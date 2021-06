La importancia del rol del bioquímico en el contexto de pandemia por Covid

En el marco del Día del Bioquímico, el Círculo Bioquímico de Junín difundió los resultados de una encuesta recientemente encargada a la consultora local Expertcom Argentina con el objetivo de favorecer la toma de conciencia y la visibilización de distintas cuestiones vinculadas con la prevención del Covid-19, que permitió conocer la evolución de las percepciones de los vecinos en relación al coronavirus y su impacto sobre la salud y la vida social.

Asimismo, el Círculo aprovechó la ocasión para aportar claridad sobre los distintos tipos de test diagnóstico que existen actualmente y su correcto uso.

En relación al Día del Bioquímico, el doctor José Pugliese, presidente del Círculo Bioquímico de Junín, manifestó que “esta pandemia ha visibilizado y puesto en valor el rol del bioquímico dentro del sistema sanitario”.

“Estamos complacidos de contar en Junín con una red de laboratorios nutrida y compuesta por profesionales comprometidos, que están realmente a la altura de las circunstancias que nos tocan afrontar como sociedad”, por lo cual brindó "un saludo y una felicitación a nuestros bioquímicos en su día”, destacó.

Consultado acerca de los resultados de la encuesta, el doctor Pugliese sostuvo: “la vacunación hoy tiene como objetivo prevenir la enfermedad moderada y severa. Es alentador haber encontrado en la encuesta que 9 de cada 10 juninenses se encuentran hoy a favor de recibir la vacuna. Cuanto mayor sea el número de vacunados, probablemente la propagación del virus será menor y menor será el riesgo de mutaciones y aparición de nuevas variantes. Hay que decir también que la eficacia de la vacuna para frenar la ‘transmisión’ todavía está en estudio, por eso es necesario seguir cuidándonos y adoptando las medidas preventivas que son muy básicas y fáciles de aplicar”.

Distancia social

Por su parte, sobre las medidas de prevención, la doctora Inés Cabanas, secretaria del Círculo Bioquímico expresó que “en términos generales es alta la proporción de personas que adoptan las medidas de cuidado y eso es positivo. Sin embargo, no se debe perder de vista el hecho de que la prevención debe ser de carácter ‘integral’; de poco sirve utilizar barbijo, por ejemplo, sin el adecuado lavado de manos, o sin mantener el distanciamiento social en lugares tanto abiertos como cerrados”.

“Creo que la encuesta es reveladora sobre este punto, porque nos muestra que la gente tiende a protegerse menos en lugares abiertos, fundamentalmente los más jóvenes. Esto inquieta especialmente en este momento de alta transmisibilidad. La posibilidad de contagio existe siempre, por lo que el uso de barbijo y la distancia social son claves tanto en lugares cerrados como en los espacios abiertos. Si bien la propagación del virus en espacios abiertos es menor, las chances de contraer coronavirus aumentan significativamente si no usamos tapabocas y no respetamos la distancia social también al aire libre”.

Lugares cerrados o abiertos

Respecto a la posibilidad de evitar los lugares con mucha gente, sean abiertos o cerrados, las respuestas son dispares.

A las siguientes preguntas:

- ¿Evitás lugares cerrados con mucha gente (restaurantes, negocios, etc)? El 69 por ciento dijo sí, siempre.

- ¿Evitás lugares abiertos con mucha gente (plazas, parques, etc)? El 49 por ciento dijo sí, siempre.

Asimismo, la Dra. Cabanas señaló que “si bien hoy en día existe mucha información sobre el Covid a la que la población puede acceder, en el laboratorio percibimos mucha confusión entre los pacientes sobre, por ejemplo, cuándo deben realizarse los tests diagnósticos. En este sentido, creo que el rol de los bioquímicos se torna clave, brindando conserjería pre- test y post- test para evitar problemas en un momento tan complejo como este. Lo ideal sería que todos los pacientes lleguen con una orden médica al laboratorio, pero la realidad es que no siempre sucede. Y es, en ese momento, cuando el bioquímico debe actuar para asesorar al paciente sobre qué tipo de test es mejor realizar y en qué momento, para disminuir los falsos negativos, ya que no todos son iguales ni se utilizan con los mismos fines. Por ejemplo, cuando se trata de contactos estrechos asintomáticos, se debe esperar entre 5 y 7 días para realizar un hisopado y que resulte efectivo. También hay que saber que los llamados “test rápidos”, que detectan antígeno de Covid, tienen buena sensibilidad, pero en pacientes “que presentan síntomas”.

En este sentido, el doctor Luis Milani, vicepresidente del Círculo Bioquímico de Junín, sostuvo que hacía unos pocos meses la Anmat había autorizado la comercialización en farmacias de un Test Rápido para Antígeno de Covid, siendo un producto médico de uso profesional y no doméstico.

“Esto provocó desconcierto entre los profesionales e inmediatamente las instituciones bioquímicas manifestamos nuestra preocupación. En este marco, decidimos consultar en la encuesta sobre la propensión a realizarse un auto-testeo. Y lo que vimos es que el 54% de los juninenses está en contra de realizarse un auto-diagnóstico. Si bien celebramos que la mayor parte de la gente se oponga al auto-test, no deja de preocuparnos el hecho de que también existe buena parte de la población que piensa que realizarse un hisopado en su casa y por sus medios es un hecho irrelevante o positivo. El 46% estuvo de acuerdo con el auto-testeo sin la supervisión de un bioquímico.

En algunas farmacias hoy es posible comprar un Test rápido de Covid-19 para realizarse un auto-testeo.

En este caso la pregunta fue: ¿Estás de acuerdo o no con que cualquier persona pueda realizarse el hisopado sin la supervisión de un bioquímico?

El doctor Milani sostuvo además que “nos parece importante remarcar esta cuestión, ya que la realización de este tipo de prácticas, no solo implican una toma correcta de la muestra, sino que además es necesario activar una serie de procesos que son críticos, tales como la interpretación del test, y el reporte formal y obligatorio de un caso positivo en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), herramienta muy importante en el control epidemiológico para el adecuado aislamiento y seguimiento de los casos positivos, y para el rastreo de contactos”.

Datos

Ficha técnica de la encuesta

Cobertura: Junín, provincia de Buenos Aires.

Universo: Población portadora de teléfono móvil.

Tamaño muestral: 576 casos.

Método muestral: Probabilístico (selección aleatoria).

Margen de error:+4.1 con un nivel de confianza del 95%.

Técnica de recolección: Encuestas online con contactabilidad vía SMS (Servicio de Mensajería Simple) a teléfonos móviles.

Fecha de campo: 4 a 9 de mayo de 2021 (comparativo vs. abril 2020, mayo 2020 y noviembre 2020)

Dirección técnica: Expertcom Argentina | www.expertcomargentina.com.ar.

Círculo Bioquímico de Junín

Autoridades

La comisión directiva 2020-2022 del Círculo Bioquímico de Junín está compuesta por:

Presidente: José Pugliese.

Vicepresidente: Pedro Luis Milani.

Secretaria: Inés Cabanas.

Prosecretaria: Alejandra Avalle.

Protesorera: Patricia Giacoboni.

Vocales titulares: Juan Campana y Antonio Cardinalli.

Vocales suplentes: Gabriela Albelo y Ana Schumacher.

Revisores de cuenta titulares: Roberto Marcaccio y Julia La Blunda.

Revisores de cuenta suplentes: Melanie Causelo y Liliana Miquel.