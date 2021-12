Un cuento de la estudiante Lucía Berruet fue publicado en antología literaria

Lucía Berruet, alumna del Colegio Santa Unión, es autora de uno de los cuentos seleccionados en Buenos Aires Fantástica, el concurso de cuentos del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires, organizado por la Dirección General de Cultura y Educación y la Unidad Bicentenario del Ministerio de Comunicación Pública, de la provincia de Buenos Aires.

El jurado provincial seleccionó 25 obras y fueron editadas en un libro y otras 25 que se publicaron en formato digital en la plataforma Continuemos Estudiando.

La propuesta convocó a jóvenes del ciclo superior de las escuelas secundarias bonaerenses a crear relatos fantásticos sobre el lugar donde viven.

Se recibieron 2612 trabajos, los cuales fueron evaluados por jurados distritales y regionales, hasta llegar al jurado provincial, que determinó los relatos seleccionados para su publicación.

El libro que realizó la editorial del Estado provincial está siendo distribuido en escuelas y bibliotecas populares.

“De pozos, de bestias, de vientos”

Como ha sido dicho, en el libro publicado por el Gobierno provincial este año, hay 25 cuentos seleccionados y uno de ellos es el titulado “De pozos, de bestias, de vientos”, cuya autora es Lucía Berruet Marchetto, quien tiene 17 años de edad y es oriunda de Junín.

En diálogo con TeleJunín, la autora contó sus inicios con la lectura, y recordó a su hermana mayor, quien la motivó a leer, y a pesar de que ella al principio se negaba, después le gustó mucho, y en especial lo sobrenatural o fantástico.

“De a poco me fui interesando en el género fantástico, lo sobrenatural, lo que no se puede explicar, e irremediablemente terminé escribiendo siempre fantasía, porque me cautivó muchísimo”, explicó.

Respecto al contenido de cuento de Berruet, relacionado a algunos mitos en base a dichos comentados a veces en las conversaciones familiares, sea sobre los túneles de Junín, la Laguna de Gómez y más, Lucía tuvo que resumir mucho de lo escrito.

“Generalmente me explayo mucho al escribir, y hay muchísimas cosas que se podían poner en el cuento, hice un pasaje por todo lo que es Junín, traté de poner cosas características, mitos urbanos, lo que se habla y queda sin cerrar, hice un borrador muy extenso que luego tuve que resumir y me costó mucho. Se permitían dos carillas, no podía ser más”, explicó.

“Me gustaría hacer algo más largo, explayarme más, una novela de capítulos cortos, es una muy buena chance porque hay mucho de lo que hablar en Junín. Es una posibilidad”, acotó.

Según lo que contó Lucía, ella ya había participado en otros concursos literarios, no así concurrido a talleres literarios. “Hubo mucha motivación en la escuela, por parte de una de las profesoras, a quien le tengo mucho aprecio. Gracias a ella, a mi hermana y la familia en general, siempre me vi muy motivada a escribir y a meterme en el mundo de la literatura”, dijo.

“Muchísima gente me ayudó a recopilar información sobre los mitos que rondan por toda la ciudad de Junín y quiero agradecerles, sin ellos no habría conseguido lo que conseguí”, expresó.

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo