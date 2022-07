“Estamos alertas por los planes que recibirán los intendentes”

El primer mandatario de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Rubén “Cholo” García, estuvo ayer en Junín, donde el Sindicato que conduce Gabriel Saudan ofreció una extensa conferencia de prensa.

El titular de la Fesimubo también visitó el complejo “Alfredo Rulo Alberti”, perteneciente al gremio de nuestra ciudad y enclavado a la vera de la avenida de Circunvalación, donde visitó las obras que allí se están levantando y mantuvo una reunión con secretarios generales de la región para luego compartir un almuerzo.

Entre otros temas, el “Cholo” criticó fuertemente la llegada de planes sociales a las intendencias bonaerenses y dijo que “en Avellaneda el gremio aceptó la incorporación de 200 trabajadores bajo la ley 14.656 únicamente”. También cuestionó el sistema en que los intendentes malgastan sus recursos. “Algunos mandatarios están a la altura de las circunstancias y otros, no. Algunos poseen una relación fluida con los sindicatos locales y vemos que otros esquivan el chubasco”.

No faltaron las críticas para los jefes comunales diciendo que “algunos dilapidan el dinero del pueblo –porque no es de ellos- y después lloran por los cuatro rincones que la plata no les alcanza”.

Participación electoral

También García abogó por la unidad del peronismo: “Somos todos peronistas. Mi madre decía siempre que los trapos se lavan adentro de casa y eso es lo que tenemos que hacer, en vez de mediatizar una cuestión que tiene que resolverse puertas adentro. Es por eso que los Municipales vamos a dar batalla donde podamos en las próximas elecciones, porque somos el primer eslabón de la cadena en ponerle el hombro al pueblo y muchas veces no somos reconocidos”.

____________________________________

