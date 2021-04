El FdT reclamó por las ausencias de Alonso y D´Andrea ante el Concejo

Pese a que dos comisiones del Concejo Deliberante (Salud y Desarrollo Social y Niñez, Adolescencia Género y Familia) convocaron a las funcionarias municipales Yamila Alonso y Orlanda D'Andrea citando el artículo 332 del reglamento interno del HCD, estas no se presentaron para dar explicaciones sobre la aparición de bolsas con mercadería arrojadas en la vía pública.

"Los concejales que participaron de la comisión mostraron su sorpresa ante la ausencia de las funcionarias, ya que ante el hecho tan sensible de encontrar mercadería tirada en bolsas de residuo en la puerta del depósito municipal esperaban obtener respuestas", comentaron desde el Frente de Todos.

Además, apuntaron que "si bien la directora de Educación municipal Orlanda D´Andrea envió una nota 5 minutos antes de la reunión justificando su ausencia, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la secretaria de Desarrollo Social, Yamila Alonso".

Por otra parte, la oposición dijo que se trató un pedido de informes al intendente por este tema, que obtuvo un dictamen de mayoría, aunque los concejales de Juntos por el Cambio aún no han decidido si acompañar o no el informe.