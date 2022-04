Dirigentes políticos de Junín opinan de la inflación y la fractura en el Gobierno

Luis Chami, secretario General de la Municipalidad de Junín, afirmó en diálogo con Democracia: “No creo que la inflación sea un impacto para el Gobierno, porque si así fuese tratarían de corregirla. Creo que la inflación es un impacto para los trabajadores, para el bolsillo de la gente, para los jubilados. Es la mayor inflación de los últimos 20 años y el Gobierno tiene una desorientación total y una interna feroz”.

Y el funcionario petrequista amplió: “La inflación repercute en Junín, en el comerciante que pierda la posibilidad de vender, en la gente, que pierde calidad de vida; ya la pandemia nos bajó la calidad de vida y esto viene en decadencia. Es muy triste lo que está pasando y va más allá de un número, la gente está mal y está esperando que reaccione el Presidente y que se deje de pelear con Cristina, con Máximo, con La Cámpora, porque están haciendo un circo muy grande y están hundiendo a la Argentina, y las perspectivas de una salida son escasas”.

“Esto se sabía, Cristina quería salvarse de ir presa y le quitó el poder de la caja a Fernández, todas las grandes cajas son de Cristina, de La Cámpora, y son personas que no son leales al Presidente, fue una alianza para recuperar el poder, tener privilegios y cerrar algunas causas, porque podía ir presa. Al Presidente lo están tratando de derrocar y está demostrando que es peor que De la Rúa, que no es poca cosa. Vemos un presidente que, cuando salea hablar, hace un desastre. Si se queda callado, gobierna mejor”, afirmó.

“Estamos al borde de repetir el 2001, con enfrentamientos en la calle. Y este chico, Máximo, se cree vivo, pero le está haciendo mucho mal al país”, consideró.

Berestein: “La economía comienza a funcionar”

En la vereda de enfrente, el dirigente meonista Maximiliano Berestein afirmó a este diario: “Más allá del dato duro, es evidente que uno como consumidor, como vecino, viene viendo que los precios impactan en el salario de los trabajadores, pero también tenemos que saber que no es un tema nuevo en la Argentina, no algo del último mes, sino que lleva muchos años. Muchas veces nos han prometido soluciones fáciles, pero no hay soluciones fáciles para la inflación y mucho menos en un proceso de crecimiento económico como el que está viviendo la Argentina después de casi dos años de pandemia, realmente la economía comienza a funcionar, hay más circulación de dinero en Junín, con más actividad económica, con generación de empleo, y todo eso también impacta en el aumento de los precios. Claramente es un problema que la clase política en su conjunto debe enfrentar, no con medidas mágicas, sino con políticas públicas a largo plazo”.

Y el responsable de Relaciones con la Comunidad del Taller Mario Meoni agregó: “En este sentido, la convocatoria que ha realizado Sergio Massa, a través del Consejo Económico y Social, para debatir la inflación, es una buena noticia, hay que generar mesas de trabajo donde participe toda la clase política para encarar un tema que no se va a solucionar de un día para otro, más allá de que hay un Gobierno que, lejos de desconocer el problema, lo identifica, lo reconoce y hace esfuerzos para bajar la inflación al máximo posible, manteniendo el resto de las variables económicas”.

“Es un gobierno de coalición, que tiene distintos espacios políticos, y nunca se han ocultado esas diferencias, pero también esas diferencias hacen que se avance en gestiones muy positivas para el país, como el acuerdo -no solo con el Frente de Todos, sino también con sectores de la oposición- que se logró con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos permite a la Argentina nuevamente mirar el presente y el futuro de cara al mundo”, afirmó.

“Puede haber distintos sectores de la política argentina que cuestionan el acuerdo, pero llegó al Congreso y eso significa institucionalidad y finalmente diputados y senadores de distintos espacios políticos se pudieron poner de acuerdo para que la Argentina tenga un futuro mejor. Hay un espacio gobernante que tiene diferencias, pero que las resuelve para adentro y siempre tiene un objetivo general hacia adelante, que es el bienestar de las mayorías, mientras ese objetivo no esté en riesgo, no hay que alertarse demasiado”, cerró.

