luego de que el presidente Alberto Fernández declarara anteanoche el feriado nacional para que los argentinos pudieran "expresarse" tras el ataque a la vicepresidenta.

Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra Junín, afirmó: “Lo que sucedió es un golpe a la democracia. Creo que esto llegó al final, estamos cansados de que insulten y agredan a la vicepresidenta”. Y amplió: “La oposición tiene que llamar a una reunión. La gente se cansó de escuchar cómo le pegan a Cristina y por eso salió a la calle. A la democracia la tenemos que defender entre todos y Cristina es una militante más de nuestro movimiento”.

Gabriel Saudan, titular del Sindicato de los Trabajadores Municipales de esta ciudad, señaló: “Necesitamos que haya un cambio en la Justicia. Esperamos que esto sea un quiebre, porque no es solo en defensa de la vicepresidenta, es por la democracia”.

“Mensajes de odio”

“El límite que se cruzó ya nos indica que tiene que haber un punto de inflexión, sobre todo, con los discursos de odio. Esa es la principal cuestión con la que tenemos que terminar”, consideró Bertone. “Los medios de comunicación nacionales tienen mucho trabajo para hacer, también en las redes sociales. Todo eso llevó a que aparezca un brazo ejecutor y que por suerte no pasó a mayores, porque realmente hoy no me quiero imaginar cómo estaríamos”, opinó.

En la misma vereda, Mazzutti, afirmó: “Esto no es casualidad, es consecuencia de un discurso agresivo, de odio. Esto es responsabilidad de nosotros como dirigentes políticos y de todas las fuerzas, debemos llamarnos a un momento de reflexión y poner en valor algo tan preciado, algo que nos costó mucho, que es la democracia”.

“Los mensajes de odio son históricos. Todo lo que tiene que ver con el peronismo o las expresiones del campo nacional y popular siempre han sido repudiadas. Esto no puede pasar, los argentinos necesitamos vivir en una sociedad que nos contenga e incluya a todos”, indicó Sierra.

El rol de la oposición

Muchos representantes de la oposición también brindaron su apoyo a la vicepresidenta tras el atentado. Al respecto, Mario Scorsetti manifestó: “Hemos visto que muchos funcionarios, en sus redes sociales, se han manifestado y han repudiado el hecho, así que espero que no quede solo en un tweet”.

Por su parte, Mazzutti afirmó: “Hay algunas declaraciones aisladas que no se van a aceptar, pero en general la oposición reaccionó como tenía que reaccionar y ahora debemos llevarlo a los hechos, tenemos que comenzar a transitar un camino distinto, si queremos consolidar una democracia real. El límite es la violencia”.

