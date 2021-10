Ante la falta de autos 0km, indican que hay una alta demanda de usados

Las operaciones de compraventa de autos usados crecieron en septiembre un 1,43% respecto a igual mes de 2020 y 5,11% frente a agosto pasado, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Destacan, sin embargo, el menor ingreso de unidades 0Km al mercado, un elemento determinante para la venta de autos usados.

“Si la tendencia se mantiene, no cabe duda que el ingreso de autos jóvenes al mercado en 2022 va a ser exiguo de acuerdo a la demanda existente, por lo tanto el sector caería a niveles del comienzo de la pandemia”, mencionó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

En la misma línea, Santiago Oliver, de Opencars, reconoció un panorama complejo del sector en Junín.

“Si vos tenés un usado hoy y querés cambiar el auto, necesitas un cero kilómetro. Es muy menor el mercado de usado contra usado, ya que se hacen más transacciones de usados contra 0 kilómetros”, explicó Oliver a Democracia.

“Actualmente no se ve un cambio”, dijo y agregó: “Con respecto a la producción nacional hay problemas de importación de autopartes para terminarlos y también hay un tema con la organización de turnos en las fábricas debido a la pandemia”.

“Además no habilitan la importación de rodados y los productos nacionales se ofrecen como monoproducto”, subrayó.

En igual sentido, Raúl Lambrone, de la concesionaria Rodano Automotores, manifestó a este diario: “No se consiguen de ninguna clase, no hay nada. Hoy se está ofreciendo lo que hay y los usados están saliendo, porque es lo único que hay para ofrecer”.

Distorsiones

También advierten que hay tantas distorsiones en el mercado que, en algunos casos, un auto usado puede tener un precio incluso superior al de un 0Km -suelen tener bonificaciones, pero además falta stock-, algo insólito.

Al respecto, la CCA explicó que "el ingreso de 0km al mercado se debilita cada día más y todos sabemos que estos son la fuente de entrada de vehículos usados al sector".

“Durante septiembre el sector tuvo un leve crecimiento en el volumen de ventas comparado con igual mes de 2020, un incremento con agosto, lo mismo que en los primeros 9 meses del año. Esto nos lleva a pensar que podríamos cerrar 2021 con un volumen igual o superior al 2019 cuando se vendieron 1.700.000 vehículos”, dijo Príncipe.

En septiembre se comercializaron 161.220 vehículos usados, con un crecimiento del 1,43% comparado con igual mes de 2020 cuando se vendieron 158.941 unidades.

En tanto, en los primeros nueve meses del año se concretaron 1.245.261 operaciones de compraventa de autos usados, con un incremento del 17,78% respecto a similar período de 2020, cuando se comercializaron 1.057.320 unidades.

Al respecto, Príncipe alertó que el país "transita momentos muy difíciles, por lo que si el gobierno no brinda ayuda a las terminales y a nuestro sector, será muy difícil poder mantener el empleo en un momento con tanta necesidad de protegerlo".

"Mes a mes, tanto el mercado como el gobierno nos ponen a prueba", dijo Príncipe. Con estos números, el sector podría cerrar 2021 con un volumen igual o superior al 2019, cuando se vendieron 1.700.000 vehículos, dijo el directivo.