Destacan mayor movimiento en el comercio, tras el levantamiento de las restricciones

De acuerdo a un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas crecieron en julio 11,4% respecto a igual mes de 2020 y 3,3% frente a junio pasado.

No obstante, lo que podría ser una buena noticia, según explica el presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, Marcos Maroscia, la situación no significa un repunte concreto en las ventas.

Sin embargo, el levantamiento de las restricciones y el aguinaldo inyectaron algo al sector en las últimas semanas y se espera que el Día del Niño tenga un saldo positivo.

Mayor movimiento

Según remarcó Maroscia, “se ha generado movimiento respecto de los meses anteriores, quizás se nota un poco aunque no es lo que esperábamos”.

“Se nota que la gente volvió a andar y se ve más movimiento, pero la realidad es que ese aumento que dice CAME se basa en ventas en peso y si tenemos en cuenta la inflación de algo del 50%, respecto del año pasado, estamos un 30 o 40% por debajo. La verdad es que repuntar no ha repuntado. Sí se notó que mejoró”.

Aseguró que “hubo movimiento diario en el comercio, pero no alcanza, las fechas especiales son empujones o una inyección anímica, pero no pasan de un día o un fin de semana que no hacen la diferencia. Se vuelve a la dificultad diaria y son meses de remar mucho para sostener lo que tiene el comercio y tratar de seguir”.

Apertura de las restricciones

CAME considera que el consumo tomó algo de fuerza en julio “con la flexibilización de las restricciones, los aguinaldos, y el incremento en las transferencias del Estado hacia las familias".

En la comparación interanual, en julio el 73% de los comercios que participaron del relevamiento dijo que tuvo "variaciones reales positivas" en materia de ventas, en un contexto en el que de cara a los próximos tres meses "las expectativas no terminan de consolidarse en una tendencia alcista, ya que solo la mitad de los empresarios encuestados creen que aumentarán".

Frente a junio pasado, las ventas crecieron 3,3%, lideradas por los rubros Neumáticos y repuestos de autos y motos (+8,6%), Jugueterías y librerías (+7,3%) y Calzado y marroquinería (+5,3%).

Por el contrario, se registraron caídas de 2,4% en Indumentaria, -1,4% en Farmacias y -0,9% en Alimentos y Bebidas.

Respecto a julio de 2020, la suba de 11,4% en las ventas minoristas fue explicada esencialmente por los rubros Jugueterías y librerías (+31,3%), Indumentaria (+29,4%) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+27,8%).

En el cotejo interanual, se verificaron descensos en Farmacias (-6,4%) y Ferreterías. Materiales eléctricos y de la construcción (-1,3%).

Nueva edición del Big Sale

La propuesta, de Comercio e Industria junto al Gobierno de Junín, se desarrollará el 13 y 14 de agosto, en coincidencia con el Día de las Infancias.

En esta oportunidad, será acompañada por la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica Junín (CEHG), la Asociación Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (Acipe), el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), la Cámara de Pymes del Noroeste Bonaerense (Capynoba) y la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Cuanoba).