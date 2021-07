Emilio Mitre: Reclaman por la falta de mantenimiento

En la calle Borchex entre Lía Brunet y Capitán Vargas, y sobre la misma Capitán Vargas, desde Borchex hacia 12 de Octubre, hay no menos de cinco basurales a cielo abierto. Inclusive, los carteles que alertan sobre la prohibición de arrojar residuos parecieran generar el efecto inverso y terminan funcionando como llamadores, ya que alrededor de las señalizaciones se acumulan desechos de todo tipo. Vecinos que circundan la zona cuentan que se limpia muy poco y, cuando se hace, al poco tiempo vuelve a juntarse mugre, lo que por supuesto genera problemas sanitarios.

Esa es una muestra del principal reclamo de los residentes del barrio Emilio Mitre: la falta de mantenimiento general del lugar.

“Hay sectores continuamente sucios. Inclusive en el bulevar de Capitán Vargas también se tiran ramas y escombros”, señala la presidenta de la Sociedad de Fomento, Patricia González. Y agrega: “Tenemos problemas en la recolección de ramas y montículos. Y también nos hace falta el barrido, sabemos que ya no funcionan las barredoras, pero el personal que están a cargo de esto tampoco lo hacen por acá. Estamos pidiendo hace bastante y el barrio se ve descuidado desde hace rato”.

Asfalto. Hubo reuniones con representantes de los residentes de la avenida San Martín para tratar de hacer una base estabilizada o pavimento en esa arteria, ya que ahí ya hay cordón cuneta: “Nos dijeron que iban a tratar de hacer un consorcio, pero ahí también piden iluminación y cámaras, porque tienen problemas de inseguridad”.

Las calles

Este barrio ubicado en el extremo Este de la Ciudad y delimitado por la Avenida República y su continuación, San José Obrero; la Avenida de Circunvalación; calle 6 de Agosto y su continuación, Martín Fierro, y las vías del Ferrocarril; antes de la pandemia había sido beneficiado con algunas iniciativas, entre ellas, el asfaltado de algunas cuadras. Sin embargo, todavía hoy son muchas las arterias que siguen siendo de tierra, con los inconvenientes que eso trae.

“Se hacen los reclamos para que pasen las máquinas -explica González-, algunas calles es necesario que se acomoden más seguido. Hay sectores en los que se acumula el agua y falta mantenimiento”.

Junto con los vecinos que viven en la calle Capitán Vargas, de Arias hacia la avenida de Circunvalación, los fomentistas habían comenzado a gestionar la implementación de un proyecto de extensión del cordón cuneta que, por ahora, está frenado. “Ahora hay personas que no sabemos si se van a poder hacer cargo, por el valor que tendría la obra. Hay problemas económicos y la municipalidad no puede asumir ese costo”, señala González.

También hubo reuniones con representantes de los residentes de la avenida San Martín para tratar de hacer una base estabilizada o asfalto, ya que ahí ya hay cordón cuneta. “Nos dijeron que iban a tratar de hacer un consorcio, pero ahí también piden iluminación y cámaras, porque tienen problemas de inseguridad”, explica la dirigente fomentista.

Gas natural. Desde el CAPS hasta Capitán Vargas no cuentan con la prestación. Se juntó a los vecinos para hacer un consorcio “y después eso quedó en la nada”. Y no es el único sector que tiene esa carencia: “Es uno de los servicios que más piden”.

Otros servicios

El barrio Emilio Mitre está cubierto casi en su totalidad -al menos en los sectores poblados- con las redes de agua corriente y cloacas. No obstante, hay otros servicios que requieren de una mejor prestación.

Uno de ellos es el alumbrado público. “Estamos muy a oscuras, no sé si nos va a tocar el recambio de luminarias este año”, señala González.

Es que, si bien reconoce que un tiempo atrás ya se hizo una reconversión sobre la calle Hipólito Yrigoyen y en el Barrio Solidaridad, hay otras zonas sin cobertura, como explica la presidenta de la Sociedad de Fomento: “Hay varios lugares donde tenemos la luz colgante. En algunos sectores faltan luminarias y en otros, donde hay, son insuficientes. Yo pregunté a Mariano Spadano sobre la reconversión y nos dijeron que nos iba a tocar pero que teníamos que esperar”.

El otro servicio de suma necesidad para los vecinos de Emilio Mitre es el gas natural.

González indica que “hay un sector importante que no tiene gas natural, el servicio llega hasta el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) y desde allí hasta Capitán Vargas ya no hay”.

En un momento la Sociedad de Fomento juntó a la gente para hacer un consorcio “y después eso quedó en la nada”. Y no es el único sector que tiene esa carencia. “Es uno de los servicios que más piden los vecinos”, concluye González.

La Sociedad de Fomento

Como sucede a todas las instituciones de este tipo, a la Sociedad de Fomento del barrio Emilio Mitre también la pandemia le generó numerosos contratiempos para su normal funcionamiento.

Y, sobre todo, para su sostenimiento. “Con el aporte de los pocos socios que tenemos estamos pudiendo pagar los impuestos. La municipalidad nos dio un subsidio un mes para la luz y el gas”, explica la presidenta de la entidad, Patricia González.

Aunque el aporte de los casi cien socios es insuficiente para el mantenimiento del lugar.

Además, los talleres que habían empezado en mayo debieron ser suspendidos cuando la segunda ola de Covid obligó a nuevas restricciones.

Finalmente, González señala que tiene su mandato vencido, cosa que se regularizará cuando puedan: “Tenemos que renovar las autoridades. Apenas nos autoricen a reunirnos, vamos a hacer asamblea para renovar la comisión o que lleguen otros que quieran trabajar por el barrio”.