Se espera una semana con máximas de 40 grados en la Ciudad y la Región

La región central del país volverá a tener una serie de jornadas con temperaturas agobiantes que superarán los 30 grados de máxima desde mañana y alcanzarán, según lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los 40 el jueves siguiente, en Junín y la zona, además de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El descenso en las marcas térmicas que desde hace unos días se registra en la franja central de la Argentina trajo un alivio a los habitantes luego de casi dos semanas con altas temperaturas, que tuvieron bajo alerta por temperaturas extremas a 16 provincias.

Sin embargo, las estimaciones meteorológicas del organismo nacional prevén una serie de jornadas agobiantes para esta región que van desde los 30, 32 grados de máxima el lunes hasta los 39 el próximo jueves que, por el momento, es el último día de pronóstico.

La Ciudad de Buenos Aires comenzará la semana con cielo despejado y una temperatura que oscilará entre los 24 de mínima y 35 de máxima, tendencia que se mantendrá y continuará en ascenso los días consecuentes con 37 grados el martes y 40 el jueves.

En Entre Ríos, se replicará esta situación con marcas térmicas mínimas que irán desde los 21 hasta los 26, entre el lunes y el jueves y máximas entre los 36 y los 39.

En la provincia de Córdoba la máxima estimada para el lunes es de 39 y se mantendrá constante hasta el jueves, algo similar a lo que ocurrirá en La Pampa con una máxima que se ubicará en 38 grados.

En Santa Fe, mientras las marcas mínimas rondarán los 21 grados, las máximas previstas estarán entre los 37 y 39 grados, mientras que en Santiago del Estero rondarán entre los 39 y 42 grados, con mínimas de 22 y 24.

De concretarse estas estimaciones, es probable que varios distritos de la región central del país registren nuevas olas de calor dado que las marcas térmicas mínimas previstas hasta el momento son elevadas.

Además, este fenómeno hace que durante las noches no se logre enfriar el ambiente ya que las temperaturas no bajan lo suficiente y esto dificulta el descanso de las personas lo que puede generar efectos en la salud, ante esta situación y de acuerdo a la intensidad en las temperaturas el SMN emite alertas para advertir a la población.

Advierten sobre los riesgos

Desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín se advierten algunas recomendaciones a los vecinos para prevenir daños y futuras complicaciones en la piel. En este sentido, se aconseja evitar la exposición al sol en el periodo comprendido entre las 10 y las 17, usar ropa clara y holgada, sombreros, lentes con protección e ingerir mucha agua.

Desde Salud, también remarcaron que los niños y adultos son las personas más vulnerables, por las que hay que tener mayor precaución. Además, se recomienda no practicar ejercicios físicos dentro del margen de horarios antes señalado.

Al respecto, el Dr. Carlos Lombardi, secretario de Salud, manifestó: “Los efectos nocivos del sol son acumulativos a lo largo del año, por lo que hay que tener en cuenta que la exposición demasiado prolongada en un mismo día puede causar irritaciones en la piel que a veces son de grados realmente severos. Sabemos que año tras año, el calentamiento global que sufre el planeta hace que las temperaturas vayan cambiando incluso en los días en donde no debiera hacer tanto calor. Ahora estamos llegando al verano y la presencia de calor se hace sentir”

En referencia a los “golpes de calor” que son muy frecuentes en esta época del año, Lombardi dijo que “se trata de una situación por la cual una persona que estuvo expuesta al sol y la radiación de forma directa en horarios pico que van desde las 10 de la mañana hasta las 17. En este tiempo, aumenta la sudoración y por lo tanto corremos el riesgo de deshidratarnos o sufrir los síntomas de un golpe como son fiebre, sensación de náuseas, mareos, dolores de cabeza, desmayos y, en casos gravísimos, también pueden generar convulsiones”.

A su vez, el médico hizo algunas recomendaciones para aquellas personas que practican deportes, ya sea de manera profesional o amateur: “Es importante no hacer ejercicio en horarios pico, sino que es mejor hacerlo en la mañana o al caer la tarde que es cuando baja la temperatura y es un horario más accesible. También se recomienda usar gorras y anteojos con protección para este tipo de situaciones, al igual que tratar de ejercitarse en lugares frescos y a la sombra. Pero, por sobre todas las cosas, es imprescindible ingerir mucho líquido no solo después de la actividad física, sino también antes y durante la misma con intervalos de 20 minutos”.

“Si se presenta la situación de cansancio en forma abrupta mientras se realiza la actividad, recomendamos parar el ejercicio e ir inmediatamente a un lugar fresco, con sombra y beber mucho líquido. Tampoco es recomendable ingerir alimentos muy copiosos antes de la práctica deportiva sino frutas, verduras y esperar no menos de 90 minutos antes de la ejercitación”, agregó.

A modo de conclusión, el secretario de Salud del Gobierno de Junín sostuvo que “no hay que esperar a sentir sed para hidratarse porque los adultos por ahí tienen alteraciones en el centro de la sed, entonces es necesario ofrecer líquidos a pesar de no tener ganas de beber. En el caso de lactantes, la madre debe ofrecer el pecho de forma seguida por más que el bebé no lo solicite. También es importante el cuidado en aquellas personas que tienen alguna enfermedad o que tomen algún tipo de medicamentos. Por eso hay que cuidarse, hidratarse, no exponerse al sol por mucho tiempo y estar en lugares frescos”.