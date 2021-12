Personal de IMEC realizó una retención de tareas

Trabajadores de la Clínica IMEC implementaron ayer una medida de retención de tareas, con motivo de la falta de pago de sus haberes en forma completa.

Señalaron que, en caso de no solucionarse el conflicto, iniciarán una medida de fuerza de al menos 48 horas de duración.

Uno de los delegados de los empleados habló con TeleJunín y manifestó: “Las únicas víctimas somos los empleados, que venimos a trabajar, cumplimos, atendemos a los pacientes de la mejor manera. Ya estamos un poco cansados de la situación, de los atrasos en los pagos. Cobramos el 50 por ciento del sueldo, ¡qué esperar del aguinaldo! No sabemos lo que va a pasar. Ya hace tiempo que pensamos todos los meses si vamos a cobrar, si cobramos o no el Repro y la gente se cansa. Los que estamos trabajando y debemos cumplir, porque si no tenemos una sanción, exigimos que la empresa cumpla con nosotros”.

“Si en esta semana no aparece la plata, la semana que viene hablaremos con la gente del sindicato para hacer otra medida de fuerza, pero más extensa, de 48 a 72 horas hasta que esto se normalice, porque nosotros merecemos cobrar”, enfatizó.

