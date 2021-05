Juan Pablo Itoiz aseguró que “la crisis que vivimos requiere de compromiso”

La UCR de Junín realizó ayer el acto de asunción de las nuevas autoridades, a través de un encuentro por Google Meet, dada la situación epidemiológica, a raíz de la pandemia.

El dirigente Juan Pablo Itoiz asumió la presidencia en reemplazo de Carlos Mansur, que terminó su mandato.

Cabe destacar que el pasado 21 de marzo la lista de unidad encabezada por Itoiz (lista 1) se impuso en la interna radical para presidir el Comité Hipólito Yrigoyen de Junín, sobre la lista 188, que postulaba a Pablo Merad, del Ateneo Raúl Alfonsín.

Además, Cristina Cavallo asumió como vicepresidenta y Martín Agosti, como secretario general.

Entre los asistentes estuvo la intendenta de General Arenales, Erica Revilla, vicepresidenta del Comité Provincia, el intendente de Viamonte, Franco Flexas y el intendente Pablo Petrecca.

Juan Pablo Itoiz, la flamante nueva autoridad del Comité, destacó el “orgullo y fervor militante” a la hora de asumir el rol y resaltó que el radicalismo “fue es y será un partido que mira al futuro”.

Asimismo, agradeció “a los afiliados que el 21 de marzo nos votaron” e hizo hincapié en que “el radicalismo es el partido de la democracia”.

En ese sentido, apostó a “fortalecer y ampliar nuestra coalición como alternativa política no electoral” y aseguró: “Nuestra fuerza está en la unidad”.

En su discurso, Itoiz refirió que “la crisis que vivimos requiere de compromiso” y se explayó sobre “el prematuro desgaste del Gobierno provincial y nacional, la falta de planificación pero también la disputa permanente” en torno a la grieta que divide, “que solo es redituable a algún sector de la dirigencia”.

A su vez, destacó la situación del país, con “aumento de la pobreza, desempleo, inseguridad, destrucción del entramado productivo, pérdida de clases, abandono de la cultura del trabajo, falta de ideales”, que “son temas acuciantes”.

En el encuentro virtual tuvo la palabra el presidente saliente, Carlos Mansur, quien destacó la “recuperación de la Unión Cívica Radical” y aseguró: “Lo que no pueden negar es que abrimos puertas que estaban cerradas” y que “hicimos visible lo que era invisible y más allá de las diferencias no paramos de crecer. Pusimos la Unión Cívica Radical de Junín en los lugares que tiene que estar”.

A su turno, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, felicitó a las autoridades “por el tiempo de trabajo, de discusiones, peleas pero primando el sentido común, primando la ciudad y fortaleciendo Juntos por el Cambio”.

“No nos equivocamos y pudimos dar un cambio radical y gobernar la ciudad en 2015 y ha sido fruto de personas que tuvieron una mirada a futuro”, destacó Petrecca y felicitó a las nuevas autoridades, con quienes, aseguró: “Tendremos otras discusiones, otras peleas, pero para que Juntos por el Cambio crezca”.

La lista

Al presidente Juan Pablo Itoiz, la vicepresidenta Cristina Cavallo y el secretario Martín Agosti acompañan además en la nueva conformación del Comité como tesorera, Elizabeth Melo; vocales titulares Leandro Salvucci, Marta Sporani, Enrique Rozzi, Paula Marina, César Dárdano, Liliana Bainotto, Ernesto Pereira, Mariela García, Roberto Mansur, Karina Morales, Fernando Montenegro, Nancy Correa, Rubén Rasso, Marcela Bueno. Suplentes: Carlos Etcheverry y Ricardo Da Pieve.

Los convencionales provinciales son la exsenadora provincial, Malena Baro, la actual concejal de Juntos por el Cambio, Graciela Blaiotta, y Fabián Vega.