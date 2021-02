Trabajan en la puesta a punto de los edificios escolares para el regreso a clases

En pocos días, -el 17 de febrero-, comenzará a implementarse la vinculación con los alumnos que necesitan reforzar contenidos de cara al inicio del ciclo lectivo el 1 de marzo, tal como fue anunciado.

La vuelta a la presencialidad, aunque se de con un sistema bimodal, obligó a trabajar en la puesta a punto de los edificios escolares y la provisión de los elementos de seguridad sanitaria para alumnos y docentes.

Desde el Consejo Escolar, Fernando Balbi destacó los trabajos que se llevan adelante no solo en el marco de la emergencia sanitaria, sino por requerimientos básicos pero esenciales en establecimientos de la ciudad que reciben a miles de chicos año tras año.

Regreso a las aulas

Balbi indicó que “todo el tiempo se realizan reparaciones que tienen que ver con cosas fundamentales como las cubiertas (techos), la plomería, el gas y la electricidad en las escuelas”.

El consejero refirió que “a mediados de enero nuestros proveedores recorrieron las escuelas, diagnosticaron e hicieron las reparaciones. No nos olvidemos que la mayoría de las escuelas hace un año que tienen poca actividad”.

“El compromiso desde el Consejo Escolar fue que esté todo puesto a punto: electricidad, plomería, gas y cubiertas de todas las escuelas para dejar todo en condiciones para el inicio. Para que se pueda comenzar con lo básico y se puedan cumplir los protocolos”, explicó.

“El distancimiento se va a manejar de manera institucional; en cuanto a la limpieza, todas las escuelas tienen acopiados productos y está por llegar una partida muy grande para todos los establecimientos, de artículos de limpieza”.

Balbi aseguró que “las escuelas siempre estuvieron en condiciones razonables. Hoy sucede como cuando dejamos la casa cerrada un año y hay que ponerla a punto. Estamos acondicionando todos los edificios escolares”.

Seis obras en escuelas

En lo que respecta a infraestructura escolar general, el tesorero del Consejo Escolar dio detalles de las tareas que realizan.

“Esta semana estamos intensificando seis obras importantes para Junín que realmente no se hicieron antes porque la Provincia no nos había habilitado los fondos. La mayoría tiene que ver con los baños de escuelas, no por necesidad sanitaria del Covid sino para mejorar baños preexistentes”, indicó.

En ese sentido refirió trabajos en sanitarios de la escuela Normal, en la escuela de Morse, restauración en la Secundaria 10 (Primaria 8) y trabajos para provisión de agua en la Primaria 2.

“Además hay otras dos obras bastante más grandes, que tienen que ver, una con cambiar los techos del ala izquierda de la escuela excomercial, es una obra muy grande”, apuntó. “Otra tiene que ver con la segunda etapa de la escuela primaria 12 (recambio y de ventanas y pintura)”.