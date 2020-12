Habilitaron los eventos sociales al aire libre de hasta 100 personas en Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó una nueva reunión con representantes del rubro eventos, en la que se analizaron los principales puntos del protocolo que se aplicará a partir de la habilitación de la actividad.

Desde ayer, en Junín podrán realizarse eventos sociales de hasta 100 personas al aire libre y con el 30% del factor ocupacional, en el caso de los salones cerrados, y no se permiten bailes. Además, se autorizaron los salones de fiestas infantiles, conocidos como peloteros.

La medida permitirá que numerosos rubros asociados al sector vuelvan a trabajar después de mucho tiempo y se implementa con el compromiso de respetar el protocolo de seguridad sanitaria estipulado para el sector.

Luego de la reunión y tras la firma de los convenios de responsabilidad social, Petrecca afirmó: "Estamos atravesando una pandemia que tantas dificultades trajo y sigue trayendo, no solo desde lo sanitario, sino también desde lo económico y lo laboral. Por eso, como gestión, nos propusimos trabajar para cuidar a todos los juninenses en materia de salud, pero también teniendo en cuenta la situación laboral de cada familia".

"En ese marco, Agustina de Miguel (secretaria de Gobierno) mantuvo en todo este tiempo cientos de reuniones, principalmente escuchando, poniéndose al lado de todos los vecinos que de un día para el otro tuvieron que dejar de trabajar, poniendo en riesgo el sacrificio de muchos años. Siempre hemos buscado toda posibilidad de que, bajo las normas correspondientes y con el compromiso de respetar todas las normas, todos pudieran volver a trabajar", agregó.

"En la mayoría de las actividades que fuimos habilitando hemos visto un gran compromiso y eso nos permite seguir avanzando. Hoy, dando un paso en una actividad muy compleja como es la de eventos", dijo Petrecca y agregó: "Hay normas nacionales y protocolos provinciales que nos amparan en esta habilitación, pero también podemos hacerlo porque vemos un gran compromiso por parte de los juninenses en cumplir con los protocolos. Sabemos que este sector atraviesa una situación difícil porque hace nueve meses que no trabajan, así que estamos contentos de poder dar este primer paso, esperando seguir avanzando".

Para finalizar, el jefe del Gobierno de Junín remarcó que "aún la situación sanitaria no está resuelta, por lo cual debemos seguir estando alertas y respetando todas las medidas y normas sanitarias vigentes. Por eso, les pido a los vecinos que sigan cumpliendo, que no se relajen, porque eso nos permitirá seguir yendo para adelante. Por nuestra parte, seguiremos trabajando codo a codo con cada uno de los sectores todo el tiempo, como lo venimos haciendo".

“Un trabajo de integración”

Por su parte, Agustina de Miguel aseguró: "Este es el resultado de un trabajo de integración permanente, siempre siguiendo los lineamientos del intendente Pablo Petrecca, escuchando y también dando respuestas, porque tanto en el rubro eventos como en los salones de fiestas infantiles se trabajó en función de los protocolos presentados por los sectores, es decir, la idea y la iniciativa surgió de ellos. Eso remarca que escuchamos".

"Estas propuestas fueron evaluadas desde el punto de vista sanitario y hoy les comunicamos cómo será ese protocolo, que se encuentra disponible en nuestra página web, www.junin.gob.ar y que promueve la realización de eventos al aire libre y, si es en espacios cerrados, con una ocupación del 30 por ciento, con un máximo de 100 personas y, obviamente, no se permiten bailes", agregó.

“Hoy 40 personas han firmado el acta de compromiso, lo que demuestra que hemos llegado a este resultado gracias al trabajo conjunto y el consenso. Junín tiene hoy actividades sociales, económicas, culturales y deportivas funcionando.Por eso, pedimos por favor a todos los vecinos seguir estando atentos y alertas para poder continuar avanzando", concluyó.