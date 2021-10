Nueva semana sin fallecidos por coronavirus y descenso de contagios

En el marco del conteo semanal que realiza Democracia, los casos de coronavirus en Junín continúan en descenso sostenido, y afortunadamente se registró una nueva semana sin fallecimientos.

Con 8 contagios en la última semana –del 4 al 10 de octubre-, se reporta una baja sostenida desde hace varias semanas.

En detalle, el comienzo del descenso comenzó a evidenciarse entre el lunes 30 de agosto y el domingo 5 de septiembre pasado cuando se habían informado 38 contagios en Junín, mientras que en la semana previa, entre el 23 y el 29 de agosto se habían registrado 66 casos. En la semana anterior, entre el 16 y el 22 se habían contabilizado 106.

Cabe destacar que las cifras ya venían mostrando una baja constante y en ese sentido, entre el 9 y el 15 de agosto se habían registrado 118 casos positivos cuando entre el 2 y el 8 de agosto, se habían registrado 189 contagios de coronavirus.

Último reporte

La Secretaría de Salud informó en su último reporte, del sábado 9, que no se registraron contagios ni fallecidos en Junín por coronavirus.

Del total de muestras de Junín 19 resultaron negativas y ninguna positiva. Tampoco se sumaron casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Así, el número de activos positivos es de 43 y hay 15292 pacientes recuperados. Hay 3 casos sospechosos y el número total de fallecidos es de 454.

Se informó que no se dieron de alta pacientes y no se ha reportado ninguna persona fallecida.

Vacunas

Cabe recordar que mañana comienza la vacunación de niños de entre 3 y 11 años con dosis de Sinopharm de acuerdo al arribo de dosis de la semana anterior.

En la semana ya se asignaron turnos para comenzar con las aplicaciones que permitan iniciar los esquemas de inmunización.

Además, un total de 1.625.130 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, arribadas a la Argentina durante la semana serán distribuidas entre mañana y el miércoles en todo el país.

Esas vacunas estarán destinadas a inmunizar a los adolescentes de entre 12 y 17 años, según lo informado por el Gobierno.

El miércoles habían llegado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 848.250 unidades y el jueves lo hicieron 776.880, para continuar con la inmunización de adolescentes de 12 a 17 años.

De esa forma, "antes de fin de año estarán todos protegidos para que los jóvenes puedan seguir recuperando actividades en forma cuidadas, tras el esfuerzo enorme que realizaron durante la pandemia", destacó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Buenos Aires

Un total de 179 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.061.636, informó ayer el Ministerio de Salud bonaerense.

La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 54.846 y remarcó que el sábado se vacunó a 64.473 personas.

El total de vacunas aplicadas hasta el momento en el territorio bonaerense llega a 20.985.355, de las cuales 11.616.050 corresponden a la primera dosis y 9.369.305 a la segunda.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires reseñaron que todas las personas de entre 3 y 17 años pueden inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o a través de la aplicación VacunatePBA para recibir la vacuna contra la Covid-19.

Se aclaró que será indispensable que los niños y niñas de 3 a 12 años cuenten con el consentimiento de sus padres o responsables afectivos para recibir la dosis.

En tanto, todos los mayores de 18 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "vacunación libre", es decir, dirigirse sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus, sólo con DNI que acredite domicilio en la provincia, y recibir su primera dosis.