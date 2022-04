El campo rechaza el nuevo impuesto y cuestiona la “fuerte” suba de costos

El flamante impuesto con el que el Gobierno prevé gravar la “renta inesperada” de empresas que hayan tenido un margen de ganancias superior a los 1.000 millones de pesos en el año fue rechazado por sectores del campo y de expertos en política impositiva, que aseguraron que será declarado “inconstitucional”.

“Otra vez un manotazo al sector privado en vez de un sector público responsable que equilibre sus cuentas bajando y eficientizando el gasto”, cuestionó por el caso el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, poco después de que el lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán anunciara el nuevo tributo sobre la “ganancia inesperada” de aquellas compañías que obtuvieron réditos extraordinarios.

Consultado el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, y el productor y concejal de Juntos, Rodrigo Esponda, señalaron que el supuesto beneficio no sería tal y que el sector hace frente a una fuerte suba de los costos.

“Poco beneficio”

Consultado sobre el impacto real de la guerra en Ucrania y el impacto que pueda tener en el país, Moutous señaló: “Evidentemente hay un aumento de precio a nivel internacional de los commodities porque tanto Ucrania como Rusia que son de los principales productores tanto de girasol como de trigo, no van a estar produciendo por esta situación”, y agregó que “se habla de una caída del 70% del área de producción en Ucrania y un 30% en Rusia”.

Y amplió, “a su vez eso hace subir todo lo que es precios de comestibles: soja, aceite de soja, harina de soja y demás. Eso lo que ha hecho es incrementar los valores de los commodities, pero no más que eso”.

Según recordó el titular de la SRJ “acá las retenciones son porcentuales, es decir que al aumento del valor de los commodities, aumenta el valor de las retenciones, y del valor que captura el Gobierno por las exportaciones”. A ello se suma el aumento de los insumos, “en dólares”.

“No se verá un beneficio, es más lo que parece que lo que va a ser”, destacó.

Altos costos

Por su parte, Esponda resaltó la suba de costos y el desaprovechamiento de cara a la siembra de trigo.

“Es cierto que la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que los commodities, sobre todo el trigo haya aumentado. Pero también es cierto que aumentaron muchísimo los costos por este conflicto bélico. Rusia aporta al mundo el 14% de los fertilizantes y los costos de producción se han ido por las nubes”, dijo y luego detalló: “Lo que el año pasado valía 500 o 600 dólares, hoy vale 1300, 1500 dólares la tonelada, con lo cual los costos han subido significativamente”.

“A ello hay que sumarle que el gobierno sigue insistiendo con rentas inesperadas y el intento de poner más impuestos. Y estamos en un punto en que en nuestra zona y en Argentina va a haber muchos productores que este año no van a poder sembrar trigo por estos costos tan altos”, cuestionó.

“Costos que hacen que el equilibrio sean 3500 kilos, o sea, si se saca menos es perder dinero porque son costos altísimos, en campos propios; y en campos alquilados estamos hablando de 4300 a 4500 kilos para salir empatados. Eso va a hacer que haya menos campos sembrados de trigo en la Argentina este año”, aseguró Esponda.

“Un año en que el gobierno debería incentivar que haya trigo incluso debajo de las macetas. Porque de la misma manera que subió el precio va a haber mucha demanda internacional, muchos dólares que podrían ingresar al país si sembráramos más trigo. Argentina va a desperdiciar una oportunidad histórica de poder tener una cosecha récord de trigo que el mundo va a demandar”, lamentó el edil.

“Mala decisión”

“Crear nuevos impuestos siempre es una mala decisión”, dijo el viceprisdente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, “porque aleja las inversiones, nuevas fuentes de trabajo y la generación de riqueza. En el campo no hay renta inesperada, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado al productor argentino porque los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria”. Y completó: “Estamos en el inicio de una campaña agrícola y los productores tenemos que afrontar costos en dólares que han subido más que la inflación en pesos”.

También para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el Gobierno se equivoca al agregar este tributo: “La Argentina necesita el camino de la inversión y no del impuesto. En un país donde hay 165 tributos, crear un impuesto nuevo y de estas características que va a gravar un hecho que no se sabe si se puede llegar a dar o no, lo único que va a hacer es desincentivar la inversión. El Gobierno se sigue equivocando, buscando el camino contrario al que debe realizarse, que es la inversión y la generación de empleo”, advirtió.

A los cuestionamientos se sumó la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), donde explicaron que “si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertas commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en el país” y que esa coyuntura, sumada a la escasez de insumos críticos “han neutralizado los relativos beneficios del agro. Además de ello, no hay que olvidar que el gobierno cuotifica las exportaciones de maíz y trigo, haciendo imposible captar la suba de precios por los exportadores”.

