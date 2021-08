Casi la mitad de quienes tuvieron Covid sufre luego trastornos de ansiedad

Palpitaciones, dolor de cabeza, mareos, son algunas de las molestias que las personas que padecieron Covid-19 suelen referir tras la recuperación.

No obstante, cuando luego de un chequeo, los resultados dan bien, entran en juego otras preguntas, especialmente sobre las consecuencias emocionales y psicológicas que puede traer aparejado el coronavirus, como las crisis de ansiedad, tal vez las secuelas más comunes y menos atendidas en esta pandemia.

A las mencionadas de suman sudoración, palpitaciones, temblores, sensación de irrealidad, dificultad en la concentración, irritabilidad y hasta ataques de pánico, que son algunas de las manifestaciones que los médicos han comenzado a registrar entre personas que sufrieron Covid.

Así, cada vez está más claro el enorme impacto que tiene la infección sobre la salud mental.

Lo cierto es que los cuadros de ansiedad no solo se han disparado por ser una secuela del Covid. Pese a no haberse contagiado, muchas personas registran crisis de ansiedad y serias dificultades para dormir.

En Argentina, el primer estudio enfocado en las secuelas psicológicas causadas por el coronavirus reveló este año que casi la mitad de las personas que tuvieron Covid sufrieron luego síntomas compatibles con la ansiedad. Con todo, lo que más sorprendió a los investigadores fue que esa manifestación apareció tanto en personas que sufrieron cuadros graves como en quienes cursaron formas leves de la enfermedad.

La psicóloga de nuestra ciudad, Raquel Petraglia, destacó que hay estudios que muestran que hay secuelas físicas y neurológicas y también psicológicas.

“En mi experiencia clínica se han visto muchos pacientes que han quedado no solamente con problemas de ansiedad –moderados o severos-, sino también en algunos casos con síntomas depresivos”.

Padecimientos psicológicos

“Más allá del contexto de pandemia, que enfrenta a las personas a la vulnerabilidad, a la posibilidad del contagio, y aún de la muerte, quienes lo padecen han remarcado, más allá del miedo del agravamiento de la enfermedad, la soledad con que la transitan”, explicó Petraglia.

“La soledad de quienes han estado hospitalizados o aislados, que sienten mucho miedo y se sienten muy vulnerables, con la incertidumbre de lo que va a pasar, además de la soledad de atravesarlo debido al contagio”.

A su vez, la profesional destacó que “quienes han estado internados, además de la ansiedad guardan miedo y hasta síntomas depresivos. Se les produce insomnio, tienen mucho temor a no saturar bien el oxígeno, a ahogarse, a empeorar, a tener demasiada fiebre”.

“Se impuso de golpe”

Petraglia resalta que el coronavirus, “es una enfermedad que se nos impuso de golpe, que creó un contexto de incertidumbre muy grande, que nos cambió los hábitos, las formas de vincularnos”.

Y así, como en muchos órdenes de la vida, “hay quienes se pudieron adaptar a una nueva normalidad y a otros les ha costado más”.

A su vez aclaró que, para quienes ya venían con problemas psíquicos, estos se pueden agravar. Incluso destacó que “hay personas sanas, que se han cuidado, incluso deportistas, que cuando se contagian tienen las mismas sensaciones. La crisis de angustia durante la enfermedad y post enfermedad, los deja devastados y asustados”.

Sobre el tratamiento, Petraglia reconoció que “a veces la reinserción en el medio familiar crea sentimiento de mayor seguridad, y a veces es necesario un apoyo psicológico. En otros casos, hasta psiquiátricos”.

Estudio

Sobre el estudio realizado en nuestro país, Martín Etchevers, secretario de Investigaciones de Psicología de la UBA, quien lideró el trabajo junto a su colega Cristian Garay explicó: “Estudiamos desde los casos más leves hasta quienes estuvieron hospitalizados con asistencia respiratoria y lo que encontramos fueron distintos niveles de ansiedad según esta severidad”.

“Se trata del primer relevamiento que se hace en el país sobre las consecuencias psicológicas que deja el coronavirus en quienes lo tuvieron”, precisó Etchevers.

De acuerdo con los resultados de su estudio, que abarcó a 742 personas en todo el país, el 45% de ellas presentó sintomatología ansiosa entre moderada y severa, el 56% percibió síntomas compatibles con depresión clínica y el 64,4% reportó fallas cognitivas (entre leves, moderadas y severas).