Convocan a una marcha en reclamo de justicia por Evelin, fallecida en un choque

Estefanía, hermana de Evelin Ratti, fallecida en un accidente de tránsito pasado el mediodía del domingo último, fue entrevistada ayer por TeleJunín Noticias, en vísperas de la marcha pidiendo justicia por Evelin, prevista para hoy, a las 19, en plaza 25 de Mayo, bajo el lema: “Si se puede evitar, no es un accidente”.

La mujer se mostró muy afectada por la muerte de su hermana en esas circunstancias, que generaron dolor en su familia. “Esta marcha es para pedir justicia por ella y para que no siga sucediendo”, afirmó.



“Hay mucha gente que me llamó solidarizándose, que le había pasado lo mismo y nunca pasó nada, no hubo justicia en ningún momento. Ayer estuve en el lugar del hecho, con todo el dolor que siento. Hay un gran cartel que dice que está prohibido el tránsito pesado, menos un domingo. Hay una ordenanza que también dice que si una persona que conduce un camión necesita por alguna circunstancia entrar a la ciudad tiene que estar escoltado por la Policía”, manifestó.

“Estoy representando a mi familia, estamos destrozados, mi mamá, mi hermano. No hay palabras de consuelo. Sé que la persona (el camionero) no declaró todavía, sé que la carátula (de la causa) es como que ‘la atropelló sin querer’ y ya está”, dijo Estefanía.

“Mi mamá está en estado de shock, no recuerda, no escucha a nadie más que a mí y a mi hermano. Mi hermano se lo pasa encerrado, todos estamos mal. Pero hay mucha gente que nos quiere ayudar y me han pasado contactos de gente del municipio, aunque no voy a llamar a nadie”, señaló.

La causa

“Sé que mañana (por hoy) voy a tener el nombre de la persona y voy a iniciar acciones legales a quien le sacó la foto a mi hermana tirada bajo el camión, para después venderla a los medios, porque sé que pagan muy bien esas cosas”, apuntó Estefanía Ratti, indignada por este hecho de una bajeza morbosa, que lamentablemente es frecuente en nuestra sociedad.

“Todo va a ir a la Justicia, y yo no voy a parar hasta que se haga justicia por ella. Recién estuve en el lugar y no vi cámaras y es impresionante la cantidad de camiones que entran en esa zona”, afirmó.

“Son cuestiones que se pueden evitar, no son accidentes”, apuntó.