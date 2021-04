Escuelas: afirman que en marzo relevaron unos 100 casos sospechosos

Si bien no se conoce el número de burbujas aisladas, desde la Jefatura Distrital, Karina Pezzatti aseguró que en marzo se relevaron un poco más de 100 casos sospechosos y hubo entre 8 y 12 positivos.

Desde Suteba, la secretaria Francina Sierra estimó que actualmente las burbujas aisladas son alrededor de cinco.

Por su parte, Cecilia Paolizzi, de Udocba, cuestionó que “no hay información” y que “se ocultan positivos”.

Mientras tanto, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta aseguró que con el cumplimiento de los protocolos “la escuela es un espacio de bajo riesgo” para el contagio de coronavirus y afirmó que “el compromiso del Gobierno (nacional) es mantener una presencialidad cuidada” a partir del nuevo contexto epidemiológico y de las restricciones anunciadas.

También en las últimas horas, desde la Provincia desmintieron la posible suspensión de las clases, a raíz de información que circuló en redes.

Aislados

Según explicó la jefa de Educación Distrital, Karina Pezzatti, a Democracia, "durante marzo relevamos un poco más de 100 casos sospechosos. Solo entre 8 y 12 resultaron positivos".

Pezzatti hizo hincapié en el trabajo que se realiza: "Todo se debe al trabajo comprometido y cuidado de los equipos docentes con el protocolo para llevar a cabo las clases presenciales".

Por su parte, Suteba estimó que hoy son cinco las burbujas aisladas y menos de 10 los docentes infectados.

“Hoy estamos en una situación en la que no hay demasiadas burbujas aisladas, estaremos en cinco, en una ciudad que tiene 120 servicios educativos. Es un porcentaje muy mínimo. Y docentes contagiados también son muy pocos, no llegan a 10. Si hay algunos más que están aislados por contacto estrecho, esto se produce todo el tiempo. Siempre hay aislamientos de docentes, auxiliares, alumnos o directos por ese motivo”, indicó Sierra.

Y aclaró: “Lo que sí podemos decir es que la mayor cantidad de los contagios que se producen no se dan en el seno de la escuela sino en otros lugares. Por supuesto, eso impacta luego en la escuela, pero la verdad es que con un esfuerzo enorme que hay que seguir destacando, se están cumpliendo los protocolos y eso hace la diferencia”.

Por su parte, Paolizzi volvió a cuestionar que “no hay información, no se da información de ningún tipo y es tanta la presión que hay para continuar con las clases presenciales que se ocultan los positivos”.

En ese sentido, aseguró que al reclamo del gremio sobre la suspensión de clases presenciales “se sumaron otros gremios por lo que se presentó desde el FUDB dicho pedido a Agustina Vila”.

A su vez, aseguró que “Udocba no va a defender nunca ninguna medida que no sea a favor del cuidado de la comunidad educativa en su conjunto: docentes, auxiliares y los alumnos. Por eso es que no entendemos tanta necesidad de continuar con las clases presenciales cuando todo el resto de las actividades se suspendieron”.

Sierra por su parte hizo hincapié en la situación epidemiológica que garantice “el cuidado de la salud de docentes, alumnos, auxiliares y equipos directivos y familias”.