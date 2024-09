Fallece la actriz que interpretó a la bruja Minerva McGonagall en “Harry Potter”

“¿Por qué será que cada vez que pasa algo siempre están ustedes en medio?” fue una de las frases icónicas que eternizó la actriz Maggie Smith cuando interpretó a la profesora Minerva McGonagall en “Harry Potter”. La maestra de brujería se dirigía en esa escena a Harry y sus dos inolvidables compinches: Ron y Hermione.

Los fans de la saga de la escuela de magia están de luto porque Smith murió hoy a los 89 años. La triste noticia la reveló su familia. Pero la célebre actriz también marcó otros hitos en su carrera como en la también celebrada serie Downton Abbey.

En un comunicado difundido por sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin, anunciaron que la actriz falleció “en paz” en el Chelsea and Westminster Hospital, ubicado en Londres, Inglaterra.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana temprano, viernes 27 de septiembre. Una persona intensamente reservada, al final estuvo con amigos y familiares. Deja dos hijos y cinco queridos nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, confirmaron sus hijos.

“Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Chelsea and Westminster Hospital por su atención y amabilidad incondicional durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento”, agradecieron a quienes estuvieron con ella en sus últimas horas.

Smith nació en 1934 en Ilford, entonces un suburbio de clase media del este de Londres. Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial la familia se mudó a Oxford, donde su padre trabajaba como patólogo en la Universidad de Oxford.

Al graduarse de la escuela secundaria, Smith asistió a la Oxford Playhouse School de 1951 a 1953, haciendo su debut teatral en una producción de la Oxford University Dramatic Society de “Twelfth Night” de William Shakespeare.

Su debut teatral

Luego apareció en Broadway en “New Faces of 1956” y luego desempeñó el papel de comediante principal en la revista londinense “Share My Lettuce”, entre 1957 y 1958. Pronto comenzó a aparecer regularmente en obras de teatro en el teatro The Old Vic en Londres.

En 1964, interpretó el papel de Desdemona en Otelo de Olivier, antes de retomar el papel en la versión cinematográfica al año siguiente. Smith ganó su primer Premio Oscar a la mejor actriz en 1969 por su interpretación de una maestra de escuela poco convencional en la película “The Prime of Miss Jean Brodie”.

En 1978, recibió un segundo Premio de la Academia, esta vez a la mejor actriz de reparto, por su actuación en “California Suite” de Neil Simon. También recibió premios de cine de la Academia Británica de Cine por su trabajo, incluidos sus papeles en “A Room with a View” de 1985 y “The Lonely Passion of Judith Hearne” de 1987.

Smith fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1990, y desde entonces fue ampliamente conocida como Dame Maggie Smith.

Una extensa carrera

Pero en muchos sentidos, sus mejores papeles aún estaban por llegar, incluido un papel protagónico en el clásico de 1999 “Té con Mussolini”, sobre un grupo de mujeres inglesas de clase media alta en Florencia, Italia, durante la época del fascismo, dirigida por Franco Zeffirelli.

Quizás sea mejor recordada como una actriz que logró alcanzar no sólo la longevidad sino una fama aún mayor en su vida posterior.

Llamó la atención de los espectadores más jóvenes como la estricta pero justa profesora de brujería Minerva McGonagall en “Harry Potter y la piedra filosofal” (2001), y también apareció en varias secuelas de “Harry Potter”.

La aclamación volvió a ambos lados del Atlántico por su interpretación de la cáustica Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham en “Downton Abbey”, el aclamado drama de época sobre la aristocracia británica. Recibió tres premios Emmy por el papel, que repitió para un largometraje de 2019.

En sus últimos años, Smith se convirtió en un modelo a seguir por envejecer con gracia, un proceso que manejó con su habitual encanto e ingenio.