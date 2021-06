La interna PRO en Provincia retrasa las definiciones en el oficialismo de Junín

A semanas del vencimiento para la presentación de las alianzas electorales, los chispazos en la interna del PRO bonaerense retrasan en Junín las definiciones de Juntos por el Cambio, al tiempo que los socios del intendente macrista Pablo Petrecca reclaman con premura los acuerdos que brinden un poco de certidumbre en el siempre movedizo tablero de la política.

Es que la intención del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de imponer a Diego Santilli en territorio bonaerense adelantó la interna con el sector del intendente de Vicente López, Jorge Macri. En este escenario, referentes macristas exploran la idea de que compitan tres listas en las PASO: una del PRO, otra de la UCR y una tercera del Peronismo Republicano (Miguel Pichetto), pero con unidad en las ocho secciones electorales y los distritos. El objetivo es evitar que una eventual nómina encabezada por Santilli como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires resulte apetecible para los jefes comunales, quienes de este modo no podrían ingresar legisladores.

En la Cuarta Sección se ponen en juego siete bancas en el Senado bonaerense y la semana pasada hubo una reunión privada entre dos popes de la Región: el intendente de Junín, Pablo Petrecca (PRO), y la intendenta de General Arenales y vicepresidenta del radicalismo bonaerense, Erica Revilla. Ambos tendrán un rol crucial –son los que “tienen la lapicera”- en el armado de la boleta seccional y es casi una certeza que el actual senador petrequista Juan Fiorini encabezará la lista de Juntos por el Cambio.

¿Qué pasa en el terruño?

El Concejo Deliberante de Junín renueva este año diez de las veinte bancas que conforman el cuerpo, un preciado “botín” de cara a la construcción política y las proyecciones para las elecciones generales de 2023.

Por Juntos por el Cambio finalizan sus mandatos: Melina Fiel (PRO), Manuel Llovet (CC), Marcelo García (Peronismo Federal), Cristina Cavallo (UCR) y Juan Tolosa (PRO); mientras que por el Frente de Todos terminan sus períodos los ediles Maximiliano Berestein (FR), Natalia Donati (FR), Victoria Muffarotto (UC), José Bruzzone (UC) y Maia Leiva (PJ).

En el oficialismo comunal prima la aspiración de arribar a una lista de unidad, pero los tironeos internos ponen en riesgo esa estabilidad. El radicalismo, envalentonado tras la elevada participación en los últimos comicios partidarios, podría aceptar un lugar a salir (entre los primeros cinco) en la boleta, pero con la condición de ocupar espacios preponderantes en el Ejecutivo comunal, que hoy prácticamente no ostenta. Y una situación similar se da con la Coalición Cívica (CC), que impulsaría al productor agropecuario Rodrigo Esponda en uno de los cinco lugares expectantes de la lista.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, se repetiría el esquema de las elecciones anteriores: tres lugares para el PRO, uno para la UCR y otro para la CC. Pero para que eso ocurra, esta vez, Petrecca tendrá que hacer mayores esfuerzos, ya que –coincidieron varias fuentes consultadas- la relación de fuerzas en el frente no es la misma. “La UCR tiene hoy tres concejales, o sea, el 30% del poder en el Concejo. Manteniendo esa cuota de la sociedad, más alguna secretaría o subsecretaría, podríamos llegar a un acuerdo, pero tampoco le tenemos miedo a la interna y no tenemos nada que perder”, advirtió ayer un dirigente “Boina Blanca” de nuestra ciudad, en diálogo con este diario.

Como se dijo, los tiempos imponen cierto trajín, ya que el 14 de julio vence el plazo para la presentación de las alianzas y el 24, para la presentación de las listas de precandidatos. Por eso, el próximo sábado la mesa política de Juntos por el Cambio mantendrá un encuentro, del cual saldrán las primeras definiciones.

Con respecto a la danza de nombres, suenan para encabezar la edil Melina Fiel, del núcleo duro del Intendente, y el director de Seguridad y hombre fuerte del Gabinete, Luis Chami. Fuentes allegadas al jefe comunal deslizaron que, en los últimos días, cobró fuerza la idea de que el primer lugar sea ocupado por un hombre, aunque la definición permanece guardada bajo siete llaves. Por el lado del radicalismo, suena el nombre del actual presidente del Comité Radical, Juan Pablo Itoiz, al tiempo que la vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela, aparece como una potencial candidata a diputada nacional.

Frente de Todos

En el Frente de Todos de Junín, por el momento, hay una sola precisión: habría lista de unidad y los nombres se definirían cerca de la fecha límite. La concejala Victoria Muffarotto encabezaría la boleta y la novedad es que La Cámpora reclamaría uno de los cinco primeros lugares, situación que genera tensiones, porque alguno de los socios tendrá que ceder un espacio. En el plano seccional, encabezaría la boleta la camporista “Male” Defunchio y podría estar secundada por el senador de Junín Gustavo Traverso, por lo que ambos buscarían renovar sus mandatos.