Cámara pyme de Junín plantea acompañar a los comerciantes que no quieran cerrar

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (Acipe) de Junín, entidad reconocida por el municipio en noviembre de 2020, realizará mañana un encuentro de comerciantes, a través de una plataforma de videoconferencias, para determinar los pasos a seguir a partir del 31 de mayo próximo, cuando finalicen los nueve días de confinamiento decretados por los gobiernos nacional y provincial para intentar bajar la curva de contagios de Covid-19.

Marcelo Tapia, dirigente de la entidad, anticipó en diálogo con Democracia que la idea es acompañar a todos los comercios que no quieran cerrar sus puertas. En este sentido, el dirigente afirmó que están tratando de unir a las instituciones intermedias, debido a que por ahora no está plasmada la voluntad del ciento por ciento de los comerciantes, ya que muchos no forman parte de esta nueva cámara pyme.

“Se trata de unirlos a todos y tener una voz en conjunto”, graficó. “La realidad del comercio en general, pero especialmente la del comercio en Junín, es que no le alcanza nada de lo que el Estado pueda darle. Es todo muy insignificante. Hay varios planes ‘vendidos’ por el sistema nacional como el Repro II, cuya ayuda a los comercios ronda los 9 mil pesos, cuando el sueldo es de 40 mil. Si el comercio no puede abrir, no puede poner el resto para pagarle el salario al personal”, cuestionó.

Tapia aseguró que el comercio está sufriendo “un desastre económico y financiero”, por lo que proponen realizar medidas conjuntas. “Si bien este DNU lo vamos a acatar, el miércoles (mañana) vamos a tener una reunión por Zoom, abierta a todos los comercios, para ponernos de acuerdo sobre qué hacer a partir del lunes 31 de mayo. Nuestra idea es acompañar a todos los comercios que no quieran cerrar”, adelantó.

“El confinamiento ha sido una respuesta rápida a problemas más graves, como la falta de vacunas, entonces antes de esta espera de un fracaso, el lunes vamos a tratar de aglutinarlos a todos para abrir”, aseguró.

“Confinamiento mal hecho”

Consultado sobre cuál es la propuesta de los comerciantes ante el agravamiento de la situación sanitaria, Tapia respondió que no son los indicados para hacer propuestas. “El comercio ha planteado un montón de veces, y yo mismo, empezar a tener cierres durante los fines de semana, cierres alternativos, pero la respuesta la tiene que dar el Gobierno, no el comercio”, opinó.

Tapia mencionó que se dispuso el encierro y no la autocrítica de una administración del confinamiento mal hecha. “Merkel (canciller alemana) dice que vamos a tener que aprender a convivir con esto y necesariamente va a tener que suceder así. No podemos seguir destruyendo la economía ante una respuesta improvisada de un gobierno que no puede conseguir vacunas, o haber hecho una mala negociación o lo que sea, la respuesta rápida es encerrar a todos”, opinó el comerciante.

“El comercio no contagia”

Para Tapia, los contagios no se dan dentro de los comercios y propuso un mayor control hacia el “libertinaje” de los que no respetan protocolos. “Los hechos demuestran que el comercio no contagia, cumple con todos los protocolos. El problema es el libertinaje social y de eso se tendrá que hacer cargo el Estado, de cumplir con lo que tenga a mano para hacer que el resto de la gente no haga desastre”, señaló.

“Y si el problema es la circulación, se tendrá que hacer con mayor responsabilidad, es un problema nuestro, de la sociedad”, agregó.