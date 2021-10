Berestein: "Le pedimos al intendente Petrecca que cumpla la ley electoral"

El concejal del Frente de Todos Maxi Berestein le pidió al intendente, Pablo Petrecca, que “cumpla la ley electoral y deje de usar los recursos públicos para hacer campaña.

Berestein dijo que "la ley es clara y taxativa, desde el 19 de octubre está prohibido hacer actos de gobierno y promocionar planes, proyectos o programas del estado. Sin embargo en contradicción absoluta con la ley el Intendente de Junín comienza a hacer publicidad de gestión cuando está prohibido".

Según el Artículo 64 del Código Electoral Nacional queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos, o de las agrupaciones por las que compiten.

El concejal meonista agregó que "evidentemente el Intendente tiene predisposición a evadir la ley, porque pese a pedirle por unanimidad en la última sesión del Concejo Deliberante, que se ajuste a la norma, él hace todo lo contrario".

"Personalmente no me preocupa el impacto electoral que pueda generar su infracción, porque no subestimo a los y las vecinas de Junín, ya todos sabemos que aquí solo se hacen cosas en el marco electoral. Lo que sí me preocupa es la impunidad con la que ejerce el poder la persona que es responsable de gobernar la ciudad y administrar los recursos públicos" finalizó Berestein.