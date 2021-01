Consejos para reponernos de los excesos de las fiestas de fin de año

Las fiestas de fin de año representan para muchos el encuentro para disfrutar con familia y amigos, siempre con comida de por medio. Claro que la situación de pandemia generó muchos cambios en la rutina a raíz de los cuidados y recaudos para evitar aglomeraciones de gente y contagios, pero sin dudas ello no modificó en demasía el hábito de la comida –en exceso-, para celebrar Navidad y Año Nuevo.

Ahora, con los festejos atrás, solo queda reponerse y volver a equilibrar la dieta que, en muchos casos, ya había sufrido alteraciones en la cuarentena.

Democracia consultó al nutricionista Federico Franzetti, quien ofreció algunos consejos para recuperarse de la manera más saludable.

Equilibrio

El día después suele estar marcado por ayunos, dietas líquidas, ingesta de frutas, pero el camino nunca es tapar el bache.

En líneas generales, sobre las dietas, Franzetti asegura que “no se deben realizar dietas excesivamente restrictivas, que además de no servir –es una cuestión muy estudiada- no promueven la educación alimentaria ni el cambio de hábitos e incluso pueden fomentar la aparición de desórdenes alimentarios como la anorexia, la bulimia y los atracones”.

Además de respetar por lo menos las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, aseguró que “no se debe ayunar ni saltear comidas, ya que no se logra ningún efecto beneficioso e incluso puede ser peor porque se come mayor cantidad en la comida siguiente”.

Volver a una nutrición saludable implica “incorporar tres frutas al día, que predominen aquellas con gran aporte de antioxidantes, entre ellas los cítricos, como el pomelo, la naranja, la mandarina, el limón y, por otro lado, el kiwi, las frutas de estación como el durazno, la sandía, el melón y los frutos rojos: los arándanos, las frutillas y las cerezas”.

Tanto en el almuerzo como en la cena se debe incorporar gran cantidad de vegetales, “preferentemente frescos, evitando enlatados por el gran contenido de sodio y conservantes que estos tienen. Además de evitar el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas”.

A su vez, destacó la importancia de “evitar el agregado de sal en las comidas y condimentar con especias e hierbas naturales como lo son el tomillo, el laurel, el orégano, la albahaca, etc.”.

Altas temperaturas

Especialmente en esta temporada, la alimentación y la hidratación se vuelven clave para el bienestar y la salud del cuerpo.

“Se deben incorporar alimentos frescos como vegetales y frutas de estación; estos alimentos se pueden utilizar en licuados, exprimidos y jugos”, destacó Franzetti.

Además, aconsejó: “Se tiene que prestar atención a la preservación de alimentos como los lácteos, para que no corten la cadena de frío”.

“Se aconseja realizar colaciones no calóricas, por ejemplo, frutas, yogures, barritas de cereales y tener siempre a mano una botellita con agua”.

“En esta época del año, la hidratación juega un papel muy importante, debido a que las altas temperaturas hacen que perdamos más líquido, por lo tanto, se debe ingerir más cantidad”, asegura el nutricionista.

“El agua siempre va a ser la mejor opción para mantenernos hidratados. También se puede consumir agua con agregado de limón, lima, jengibre y menta. Se pueden hacer licuados de frutas, exprimidos, bebidas deportivas que contienen la mayor cantidad de minerales que se pierden a través de la sudoración, e incluso infusiones frías como el tereré”.

En cuanto a la actividad física, Franzetti destacó: “Mi consejo es que por lo menos se haga actividad todos los días con un mínimo de 45 minutos, en horarios en los que el calor sea más leve, y que no estén tan expuestos al sol”.