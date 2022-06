Cerrito Colorado Sur: Proyectan la construcción de cloacas

Con un 70 por ciento de las viviendas conectadas al gas natural y tras la llegada de otros servicios, los vecinos del barrio Cerrito Colorado Sur sueñan hoy con la concreción de la red de cloacas.

“En 2002 iniciamos un trabajo fuerte con algunos vecinos y en ese momento Gas Junín estaba predispuesto a hacer las obras y todos los vecinos pusimos el dinero para lograr que se concrete la obra del gas natural, junto al barrio Cerrito Norte”, dijo el presidente de la Sociedad de Fomento, Santiago Ehrman.

“Hoy ese 30 por ciento de gente que no tiene el gas natural, tiene que esperar que se habilite la cuarta planta para poder hacer ese resto de la obra. Tenemos recolección de basura que lo hace Ashira y mucho más no tenemos”, afirmó. Ahora “empezamos a hablar muy tímidamente el tema de las cloacas, pero todavía no hubo una reunión, sino que empezamos a tener un diálogo para ver si es factible hacerlas o no, para hacerlas en conjunto con el sector norte”, destacó.

Por su parte, el vicepresidente de la agrupación vecinal, Sebastián de Pino, aclaró que “es bueno remarcar que hubo mucha gestión nuestra y sobre todo de los vecinos, ya que todo lo que hemos logrado fue por iniciativa propia. De hecho, la recolección de residuos debe de haber sido hace ocho meses y no llega al año”.

Recientemente, “con seis barrios más, llevamos la fibra óptica con Acerca a raíz de una fuerte inversión por parte de los propietarios. Fue una movida de 300 familias aproximadamente y a partir de ahí hicimos gestiones para ir mejorando los servicios en el barrio”, sostuvo. Sobre la posible pavimentación de las calles, Ehrman aclaró: “Mientras yo esté no voy a mover un dedo para traer el pavimento porque perderíamos lo que sería el barrio. Quizás mañana viene un chico de 30 años y lo proponga y uno lo va a apoyar”.

“Este barrio tiene una particularidad muy grande de estar arriba de un médano, por lo que es muy arenoso y el sabor que tiene el barrio lo perderíamos si ponemos pavimento”, expresó. Y agregó que “en tema de iluminación estamos bien. En el transcurso de estos últimos 20 años pusimos 60 iluminarias en la calle. Por ahí tenemos una traba, ya que no todo el tendido eléctrico está preparado para poner luminarias, por lo que hay algunas más iluminadas que otras”.

“En general, las calles están muy bien, y en ese aspecto la Municipalidad está bastante al día con el mantenimiento. De a poco se podría hacer cordón cuenta, pero creo que estamos muy lejos de eso”, sostuvo.

Al respecto, de Pino pidió, por temas de velocidades, “los badenes a la Municipalidad que nos acompañe con los mantenimientos. Creo que con el pavimento se perdería el atractivo del barrio”.

Tránsito

La obra de la autopista generó cambios en la dinámica de Cerrito Colorado Sur, sobre todo al momento del ingreso y egreso del lugar. Es que sobre la Ruta 7 ahora hay solamente un acceso, ubicado a pocos metros del semáforo del cruce con la 65, que es el que les permite tomar la colectora hasta las calles de entrada al barrio.

En este sentido, el Presidente afirmó que “nos cambió el sistema de entrada y salida del barrio. Nos tenemos que acostumbrar a salir por otro lugar que es el que no va a quedar definitivo, ya que no está terminado el proyecto de la obra”. Al mismo tiempo, el dirigente fomentista subrayó que “sigue siendo un drama” la circulación por la colectora. “Al principio fue utilizada como pista de patinaje y bicicleta, lo que era un desastre, ya que a la tardecita había gente y no se veía. Tras algunos pedidos, ha bajado al concurrencia de gente, aunque todavía están quienes siguen yendo a patinar, que es un peligro”.

Sobre el acompañamiento a la Sociedad de Fomento, Ehrman destacó que “el vecino siempre está y generalmente somos cuatro o cinco personas que gestionamos a lo largo de todo el año”. Y aseguró que los dos clubes, que están en el barrio, le dan “mucha vida y movimiento. Son muy importantes”. Por último, de Pino dijo que “lo que hemos avanzado lo hicimos por los aportes de los vecinos en mejoras. Estamos todos los días en comunicación vía WhatsApp a través dos grupos, uno social y el otro por tema de emergencias. Estamos intercomunicados con todas las familias muy fluidamente. Además, tenemos un puesto de policía”.

Problemática vigente

Características

Nombre: Cerrito Colorado Sur.

Población: Más de 50 familias.

Sociedad de Fomento: Sin sede.

Unidad sanitaria: no hay.

Otras instituciones: Club Banco Provincia. Club Los Miuras.

Servicios: Alumbrado público (faltan luminarias), gas natural (parcial).

Reclamos: Iluminación en el único acceso por la Ruta 7. Colocación de reductores de velocidad y controles para prevenir problemas en el tránsito.

