La mayoría de los votantes consideró que las PASO "no" deberían realizarse

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, consideró que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no se deberían realizar por el impacto de la pandemia y los gastos que genera para el erario público.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que deben realizarse las PASO?”, el 65,5 por ciento de los participantes respondió que “no”, mientras que en la vereda de enfrente el 34,5 por ciento contestó que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 101 personas.

Proyecto en el Congreso

El diputado del Frente de Todos por Tucumán Pablo Yedlin presentó anteayer en la Cámara baja un proyecto que plantea suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año, por razones económicas y sanitarias.

El legislador, cercano al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, ingresó la propuesta que cuenta con el aval de la mayoría de los mandatarios provinciales que la semana pasada le plantearon esa idea al presidente Alberto Fernández, la cual es rechazada por el frente opositor Juntos por el Cambio.

"Suspéndase la aplicación del Título II de la Ley 26.571 para la selección por parte de las agrupaciones políticas de los candidatos a Diputados y Senadores para las elecciones generales del año 2021, quedando solo y automáticamente proclamados candidatos para las mismas los precandidatos de la única lista que cada agrupación política presente para ser oficializada", afirma el artículo primero de la iniciativa.

En el segundo punto, el proyecto establece: "Suspéndase para el año 2021 toda disposición que se oponga a lo establecido en el artículo primero de la presente Ley, en cuanto le resulte incompatible".

Durante las jornada, Yedlin sostuvo que "es una iniciativa que viene de la mano de la reunión que tuvo el presidente con los gobernadores", mientras que consideró que el proyecto "es un gesto importante" que no cree que "vaya a cambiar el resultado electoral" de las elecciones generales de octubre.

"No creo que tengamos unanimidad de criterios" dentro del bloque del Frente de Todos, reconoció, a su vez, el diputado en declaraciones radiales sobre la presentación del proyecto para suspender las PASO de 2021.

Días atrás los gobernadores peronistas de Chaco, Jorge Capitanich, y La Rioja, Ricardo Quintela, anticiparon que esta semana se iba a enviar el proyecto al Congreso para suspender por única vez las primarias para ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia, iniciativa impulsada por mandatarios provinciales, la mayoría del oficialismo.

No obstante existe una pugna dentro del Frente de Todos por este proyecto, ya que el kirchnerismo mira con desconfianza la iniciativa de los gobernadores y, de hecho, días atrás la diputada Cecilia Moreau -cercana a Sergio Massa pero de buena relación también con Máximo Kirchner- avisó que su tratamiento no figura en agenda.

Uno de los argumentos que esgrimen en La Cámpora es que suspender las PASO requiere de "mucho consenso" con la oposición y que además no darían los tiempos para aprobar el tema y que no se puede tratar el año que viene, porque se junta con el cronograma electoral.

En el marco de esa interna del peronismo, los gobernadores buscan suspender las PASO para que el kirchnerismo no les imponga listas internas, sobre todo en las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes.

Habiendo PASO, La Cámpora puede pelearles a los gobernadores e intendentes las listas o al menos repetir lo que hicieron en 2019: pedir lugares altos en una lista de consenso, a cambio de no competirles en las primarias.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió ayer discutir la posible suspensión de las elecciones primarias de 2021 "en función de argumentos y cuestiones objetivas y no de temas partidarios".

"Lo determinante es la situación sanitaria. Claro que cuesta hacer una elección pero ese no es el punto. Lo particular de la discusión tiene que ver con que vamos a seguir estando en pandemia", sostuvo.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados