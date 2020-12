Compras de Navidad: los juguetes muestran subas que rondan el 50%

En un año difícil para todas las actividades económicas a raíz de la pandemia, el comercio siempre mantiene las expectativas en las fechas especiales, cuando las compras suelen crecer y dar un poco de respiro a los más golpeados.

Sin dudas, la Navidad será la esperanza para muchos jugueteros que desde el Día del Niño último aguardan las compras de fin de año.

Con programas como “Ganale a Papá Noel”, desde Comercio e Industria se impulsó la compra adelantada de regalos. A su vez, las tarjetas de crédito se mantienen como la forma de pago más utilizada.

Comerciantes consultados aseguran que hay mucha variación en los precios, pero que siempre se pueden conseguir presentes por alrededor de 600 pesos.

Precios dispares

Jaqueline, de la juguetería Babilonia de nuestra ciudad, aseguró que en los precios “hay una variación como en todo. Hay artículos que llegaron con subas del 20 o del 50%”.

Claro que en la variedad de fabricantes los precios son dispares.

“Depende mucho del tipo de producto. Algunas son empresas de acá, entonces la variación ha sido menor. Una suba para el Día del Niño y otra ahora, entonces en el proceso inflacionario no se notó demasiado”, destacó.

No obstante, aclaró que actualmente hay muchos juegos clásicos “que alcanzaron precios siderales, entonces me parece que hay cuestiones que no tienen que ver con eso. También se han abusado”.

Respecto de las opciones en los juguetes, aseguró que “hay líneas muy de moda que decidimos no traerlas porque son muy caras. Preferimos una variedad y un precio más accesible”.

Por su parte, Mercedes, de la Reina Batata, indicó que algunos precios sufrieron variaciones del 30%.

“Partimos del Día del Niño, cuando las cosas ya habían aumentado”, refirió.

Una cuestión clave es que “la mayoría de los juguetes son importados y algunos nacionales cuentan con insumos importados”.

Al igual que Jaqueline, sostuvo que “hay faltante de mercadería" y que muchos no se consiguen.

Los más pedidos

Entre los monopatines de moda y el famoso “pulpito de Instagram”, los juguetes tienen su momento y su tiempo.

“Había épocas de bombardeo de licencias, hoy desde hace 10 años, si bien hay artículos de mayor venta, caros de marcas, la gente se adaptó a buscar otra cosa”, aseguró Mercedes.

Según Jaqueline, “el juguete que más se vende siempre es el de la tele, es un disparador muy importante”.

No obstante, al ser verano, “hay opciones para el aire libre que suplantan muchos regalos”.

Entre los precios estimados de algunos juguetes, hoy se pueden conseguir packs de masas desde $200 pesos; autitos desde $400; muñecas tipo Barby por $500 (la original por más de $1000 pesos).

En este sentido, según Mercedes, “desde 600 pesos se puede llevar un lindo regalo”.

Ambos comercios cuentan con las promociones de Banco Nación y Provincia que comienza este viernes, con un 30% de descuento.

Expectativas

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) precisó que las ventas del sector en Argentina se activan en tres fechas claves que concentran alrededor del 95% del total del año: Día del Niño, Navidad y Reyes.

"Tras los desempeños de las temporadas pasadas de Reyes (+2% en unidades) y Día del Niño (+1%), las expectativas están puestas en esta Navidad", dijo el presidente de la CAIJ, Emmanuel Poletto.

Afirmó que "es un año difícil, pero tenemos buenas expectativas porque las familias priorizan el gasto para los más pequeños; estimamos que mucha gente se va a quedar en sus hogares en estas fiestas, lo cual va a repercutir favorablemente en el consumo de juegos y juguetes".

Las estadísticas de la CAIJ indican que el 70% de las transacciones en jugueterías se realizan actualmente con tarjeta de crédito, en especial las cuotas del Programa Ahora 12.

Poletto destacó que "se está dinamizando la venta de juguetes de producción nacional con las tasas competitivas que ofrece el programa Ahora 12, sobre todo para los juegos de mayor valor como toboganes, hamacas, triciclos y andadores".

Agregó que "este año tan singular, sirvió para ir normalizando el mercado que venía con un excedente de stocks de productos importados tras haberse duplicado los volúmenes de juguetes del exterior en los años 2016 a 2019 en contexto recesivo".

"En la actualidad, tenemos en la industria del juguete un promedio del 65% de capacidad productiva utilizada, este porcentaje podría crecer cuando se normalice el abastecimiento de insumos y materias primas", estimó Poletto.

“Ganale a Papá Noel”

A merced de la situación, el sector comercial apuesta a un repunte en las ventas para las Fiestas de fin de año, por lo que desde la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) se lleva adelante el programa “Ganale a Papá Noel”, para impulsar y movilizar el consumo.

Manuel Dos Reis, presidente de la cámara local, afirmó a Democracia que “se busca adelantar las ventas” y, por ello, en los cuatro centros comerciales de la ciudad “hay 48 mil pesos en premios, casi doscientos mil pesos en premios”.

A su vez, habrá sorteos de órdenes de compras, de los que participan zona centro, República, Respuela y el Cuadrante Noroeste.

“Esperamos que haya ventas, más consumo. Si bien la situación no cambió desde lo comercial, se está esperando esta etapa del año en la que normalmente la gente gasta más por Navidad y porque además influye el hecho de no saber si las vacaciones se van a dar o no. Muchas familias no saldrán de vacaciones por miedo”.

