La próxima semana se ampliará un 20% el aforo en espacios cerrados para vacunados en Junín

La semana próxima, se ampliará un 20% el aforo en establecimientos gastronómicos, gimnasios, clubes, y centros comerciales de Junín y la Provincia para vacunados con la primera dosis contra el coronavirus, por lo que la capacidad será de un 50 por ciento.

“Es lo que dijo el gobernador, pero todavía no está de manera formal. Hasta ahora tenemos que se ampliará un 20 por ciento la ocupación dentro de los salones. Además, esperamos que se amplíe el horario de atención hasta la medianoche”, afirmó a Democracia el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Junín, Juan Víctor Casella.

“Los hoteles siguen abiertos como siempre y no tuvimos restricciones más allá de los protocolos implementados. No tienen aforo, porque las habitaciones son independientes de otra. Ahora en vacaciones, en julio se está movimiento un poco más”, sostuvo.

“No es un pasaporte sanitario”

Al respecto, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aclaró que no se trata de una "vacunación obligatoria" o de un "pasaporte sanitario", sino que la medida -que se oficializará entre lunes y martes próximos- apunta a "ampliar" la cantidad de gente permitida en esos espacios cerrados.

"Dado que hay mucha gente vacunada y que la cantidad de casos viene cayendo hace ocho semanas, estamos ampliando los aforos, pero solo con gente vacunada, en los espacios cerrados, donde uno puede contagiarse más fácilmente", explicó.

En la provincia hay 13 municipios en Fase 2, 68 en Fase 3 y 54 en Fase 4. Así, el jefe de Gabinete especificó que, hasta el momento, en Fase 2 no estaban permitidas actividades en espacios cerrados "como restaurantes, bares, shoppings o gimnasios".

"Ahora sí lo estarán, con aforo máximo del 30% siempre que las personas estén vacunadas", dijo y apuntó que "en Fase 3, hasta ahora las actividades en esos lugares estaban permitidas con un aforo de hasta el 30% y pusimos un adicional hasta el 50% en tanto y en cuanto afluencia de personas que estén vacunadas".

En tanto, manifestó que "en Fase 4, que hasta ahora tenía un aforo de hasta el 50%, permitimos un 20% más de vacunados".

Bianco detalló que quienes concurran a estos establecimientos deberán probar que recibieron hace 21 días la primera dosis exhibiendo el certificado de vacunación en papel que brindan en los vacunatorios; o la constancia en las aplicaciones Vacunate y Mi Argentina.

“Un estímulo a la vacunación”

En ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan aseguró que la ampliación de los aforos para inoculados es "es un estímulo a la vacunación" y un "reconocimiento al que se vacunó y a las medidas de cuidado" en el marco de la pandemia.

"Estamos agregando gente (a la circulación), pero estimulando y reconociendo al que se vacunó, es un estímulo a la vacunación, un reconocimiento al que se vacunó y también a las medidas de cuidado", dijo el ministro.

Gollan explicó que desde el Gobierno de Axel Kicillof se está "trabajando en una realidad bonaerense" y que así, en cada fase rige un determinado aforo que se ampliará de acuerdo a las características y situación sanitaria de cada distrito.

"Trabajamos el aforo que permite la normativa vigente, de la cual nosotros somos muy respetuosos, otra diferencia con la ciudad de Buenos Aires", precisó el funcionario, quien dijo que en Fase 2, el aforo permitido adentro de los locales es cero, pero que ahora se puede ir hasta el 30% "si la gente está vacunada".

"En Fase 3 teníamos aforo del 30%, ahora iremos al 50%, pero el 20% extra debe estar vacunada, y en la Fase 4, el aforo puede ser del 50%, vamos a un 70%, pero ese 20% debe estar vacunado", detalló.

Para el titular de la cartera de Salud provincial, "si hay un 87% de personas vacunadas, la enorme mayoría ya está vacunada".

"Lo que decimos es que si ponemos un plus sobre esa gente, lo ponemos de exclusivo para vacunados", completó.

“Camino descendente”

El ministro indicó que "con las variantes de circulación comunitaria que hay en Argentina, con la vacunación, con la gente que se inmunizó, y con las medidas de cuidado", se está en un "camino descendente", con "tres indicadores que vienen a la baja".

No obstante, señaló que se necesita "un mes y medio o dos meses para llegar a un nivel de vacunación que garantice que si entra la variante Delta en circulación comunitaria, el resultado no sean casos graves o fallecidos".

Resaltó que las vacunas "tienen un efecto tremendo" y que bajan "entre 10 y 15 veces la mortalidad y la hospitalidad entre 5 y 6 veces".

"Si nosotros podemos mantener las medidas de cuidado con estas cepas actuales, los casos van a seguir bajando", dijo.

Alertó que existen "indicadores que son automáticos" si el número de casos "rebota" y, en ese caso, se retrocede de fase.

"Si se nos mete la variante Delta van a empezar a eclosionar casos cuando todavía nos falta vacunar más gente", advirtió e hizo hincapié en la importancia de mantener los cuidados con las medidas de prevención.

Gollan mencionó que en la Provincia ya se registran 8.700.000 personas vacunadas con una dosis, sobre un total de 10 millones que se anotaron.

"Estamos en un 87% de los anotados, obviamente que los anotados van aumentando en el número, el máximo posible son 12 millones, con lo cual estamos en un altísimo nivel de gente anotada", celebró el ministro y lo comparó con otros países que tienen "serios problemas para que la gente se registre".

En relación a la vacunación para menores de 18 años, dijo que hay que esperar a que "la Comisión Nacional de Inmunización recomiende vacunar a menores" y adelantó que, en ese caso, se comenzará "con los chicos con comorbilidades".

"Si los vacunamos rápidamente (en el país son 400 mil niños y niñas con comorbilidades), si logramos eso, vamos a reducir a lo ínfimo los casos graves de toda la población", destacó.

Por último, consideró que al finalizar el receso invernal escolar, "prácticamente todos los municipios van a estar con presencialdad" en las clases, "por como vienen evolucionando los números".

"Creemos que podría haber alguna excepción, pero como vienen los números van a estar todos con la presencialidad", dijo y subrayó que se trata de una "presencialidad cuidada", porque es necesario "ganar dos meses más" ante la posible llegada de la variante Delta.

Quitan fondos a Junín y Chacabuco

El Gobierno bonaerense sancionó a Junín y Chacabuco con la quita de un fondo de ayuda a hoteles y centros culturales por haber flexibilizado las fases durante la cuarentena, trascendió ayer de fuentes de la administración de Axel Kicillof.

La información fue confirmada a este diario también por voceros del municipio de Junín y adelantaron que analizarán las causas, ya que la medida generó “sorpresa” en el Ejecutivo local “debido a que se contaba con esos recursos” para ayudar a varios sectores afectados por las restricciones.