La ciencia bioquímica, la voz de aquellos que dicen quién es positivo y quién no

En la semana del Día Mundial de la Salud, las bioquímicas Analía Schumacher, presidenta del Colegio de Bioquímicos Zonal III, y la bioquímica Julia La Blunda destacaron el rol desempeñado por los bioquímicos en la detección de Covid-19, paso primordial para luego aplicar las políticas de salud que corresponden, en un marco de pandemia.

En diálogo con Democracia, la bioquímica Julia La Blunda se refirió a la importancia tiene la ciencia bioquímica en la realización de los análisis de detección de Covid-19.

“Los bioquímicos, esparcidos a lo largo y ancho del país, tenemos diferentes ámbitos de trabajo: laboratorios de investigación, laboratorios hospitalarios, bioquímicos residentes, bioquímicos de campaña, agentes de salud, docentes en las universidades, en laboratorios de pueblos alejados en laboratorios pequeños, en grandes laboratorios de alta complejidad. Decir test es decir bioquímicos, el diagnóstico del COVID 19 lo da un análisis bioquímico, el que firma el resultado es un bioquímico, el que desarrolla las técnicas utilizadas para la ya famosa PCR, es un bioquímico”, señaló.

“Así, estas personas que esconden su mirada detrás de un microscopio, que protegen sus manos en guantes de látex, que pegan notas inentendibles en los azulejos, que pueden recordar de memoria cientos de técnicas diagnósticas, miles de fórmulas químicas y guardan en sus retinas cantidad de información, hoy se muestran, sin quererlo, como la voz que dice quién es positivo y quién no”, destacó La Blunda.

“Nos sentimos orgullosos de nuestra profesión, la llevamos con pasión y compromiso, es importante que nos vean que estamos, que no vamos a descansar hasta que esto pase y, luego, seguiremos allí en nuestros lugares de trabajo, esperando que llegue el próximo paciente, el próximo desafío, para dar todo nuestro conocimiento para que toda la población tenga el mejor servicio y la mejor respuesta que le podamos dar”, señaló.

Por su parte, la bioquímica Analía Schumacher, presidenta del Colegio de Bioquímicos Zonal III, al ser consultada por este medio, manifestó: “La pandemia hizo resurgir el rol fundamental que tiene el bioquímico dentro de la estructura de la sanidad, porque es quien está también de cara al virus. Y no es el único, por supuesto, hay todo un equipo de salud detrás de esto, pero el bioquímico tiene acceso a la toma de muestras, al procesamiento de las muestras. De hecho, es el que está en la cabina de seguridad biológica trabajando con el material viral. Con el resultado evalúa el informe, lo valida y hace la notificación en el sistema informático de vigilancia epidemiológica nacional”.

Destacó que en base a esos informes que hacen los bioquímicos, el equipo de salud nacional y el Gobierno toman las decisiones, incluso la Región Sanitaria de cada lugar, lo que muestra el importante el rol del profesional bioquímico.

Test y protección

La Blunda habló sobre los hisopados para diagnóstico por PCR o test de antígeno, este último lo realizan en el laboratorio y el paciente tiene el resultado en 20 minutos.

“La realización de testeos es una de las recomendaciones principales para ayudar a controlar la propagación del virus. En el laboratorio ponemos especial atención y dedicación en la prevención y el diagnóstico de la Covid-19 en estos momentos de gran incertidumbre, apoyando a la comunidad y los servicios de salud públicos y privados mediante el aporte de los estudios de detección de la presencia del virus en las personas”, sostuvo.

Protección

A la pregunta de si en los laboratorios tomaban los recaudos necesarios para hacer los tests y si notaban un aumento en la cantidad, Schumacher señaló que cuando se tenían los elementos de protección correspondientes los riesgos eran bajos. “De hecho – apuntó- no ha habido en la ciudad de Junín ningún bioquímico contagiado al momento de la toma de muestras ni en el procesamiento de estas”.

“Hay dos tipos de tests que circulan: el test rápido se realiza en la mayoría de los laboratorios privados y la PCR propiamente dicha, la cual generalmente no se realiza en los laboratorios locales porque había que tener otros equipos como Cabina de Seguridad Biológica y demás recaudos, que la mayoría de los laboratorios en Junín no los tiene y en la zona tampoco”, dijo.

“Es cierto que hay que cumplir determinados requisitos para la toma de muestras, por ejemplo, tener ambientes ventilados, usar todo el material de protección y algo muy importante, aquellos bioquímicos que hisopan hacen un curso de SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) para poder notificar. Han cumplido con esta capacitación para poder volcar el resultado al sistema de vigilancia sanitaria”, explicó.

Consejos

Respecto a los consejos o recomendaciones para quienes tienen dudas frente al eventual diagnóstico Covid, la bioquímica La Blunda dijo: “Mucha gente llama para consular acerca de las opciones que tiene para el diagnóstico de Covid 19, nosotros siempre les damos información aclaratoria, por ejemplo, que las personas con síntomas o que sean contacto estrecho de caso de Covid-19, aunque sean asintomáticas, deben ser aisladas y controladas. Todo esto aunque los resultados de sus pruebas, sean cuales sean, den negativo”.

“Sabemos que un resultado negativo en una prueba de antígenos (o una PCR) no excluye el desarrollo de enfermedad o la posibilidad de contagiar (especialmente en los días inmediatamente siguientes)”, acotó.

Las vacunas

Como personal de Salud, La Blunda y Schumacher están a favor de la vacunación.

“La evidencia sugiere que las vacunas disponibles siguen siendo efectivas contra la mayoría de las variantes – afirmó La Blunda- pero también es cierto que eso podría cambiar si el virus continúa mutando, cuanto más prevalente sea el virus y más tiempo tome vacunar a las personas para prevenirlo, mayor será el riesgo de que se desarrollen mutaciones que logren que las vacunas sean menos efectivas. Por eso, es urgente ‘vacunar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible’”, dijo.

“Cuando salió el Vacunate PBA – recordó Schumacher- me anoté enseguida porque estoy totalmente de acuerdo con la vacunación. Todo está estudiado, desde hace mucho y ojalá que pronto tengamos resultados más específicos o más contundentes respecto a la vacunación, pero sabemos que protegen, generan inmunidad contra el virus”.

“La vacuna no previene a que te enfermes pero previene las consecuencias, los síntomas graves que puede tener la persona. Además reducimos la carga viral, al estar vacunada la gente, probablemente tenemos menos riesgo de transmisibilidad”, explicó la bioquímica.