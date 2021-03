Prevén múltiples actividades en la Semana de la Mujer 2021

Entre el lunes 8 y domingo 14 de marzo habrá charlas, exposiciones y actividades físicas y recreativas. Además, el 20 de marzo se llevará adelante la tradicional Carrera de la Mujer, en la pista de atletismo.

La titular de la Dirección de Género del Gobierno de Junín, Nora Meres, dio a conocer la agenda de actividades que se desarrollarán entre el 8 y el 14 de marzo próximos para conmemorar la Semana de la Mujer.

"Es una fecha especial la que se viene y nosotros el año pasado hicimos el mes de la mujer pero se cortó por la pandemia. Si bien este año no es muy diferente al anterior, decidimos hacer la semana de la mujer. Esto tiene que ver con conmemorar a la mujer, ya que antes se pensaba que era un día de festejo pero sabemos que no es así. Por eso hacemos actividades que tengan que ver con empoderar a la Mujer, que es lo que se busca desde hace tiempo y que tiene que ver con la igualdad", dijo Meres.

"Sabemos que tenemos otra 'pandemia', que es la violencia hacia las mujeres, y es algo que nos preocupa a todos. Por eso, el primer día de actividades, que es el lunes 8 de marzo, estaremos haciendo una charla con la licenciada Yanina Pichelli, de la Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, quien tratará la 'Violencia y Ley Micaela'. Esto será a través de streaming, ya que no podemos hacer actividades en espacios cerrados. Creemos que en el conocimiento está el empoderamiento y por eso habrá un ciclo de charlas durante toda la semana. En ese sentido, hemos trabajado con cada área del municipio como Cultura, Medio Ambiente, Salud, Deportes y Discapacidad, entre otras. Todas las charlas serán vía streaming, a partir de las 18, por el Facebook del Gobierno de Junín y de la web".

"El sábado 13 y el domingo 14 realizaremos actividades al aire libre. El sábado habrá una bicicleteada que sale desde el Parque Lineal, llegando al Parque Borchex. El trayecto será Jean Jaures, Primera Junta, Av. San Martín, Roque Sáenz Peña y Saavedra. Una vez allí, se podrá disfrutar de la exposición de las emprendedoras y luego una clase de ritmos con el profesor Marcos Quechic. Les comentamos a los expositores que quieran participar que se comuniquen con nosotros para poder participar. Y el domingo habrá una clase de ritmos con la profesora Eliana Palma y a las 19 se presentará de manera inédita el Malambo Femenino, a cargo de la profesora María Eugenia Alvear. Luego haremos una suelta de globos por un mundo mejor, que es lo que todos estamos esperando y por lo cual trabajamos día a día", detalló la funcionaria.

"El sábado 20 de marzo se realizará la tradicional Carrera de la Mujer que organiza Los Flamencos, con largada y llegada en la Pista de Atletismo. Nosotros desde la Dirección estaremos acompañando y participando de algo tan tradicional. Hemos trabajado mucho durante estos meses para poder ofrecer el mejor programa para conmemorar a la mujer. El objetivo es recordar a aquellas trabajadoras textiles que un 8 de marzo murieron por pedir mejores condiciones salariales en Nueva York. A partir de este hecho tan trágico es que no se festeja el día de la mujer, sino que se la conmemora".

Cronograma completo

Lunes 8

- 18hs: “Violencia y Ley Micaela”. Charla . Lic. Yanina Pichelli . Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar. Streaming.



Martes 9

- 18hs: “La salud Integral de la Mujer Adulta en Tiempos de Pandemia”. Charla a cargo de la doctora Gabriela Franchi. Dirección de Adultos Mayores. Streaming.



Miércoles 10

- 18hs: “Género y cambio climático”. Charla a cargo de Magalí Ramírez. Trabajadora Social. Tema: Medio Ambiente, proyectos educativos y abordaje territorial. Dirección de Medio Ambiente. Streaming.



Jueves 11

- 18hs: “El lugar de la Mujer con discapacidad en la sociedad” . Charla a cargo de Karina Sánchez. Dirección de Personas con Discapacidad. Participación de María Soledad Gelvez, Presidenta de Mirame Bien, referente del Consejo de mujeres de FAICA. Streaming.



Viernes 12,

- 08hs: “Paso de Mujeres” (Libros censurados escritos por mujeres). Muestra. Museo Histórico.

- 19hs: “Mujeres en la Historia Argentina”. Charla a cargo de María Ángeles Zapata . MUMA.



Sábado 13

- 17hs: Exposición emprendedoras . Parque Borchex.

- 18hs: Bicicleteada de la Mujer. Salida: Parque Lineal. Llegada: Parque Borchex. Trayecto: Jean Jaures, Primera Junta, Av. San Martín, Roque Sánez Peña y Saavedra.

- 19hs: Clase de Ritmos. Profesor Marcos Quechic. Parque Borchex.



Domingo 14.

Parque Borchex.

- 17hs: Exposición emprendedoras.

- 18hs: Clases de Ritmos. Profesora Eliana Palma.

- 19hs: Malambo FemeninoEMENINO - Inédito en Junín . María Eugenia Alvear.

Posta. Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar.

Esperanza de "Un Mundo Mejor". Suelta de globos.



Sábado 20

- 15hs: Carrera de la Mujer. Organiza Los Flamencos. Largada y llegada Pista de Atletismo (Posadas y Circunvalación). Acompaña Gobierno de Junín.