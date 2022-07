San Martín: Reclaman obras para evitar anegamientos en días de lluvia

Carlos Ramírez y María de los Ángeles Martín, integran la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del Barrio San Martín, que asumió en marzo del corriente año.

En diálogo con TeleJunín los nombrados hablaron de su barrio, que está limitado por las calles Alberdi, vías de ferrocarril, Chile e Intendente de la Sota. Aseguraron que había muchos reclamos por hacer. Ellos están trabajando en la comisión desde marzo del corriente año, cuando asumieron en la nueva comisión.

Entre lo que hace falta, mencionaron luminarias en Alte. Brown a calle Chile, y de Inte. de la Sota a las vías. “No hay luz en la calle”, señaló Ramírez, quien es el presidente de la entidad fomentista. Otro de los pedidos está referido al desagüe de calle Alte. Brown hasta Chile. “Estaba programado para antes del pavimento, pero hicieron el asfalto y no el desagüe, por lo cual cuando llueve se inunda bastante, principalmente por Paraguay, Comandante Seguí, donde se llena de agua. La gestión la estamos haciendo ante la Municipalidad”, explicó Ramírez.

“Todavía tenemos calles de tierra. Hace poco se hicieron doce cuadras de asfalto. Ahora lo están llevando a cabo en calle San Lorenzo a calle Alberdi las tres cuadras que faltan. Después se verá si podemos pedir más asfalto o van a hacer el desagüe”, dijo.

Por su parte, María de los Ángeles Martín, acotó que se estaba preparando el suelo en las tres cuadras que faltaban pavimentar en San Lorenzo de Alberdi hasta Alte Brown. “Hasta que se acomode bien el suelo deben pasar 30 días. Esperamos que ahora, en julio, asfalten esas tres cuadras”, dijo. “Nosotros asumimos en marzo y la gente te pregunta por el asfalto, por las luminarias, pero sabemos que para hacer el asfalto, por ejemplo, primero hay que arreglar el desagüe porque si no se va a seguir inundando. Nosotros queremos lo mejor para el barrio”, aclaró.

Por su parte Ramírez a su vez mencionó que el paso del camión regador por las calles de tierra también era un problema. “Tiene que pasar por San Lorenzo para que haga piso el material que pusieron, para luego asfaltar, pero en otras calles no se ve mucho. Lo peor es que es un talco lo que vuela y los autos pasan muy rápido”, sostuvo.

Respecto al tránsito vehicular, los fomentistas reclaman lomo de burro o algo para evitar los accidentes que ocurren por calle San Lorenzo. “El tránsito por calle San Lorenzo es recomplicado, pedimos que entre Ameghino y Alte. Brown pongan lomo de burro o algo para evitar los accidentes. En San Lorenzo y Alte. Brown ocurren continuamente. Los vehículos vienen muy rápido por San Lorenzo y cuando frenan quedan a mitad de la calle y hay accidente. Por Ameghino pasa lo mismo”, remarcó.

Actividades

La Sociedad de Fomento del Barrio San Martín cuenta con un salón muy grande para hacer actividades, pero todavía no hay.

“Todavía no tenemos cursos. Días atrás gente de PAMI estuvo para vacunar. Querían hablar con nosotros con el motivo de hacer talleres para jubilados y le contestamos que sí. Quisiéramos que se abra el salón en la semana, que la gente vea que está abierto”, manifestaron los fomentistas. “De a poquito vamos haciendo, sucede que con pandemia no hubo actividades y se perdieron los cursos. Por eso ofrecemos a la municipalidad o a quien quiera, el salón para cursos o talleres”, acotaron.

Al ser consultados sobre la relación de la comisión con la Federación de Sociedades de Fomento, Ramírez respondió que no había, ya que hacía poco que ellos asumieron y no sabían quién estaba al frente.

“No sabemos quién está en la Federación de Sociedades de Fomento. Supuestamente Giapor había renunciado y no sabemos quién está ahora”.

Por su parte Martín opinó que los fomentistas de todas las comisiones de fomento, de los distintos barrios debían conocerse. "No nos conocemos entre nosotros. Creo que primero deben arreglar el tema de la Federación para después unirnos", dijo.

Problemática vigente

1. Tránsito: Reclaman lomo de burro o alguna medida para evitar los accidentes que ocurren frecuentemente por calle San Lorenzo. “En San Lorenzo y Alte. Brown ocurren accidentes continuamente”, dijeron los fomentistas consultados.

2. Luminarias: Según lo expuesto por los dirigentes Ramírez y Martín, faltan algunas luminarias en las calles, principalmente en Alte. Brown a calle Chile, y de Inte. de la Sota a las vías. “No hay luz en la calle”, afirmaron.

3. Desagües pluviales: : Es un problema de vieja data, pero lamentablemente sigue ocurriendo porque hicieron pavimento en algunas calles pero no los desagües. Piden que haya desagües desde calle Alte. Brown hasta Chile.

La Sociedad de Fomento

La nueva comisión directiva de la entidad fomentista comenzó a trabajar en marzo. De acuerdo a lo expuesto por Ramírez y Martín, entre sus integrantes hay mucha gente nueva por lo cual organizan reuniones frecuentes para saber qué reclama la gente y qué se puede hacer.

“Estamos haciendo nuevos socios –dijo Martín- y recuperando los que había de antes de la pandemia ya que durante la misma la cuota de socio se había dejado de cobrar. Nos vamos presentando casa por casa. Todavía nos falta porque el barrio es grande. De la comisión trabajamos todos y por ahí se nos complica con los horarios, tratamos de hacer ese trabajo en los ratos libres. Queremos que el barrio se integre y que los vecinos ayuden también”.

Cabe destacar que la sociedad de fomento del barrio San Martín tiene sede propia en Ameghino y Falucho, contando con un amplio salón donde antes de la pandemia hacían actividades. Actualmente quieren comenzar a tenerlas nuevamente con cursos y talleres.

“Tenemos un salón que es muy grande. Hay que hacerle muchos arreglos por eso tratamos de conseguir el dinero y empezar a hacerlos, a fin de que el barrio pueda utilizarlo”, explicaron los fomentistas.

Características

Nombre : San Martín.

: San Martín. Superficie : 27 manzanas. Sociedad de Fomento: Ameghino y Falucho.

: 27 manzanas. Sociedad de Fomento: Ameghino y Falucho. Unidad sanitaria : no tiene.

: no tiene. Otras instituciones : planta de Obras Sanitarias Municipal.

: planta de Obras Sanitarias Municipal. Servicios : agua corriente, cloacas, gas natural (parcial), alumbrado público, asfalto, cordón cuneta.

: agua corriente, cloacas, gas natural (parcial), alumbrado público, asfalto, cordón cuneta. Reclamos: una obra de desagües para terminar con los anegamientos en algunas calles del barrio. Asimismo en algunos sectores faltan luminarias que mejoren la visibilidad en la vía pública.

____________________________________

