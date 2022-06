Críticas y desconfianza del campo tras el llamado del Gobierno a sembrar más trigo

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, participó ayer de la inauguración oficial de Agroactiva 2022, la muestra agropecuaria a campo abierto que se lleva a cabo en la localidad santafesina de Armstrong, donde convocó a los productores a sembrar trigo y ratificó la decisión del Gobierno nacional de garantizar el abastecimiento de gasoil.

"Hoy está comprometida la seguridad alimentaria de la humanidad, todo nos indica que el mundo va a demandar lo que el campo argentino produce. Todo lo que Argentina produzca, industrialice y genere valor agregado tiene destino", dijo Domínguez en un acto en el que estuvo también el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi.

En ese marco, el ministro dijo que el actual es "el momento de mejor precio internacional con una demanda creciente como nunca antes se había visto", al alentar la producción de trigo.

Pidió a los productores mantener la tranquilidad y tener confianza en "que nuestros productos no van a valer menos, sino que los están buscando de cualquier manera, y todos los controles sanitarios que nos imponía Europa los postergó hasta el 2030 porque hoy tienen hambre". Además, el titular de la cartera de Agricultura manifestó que independientemente de los vaivenes de coyuntura del mundo, "sabemos que va a faltar trigo y estas consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania van a seguir haciendo que el precio internacional del trigo valga para la Argentina".

Faltante de combustible

Sobre este punto reparó Domínguez y apuntó sobre el faltante de combustible al decir que "vamos a tener dificultades, pero no va a faltar gasoil". "Tenemos un problema que afecta a todas las regiones (por la guerra), venimos trabajando con las entidades de energía (particularmente con YPF que tiene el 50 por ciento del abastecimiento de la producción nacional), para que esté disponible toda la logística en dar respuesta a esta dificultad que es un problema del presente", subrayó el ministro.

Dijo que el Gobierno nacional comprende que "el productor no es formador de precios en Argentina, eso está fuera de toda discusión porque cuando al productor argentino le va bien, le va bien a toda la cadena, en caso contrario toda la cadena está comprometida".

En otro tramo de su discurso el ministro adelantó que creará un concejo destinado a brindar ayuda a emprendedores en todos sus niveles, entendiendo que el futuro va de la mano de la inversión en biotecnología que agilice la producción.

Para esto, Domínguez considera necesario un trabajo coordinado de todo el arco político, ya que "estoy seguro de que Argentina nos necesita a todos". "Somos servidores públicos y tenemos que escuchar a todos, porque los que no piensan como nosotros seguro que tienen algo interesante para aportarnos", enfatizó.

Malestar y desconfianza en Junín



Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia: “La falta de gasoil es un problema, es otro impedimento más que tenemos para poder trabajar tranquilos, es más de lo mismo, falta de previsibilidad, no tener reglas claras, donde no debería pasar. No puede ser que no esté disponible el combustible en un momento en que tenés que cosechar, sembrar, pero ya afecta al transporte y el tránsito en general, hay que pensar una logística para viajar 500 kilómetros, es ridículo.

Me parece bárbara la iniciativa del ministro de querer sembrar más trigo, pero tienen que estar dadas las condiciones. Acá hay una posición unilateral, por un lado, piden que se siembre más trigo, pero cada vez que pueden te ponen la pata en la cabeza, hablan de aumento de retenciones, segmentaciones, de un montón de cosas que hacen imposible que el productor esté incentivado. Si vas a pedir un crédito y sos productor agropecuario, no tenés las tasas subsidiadas, si tenés cereal directamente no te dan los créditos, el pedido es muy bueno, pero es difícil trabajar así”.

Rosana Franco, titular de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a Democracia: “En Junín el suministro de gasoil es normal. La escasez se da en el norte del país y también se restringe en lugares donde no hay estaciones autorizadas de petroleras importantes”.

Y la dirigente federada agregó: “Para aumentar el área de siembra de trigo hay que garantizarle al productor el gasoil, fertilizantes a precios acordes y que no impongan derechos de exportación. Creo que tenemos -a pesar de la guerra (algo que no compartimos)- la oportunidad de ofrecer trigo al mundo, beneficiándose el Estado y toda la cadena triguera”.

Por su parte, Rodrigo Esponda, productor y concejal de Juntos, afirmó a este diario: “Desde enero venimos planteando que hay un problema de abastecimiento, que falta gasoil, que el costo de la producción de energía no estaba teniendo en cuenta y que esto iba a generar faltantes, sobre todo para la época de cosecha o siembra y para el invierno. Distintas provincias ya están tomando previsiones de suspensiones de turnos, por la falta de gas. Era algo que se sabía y nos preocupa sobre todo que se habla de una cuestión estacional, pero si es así, se puede prever y no se hizo. Es la falta de previsión que hay en el país y que sin duda va a terminar repercutiendo en un aumento de los combustibles en el corto plazo, con un mayor costo para la producción y de los precios en general, generando más inflación”.

