Pablo Petrecca: “Hoy nos encontramos en un estado de alerta”

¿Qué sensación le quedó después de la reunión con el Gobernador? ¿Qué temas trataron?

- La verdad es que quedé preocupado. El país está convulsionado, al igual que la economía, y él no da su opinión. Si bien ya tuvimos la experiencia de administrar la ciudad en crisis con la pandemia, pudimos trabajar en conjunto.

Lo que yo le plantee puntualmente al Gobernador, es que estas internas políticas entre ellos nos están llevando a pasar por este momento, a que no consigamos precios, a que una obra pública que ayer tenía un costo hoy vale mucho más y pasado mañana no sabemos cuánto va a cotizar.

Todas estas incertidumbres impactan y uno tiene que continuar y, en especial, cumplir con la palabra que tiene que ver con un plan de obra, chico para Junín, pero un plan de obra al fin. El fondo de infraestructura municipal, que fue acordado en la Legislatura bonaerense el año pasado, fue un acuerdo entre la Provincia y los 135 municipios. Allí se acordó en enero una inflación del 40% y hoy ya es del 80 o 90 %. Y eso no alcanza.

Entonces lo que le consultamos es si va a haber una política de actualización de precios. Él es el Gobernador que acompañó a esta fórmula presidencial y tiene responsabilidad sobre lo que está pasando.

-¿Se hace diferencia entre los diferentes intendentes cuando se reúnen?

-Sí, yo lo planteé en la reunión con el Gobernador y le comenté que sentía que Junín era discriminado.

La situación económica

- ¿Qué visión tiene sobre la economía del país?

- En Argentina ya hemos vivido un momento donde pasamos por cinco presidentes en poco tiempo. Lo primero que quiero hacer es trasladar lo que escucho en la gente: hay mucha angustia y desesperanza. Ha perdido la esperanza de que haya un cambio y esto es lo que vemos cuando los jóvenes juninenses deciden irse del país y es muy triste. Cuando uno pierde la esperanza lo pierde todo y esto es algo que se vive en todo el país.

De todas maneras, es algo que venimos hablando y anticipando. Una coalición del gobierno que se jactó siempre de no contar con un plan económico, donde los intereses por el cual se unieron eran muy distintos a los de la agenda de la gente. Hoy estamos viviendo el desenlace de las situaciones que pasamos en estos dos años y medio con un Gobierno paralizado, sin rumbo y que hoy vive una incertidumbre total. Esto genera mucha preocupación. Hoy se ve que el Gobierno está trabajando con mucha irresponsabilidad y desprolijidad y nos lleva a la situación actual. Hay una falta de rumbo económico, pero, por sobre todas las cosas, hay una disputa política.

A principios de este mes, un ministro renunciaba y se generaba una devaluación mucho mayor. No contamos con precios: el kiosquero no quiere vender porque no sabe si mañana va a poder comprar el mismo producto y el almacenero esconde los productos porque no sabe si va a poder reponerlos. Esta incertidumbre se genera por una disputa interna en la política. Este caos y esta desolación que estamos viviendo en los últimos tiempos tiene que ver con esto.

- ¿Se realizará algún ajuste en las tasas locales?

- Las arcas municipales son muy sencillas. Esto es coparticipación y es lo que corresponde por ley a los municipios y después está el esfuerzo de los vecinos vía tasas municipales. Este año se aprobó un presupuesto con una ley impositiva que tenía una actualización del 40% y hoy hablamos de una inflación del 80 al 90%. Lo que nosotros hacemos como municipio es prestar un servicio, no es una imposición.

Entonces el problema está en resignar algún servicio o tener esta discusión. Estamos transitando por una situación compleja, no es momento de llevar a los vecinos un aumento porque el bolsillo no aguanta más. Pero nos encontramos en un estado de alerta. Hemos recortado todo tipo de gasto que no esté contemplado en el presupuesto, todos los secretarios tienen un lineamiento que cumplir y es que se debe hacer todo para cumplir con los servicios mínimos que nos corresponden.

Las obras

-Hubo fuertes cruces de la oposición con relación a la obra por las 25 viviendas en el barrio La Celeste. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-La única verdad es la realidad que vemos a diario. Un ejemplo, una familia tipo necesita más de 104 mil pesos para no caer en la pobreza. Mientras que, la realidad que vemos en Junín con respecto a la provincia de Buenos Aires es clara, han bajado ministros, funcionarios muy importantes y no van al municipio. Yo creo que eso es pasar por encima de la institucionalidad. Esto es lo que el pueblo eligió y no hay que enojarse con Junín por eso.

El miércoles priorizaron la foto política por encima de la institucional. Hoy debido a esta realidad en Junín las únicas obras que se están ejecutando son las del fondo de infraestructura municipal, hay obras en escuelas que se trabajan en conjunto con la provincia debido a que eso es una responsabilidad del Gobernador.

Después hay una única obra que se realizó por fuera de la Provincia que fue prometida el año pasado y que es la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud en la zona de San Cayetano. Pero, lamentablemente, se cayó la licitación por el tema de los precios y, por eso, la Sociedad de Fomento volvió al CAPS esperando que la obra se concrete.

- ¿Con qué recursos se están realizando las obras que vemos en la ciudad?

- Son fondos municipales. Después hay un fondo que lo determinó la Legislatura nacional que en su momento fue presentado por Cristian Ritondo que se llama Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la provincia de Buenos Aires (Preimba), de allí salen las cuadras que estamos asfaltando también del año pasado y no podemos finalizarlas por un problema con el proveedor.

- ¿Hay novedades sobre la obra del espigón?

- La semana que viene se firmaría el convenio con la empresa, pero volvemos a lo mismo, se están planteando qué pasará en un mes por el tema de los valores. Yo lo único que espero es que este Gobierno, con estos cambios, asuma la responsabilidad que le corresponde y empiece a gobernar y a tomar decisiones que nos marquen un horizonte.

- ¿Tienen algún contacto con la empresa o el Gobierno nacional sobre el Paso Bajo Nivel?

- La única manera de que se empiece a trabajar en eso es si el Gobierno nacional autoriza las partidas presupuestarias. Toda gran obra requiere de un acompañamiento, porque siempre hay un contexto inflacionario donde uno debe ir actualizando los precios. Esto que quiere decir que, si no hay una actualización de precios, se van a tener que parar todas las obras públicas.

