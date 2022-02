Falleció Félix Tanino, reconocido sastre de Junín

A los 92 años falleció el reconocido sastre de Junín Félix Tanino, quien tenía más de 80 años de trayectoria en el rubro.

“Hoy nuestra sastrería está de luto. Gracias por tantos años de trabajo abuelo. Gracias por llegar lleno de sueños y llevarlos a cabo con tu inseparable aguja. Te vamos a extrañar por siempre. Qué en paz descanses”, escribieron en las redes sociales de Tanino Sastrería.

Nació en 1929 y años más tarde, el 18 de diciembre de 1949, Tanino se subió al barco que estaba atracado en el puerto de Génova que lo traería a la Argentina, y casi sin saludar a sus padres se acomodó donde pudo. Estaba enojado. No tenía ninguna intención de dejar su país, pero su madre no le dejó opciones.

En ese entonces, habían comenzado las hostilidades entre Italia y Yugoslavia, cuando este último país reclamaba para sí la ciudad de Trieste a modo de pago por los daños de la guerra, lo que generó movilizaciones de tropas.

La madre de Tanino, que había vivido y sufrido la Segunda Guerra Mundial, no quería que mandasen a su hijo a un eventual frente de batalla, por lo que decidió que viajara a América.

Aun a regañadientes, Tanino terminó pisando suelo argentino quince minutos antes de que comenzara el año 1950. Ese fue el primer paso de un largo camino que luego transitó en nuestra ciudad, en el que desarrolló durante siete décadas su oficio de sastre, como pocos en todos estos años.

Sus años en Italia

Tanino nació y se crió en Asti, una provincia ubicada en el corazón de la región de Piamonte.

La familia tenía una pequeña chacra y él, cuando terminó quinto grado, empezó a trabajar en una sastrería en la que estuvo hasta que se vino a Argentina. Ahí aprendió el oficio.

Entre los diez y los quince años, vivió en carne propia la guerra, aunque con la ligereza de esos años. “A esa edad la tomaba, más que nada, como un espectáculo, no teníamos consciencia del peligro”, había afirmado en una nota con Democracia publicada el 20 de octubre de 2020.

Sin embargo, los toques de queda, los bombardeos, la racionalización de los alimentos, la destrucción fueron moneda corriente.

Por eso, ante la posibilidad de que debiera prestar servicios en un eventual conflicto bélico, su madre prácticamente lo obligó a que se viniese a Junín, a la casa de su tío que ya vivía aquí desde algunos años antes.

Más allá de su desencanto inicial, Tanino afirmaba que se le hizo muy fácil adaptarse: “Al tercer día ya tenía un montón de amigos en el barrio, una muchachada espectacular que todavía recuerdo con mucho cariño porque eran maravillosos”.