Y amplió: “La credibilidad del ministro es cero, como la del Presidente de la Nación. Entonces las idas y vueltas, la falta de insumos, la intervención de los mercados, los inventos de los fideicomisos, lo único que hacen es que se desincentive la producción, en un año en que el trigo debería ser la vedette por la guerra, pero lamentablemente la falta de claridad del Gobierno hace que se siembre menos y que tengamos menos trigo que el año pasado, perdiendo una oportunidad”.

Menos siembra

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires incrementó a 43,3 millones de toneladas su proyección de producción de soja para la campaña 2021/22 por rendimientos por encima a los esperados en el centro y el norte del área agrícola, y redujo en 100 mil hectáreas el área destinada a trigo por la falta de humedad en el noroeste.

Luego de un avance intersemanal de 4,5 puntos, el progreso nacional de cosecha de soja alcanzó 94,3% de la superficie apta, reportando una producción acumulada de casi 41,7 millones de toneladas y un rendimiento medio de 28,4 quintales por hectárea, precisó la entidad en su Panorama Agrícola Semanal. Este rendimiento, por encima al esperado, permiten a la Bolsa de Cereales elevar su proyección de producción a 43,3 millones de toneladas, 3% por encima a su publicación anterior.

De acuerdo al trabajo, el área aún en pie se concentra sobre el norte del área agrícola, donde el clima seco permitiría el avance fluido de las labores de recolección a lo largo de la próxima semana.

Por su parte, tras un progreso intersemanal de 8,6 puntos porcentuales, la proyección de siembra de trigo se reduce en 100 mil hectáreas debido a falta de humedad en el noroeste del área agrícola y cae a 6,5 millones de hectáreas, de las cuales se han sembrado 13,9%. Sumado a ello, la falta de pronósticos de lluvia en el corto plazo condiciona a productores del centro del área agrícola a acelerar la incorporación de cuadros para aprovechar la humedad disponible.

Si este escenario se extiende durante todo junio, podría provocar nuevas reducciones del área proyectada, advirtió la entidad.

Mientras tanto, la cosecha de lotes de maíz con destino grano comercial no logra tomar impulso en el centro y sur del área agrícola nacional, concentrada sobre lotes con adecuados niveles de humedad en los granos.

Luego de relevar un avance intersemanal en las labores de sólo 1,9 puntos porcentuales, se ha recolectado 32% del área apta en todo el país; y, a la fecha, el rinde medio nacional se ubica en 68,6 quintales por hectárea. Frente a este panorama, la Bolsa de Cereales mantiene su proyección de producción para la campaña 2021/22 en 49 millones de toneladas, 3,5 millones menos que la campaña previa (52,5 millones).

Molino Cañuelas defendió su participación en el fideicomiso del trigo

La empresa de alimentos Molino Cañuelas defendió su adhesión y participación en el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, fideicomiso que subsidia la harina para bajar su precio, y negó "beneficios" particulares para la empresa al asegurar que es un "sistema equitativo" y con "iguales condiciones" para los molinos que decidan subscribirse.

"Negamos categóricamente todas las manifestaciones que indican que Molino Cañuelas tiene algún beneficio, puesto que el sistema es equitativo y tiene las mismas condiciones para todos los molinos que se adhieran al mismo", afirmó esta tarde la empresa en un comunicado al salir al cruce de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la Republica Argentina, que denunció que esta herramienta genera "posición dominante" y perjudica a las firmas de pequeña escala.

"Desde Molino Cañuelas decidimos acompañar el fideicomiso con el fin de colaborar para que la harina y sus derivados lleguen con un precio más económico a la mesa de todos los argentinos", aseguró la compañía, al mismo tiempo que informaron que subscribieron al mismo la semana pasada "en carácter de destinatarios y, habiendo recibido el anticipo correspondiente, ya estamos entregando harina a los valores acordados con la Secretaría de Comercio" por un monto de $1.300 millones.

Según destacó Molino Cañuelas, esta nueva herramienta "fue alentada por la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines en forma conjunta con otras Cámaras de la industria panaderil, quienes han resaltado que con esta medida se está poniendo a disposición de los panaderos harinas a precios más económicos, y eso debería traducirse en una baja del precio del pan al consumidor final".

Asimismo, el escrito marcó que la compañía cumple con los requisitos necesarios para participar del fideicomiso, como lo es "la inexistencia de deuda fiscal" y adelantaron que "hasta la fecha, tres molinos han completado los requisitos exigidos por la Secretaría de Comercio Interior, pero, según fuentes del sector, varias empresas molineras ya han iniciado el trámite de inscripción".