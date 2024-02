Planifican el servicio que se ofrecerá desde los jardines maternales municipales

En el marco del receso por vacaciones de verano en las instituciones educativas, la dirección de Educación, perteneciente a la secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Junín, reunió a todo el equipo de docentes y psicopedagogas de los jardines maternales municipales con el propósito de diseñar las nuevas actividades y planificar el ciclo lectivo 2024.



Del encuentro de trabajo, se destacó que “se hará foco en trabajar en equipo con los padres y los vecinos de los barrios cercanos a cada jardín y se continuará priorizando la atención temprana y la calidad educativa, entendiendo la importancia de apoyar y acompañar a los niños y sus familias en este difícil año”.



Actualmente son alrededor de 150 docentes y auxiliares que integran las ocho sedes de jardines maternales que el Gobierno de Junín tiene ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Dichas instituciones abrirán sus puertas al nuevo ciclo lectivo la segunda semana del mes de marzo y cinco de ellas ofrecerán jornadas con doble turno.



Al propósito de la reunión, Marina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno de Junín, manifestó: “Este encuentro tiene como propósito darles la bienvenida a las docentes y auxiliares de los equipos de los jardines maternales que hoy tiene el Municipio de Junín, un servicio muy valorado por los vecinos y que tiene la responsabilidad de educar y formar en lo que es la primera etapa de la educación de los chicos”.



“Este va a ser un gran año para todo el equipo de educación, desde ya que nos ponemos a disposición del personal, es muy importante conocerlo, ver sus inquietudes, escuchar las planificaciones y la organización que van a llevar adelante”, sostuvo y luego contó: “Se prepararon actividades para ver lo que esperan ellas durante el año, cómo podemos trabajar en equipo con las familias, con los diferentes barrios y poder entrelazarlas también con las distintas áreas que conforman el Gobierno de Junín".



Asimismo, Fiel señaló que “este año va a ser muy difícil para todas las familias, así que principalmente todo esto es para saber que contamos con todos los recursos necesarios para llevar esta labor adelante, lo que habla del compromiso e importancia que le da el intendente Pablo Petrecca al servicio, haciendo foco en una educación de calidad, estar en territorio cuidando a los niños y también acompañando a las familias”.



Seguidamente, Verónica Ferrarezi, directora de Educación del Municipio, hizo referencia a las docentes y dijo: “la importancia de este encuentro con todo el personal es que estamos planteando los objetivos para este año de trabajo, saber dónde está puesta la mirada, específicamente con los niños, en esa atención temprana, con ese mirar de una manera diferente que tienen los docentes”.



“Esto no es sólo para trabajar desde la parte educativa, sino que apuntamos a poder trabajar en articulación con el resto de las direcciones, no sólo de la Secretaría de Desarrollo Humano, sino también generar vínculo y relación con áreas como por ejemplo la Secretaria de Salud, desde el Municipio siempre apostando a la labor articulada y en equipo, teniendo en cuenta que siempre la prioridad son los niños”, destacó para cerrar.



Por otro lado, Karina Morales, coordinadora de Educación, hizo hincapié en las instalaciones de los jardines y contó: “Estuvimos recorriendo los diferentes espacios para conocer la infraestructura, poniendo en condiciones lo que era necesario, trabajando con todo el equipo, y hoy nos encontramos con todas las docentes, auxiliares, cocineras, y personal de los jardines para trabajar en equipo durante el año”.



“Si bien nuestro foco son los alumnos, tenemos que mirar todo su entorno, lo que les está pasando para que tengan una mejor educación, de calidad, como se merecen, sobre todo subsanar un montón de problemáticas que se van a dar este año por todo el problema a nivel país que estamos viviendo”, reafirmó la Coordinadora.



Para finalizar, María José Calviño, integrante del área, se refirió al trabajo integral que realiza la Dirección de Educación en los Jardines Maternales y expuso: “En el 2023, al igual que desde hace muchos años, venimos trabajando en lo que es la jerarquización del área, pensar en los Jardines Maternales como espacios destinados específicamente al crecimiento integral de la primera infancia, y por supuesto que para ello necesitamos que el personal esté capacitado para que pueda acompañar a los niños de la mejor manera”.



“Desde el Gobierno Junín trabajamos e hicimos una apuesta muy importante en lo que es la formación profesional del personal, tratando también de poder escuchar las particularidades y obviamente la voz del docente, que es fundamental, apuntando siempre a poder seguir trabajando en equipo”, declaró y a su vez agregó: “Renovar estos proyectos para mejorar la calidad del servicio y fundamentalmente poder acompañar más que nunca en este momento tan difícil que estamos afrontando a nivel país, no solamente a los niños, sino también a toda la familia y a la comunidad”.



Por último, Calviño indicó que “hoy Jardines Maternales tiene una planta funcional de aproximadamente 150 personas, donde se acompaña de acuerdo a la matrícula de cada sala y a las particularidades de los niños que están en cada uno de los espacios, en base a eso, se van a armar el personal de cada jardín, se espera un 2024 lleno de trabajo y acompañamiento”.